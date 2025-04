Andor – Stagione 2: tutto quello che accade nella galassia tra gli episodi 3 e 4

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su Andor – Stagione 2, episodi 4, 5 e 6.

Prima dell’inizio di Andor – Stagione 2 Episodio 4, la serie rivela che è passato un anno dall’episodio 3, portando molti a chiedersi quali grandi eventi di Star Wars siano avvenuti nel frattempo. La storia del primo episodio era già iniziata un anno dopo la fine della prima stagione di Andor, e ogni blocco di tre episodi della seconda stagione sposta la linea temporale in avanti di un altro anno. Questo è il modello desiderato dallo showrunner e sceneggiatore Tony Gilroy, che voleva che la linea temporale della seconda stagione di Andor si fondesse perfettamente con i momenti iniziali di Rogue One: A Star Wars Story.

Con questo formato temporale in mente, Andor – Stagione 2 Episodio 4 inizia nel 3 BBY (Before Battle of Yavin – prima della battaglia di Yavin). A questo punto della linea temporale di Star Wars, trascorrono altri tre anni di dominio assoluto dell’Impero prima che l’Alleanza Ribelle ottenga la sua prima grande vittoria nella Battaglia di Scarif e poi nella Battaglia di Yavin (quella in cui è stata distrutta la prima Morte Nera, per intenderci). Per quanto riguarda Andor – Stagione 2, tuttavia, questi eventi sono ancora lontani. Pertanto, vale la pena esplorare cosa è successo esattamente nell’anno trascorso fuori dallo schermo tra l’episodio 3 e l’episodio 4, sia ai personaggi della seconda stagione di Andor che per quanto riguarda la galassia di Star Wars in generale.

L’Impero porta ufficialmente in azione i TIE Interceptor

Probabilmente come conseguenza delle azioni ribelli di Cassian

Un evento che si verifica tra il 4 e il 3 BBY nella galassia di Star Wars è il debutto dei TIE Interceptor. I TIE Interceptor sono semplicemente versioni migliorate dei TIE Fighter che volano più velocemente e dispongono di armi più avanzate. Nel canone di Star Wars, l’Impero introdusse gli Interceptor nel 3 BBY nel tentativo di contrastare gli sforzi di costruzione dell’Alleanza Ribelle di Star Wars, nonostante quest’ultima organizzazione non divenne pienamente ufficiale fino a un anno dopo.

Ciò che rende questo evento interessante in relazione a Andor – Stagione 2 è che il debutto del TIE Interceptor potrebbe essere collegato al primo episodio della serie. In questo episodio, Cassian veniva mostrato mentre rubava un prototipo della nave TIE Avenger di Star Wars, un modello di TIE ancora più avanzato. Dato che Cassian ha rubato il prototipo, è probabile che la produzione imperiale dei TIE Avengers si sia bloccata, portando così allo sviluppo dei TIE Interceptor e al loro debutto nell’anno tra gli episodi 3 e 4.

Leia diventa ufficialmente la Principessa di Alderaan, inizia a lavorare al Senato ed è coinvolta nell’Alleanza Ribelle

Una figura fondamentale di Star Wars diventa ancora più importante

Un altro evento importante che si svolge nella galassia di Star Wars tra gli episodi 3 e 4 di Andor – Stagione 2 riguarda Leia Organa. Il libro Leia: Principessa di Alderaan è ambientato nel 3 BBY e segna una svolta importante nella vita di Leia, introducendola nel Senato e nell’Alleanza Ribelle. Leia scopre il lavoro svolto da suo padre, Bail, e il libro si conclude con il suo coinvolgimento diretto, il che la porta ad apparire in serie come Star Wars Rebels, Rogue One e, naturalmente, nella trilogia originale di Star Wars.

Questo si collega a Andor, dato che Leia interagisce con Mon Mothma in alcuni punti della storia. Questo significa che Mon e Leia si conoscono già al momento dell’episodio 4 della seconda stagione di Andor. Inoltre, Leia gioca un ruolo importante nel proteggere i piani della Morte Nera in Rogue One, cosa che non sarebbe mai stata in grado di fare se la sua vita non fosse cambiata nel 3 BBY.

La seconda stagione di Star Wars Rebels è ambientata nel 3 BBY

Un altro gruppo di ribelli continua a respingere l’Impero

Sebbene Star Wars Rebels sia una serie molto diversa da Andor, le due in un certo senso vanno di pari passo. Entrambe raccontano di come i fuochi della ribellione abbiano iniziato a divampare nella galassia in vista della Battaglia di Yavin. Tra gli episodi 3 e 4 di Andor – Stagione 2, la guerra ha avuto una svolta decisiva per l’equipaggio di Star Wars Rebels.

Collegandosi al punto precedente su Leia Organa, la seconda stagione di Star Wars Rebels presenta il personaggio che aiuta i membri dello Squadrone Phoenix. Successivamente, la ribellione che cova nella galassia che vediamo in Andor viene mostrata anche in Rebels, con l’equipaggio che aiuta la popolazione di Ryloth a combattere contro l’Impero. Nel finale della seconda stagione di Star Wars Rebels, l’equipaggio scopre che Maul è vivo, ed entrambe le fazioni sono alla ricerca della chiave per sconfiggere l’Impero. Se non altro, questo collega vagamente la serie ad Andor, evidenziando che non è solo l’Alleanza Ribelle a desiderare la sconfitta dell’Impero.

Syril Karn inizia a lavorare su Ghorman

Preparando il terreno per il suo coinvolgimento in Andor – Stagione 2 Atto 2

Nell’episodio 3 di Andor – Stagione 2, è stata delineata la relazione tra Dedra Meero e Syril Karn. L’episodio 4 della seconda stagione offre a Syril una trama molto più movimentata, con l’episodio che rivela che è stato trasferito a Ghorman nell’anno tra i due archi narrativi. Syril lavora nella filiale di Ghorman dell’Ufficio Imperiale degli Standard e finge di sostenere il gruppo ribelle locale, il Fronte Ghorman.

Nell’anno tra gli episodi 3 e 4 di Andor – Stagione 2, Syril ha accettato di trasferirsi lì per proseguire il lavoro di Dedra. Dedra, come parte della task force segreta di Krennic per garantire l’occupazione di Ghorman per l’estrazione di un minerale che contribuisce alla costruzione della Morte Nera, sta cercando di provocare i ribelli di Ghorman. Come rivelato in Andor – Stagione 2, episodi 5 e 6, Syril è stato piazzato su Ghorman come una pianta per fornire informazioni a Dedra, con i dettagli di questo piano che si svolgono nell’intervallo temporale di un anno.

Cassian Andor e Bix Caleen iniziano a vivere su Coruscant

Sotto il naso dell’Impero

Il finale dell’episodio 3 di Andor – Stagione 2 è stato opportunamente straziante per Bix e Cassian. Entrambi hanno perso il loro caro amico Brasso, con la prima che ha dovuto affrontare un tentativo di violenza sessuale da parte di un ufficiale imperiale. Per non parlare del disturbo post-traumatico da stress di Bix per essere stata torturata dal Dr. Gorst, che si protrae anche nella seconda stagione di Andor, atto 2. Per nascondersi ancora una volta dagli Imperiali, i due si nascondono sotto il naso dell’Impero sul pianeta Coruscant.

Questo spostamento è avvenuto tra gli episodi 3 e 4, con Luthen che probabilmente ha piazzato i due lì per tenerli nascosti. Inoltre, Luthen può regolarmente incontrarsi con Cassian quando entrambi sono su Coruscant, mandandolo in missione. Inoltre capiamo che la relazione tra Cassian e Bix non è delle più solide, in quanto la donna accusa Cassian di aver ucciso un uomo per proteggerla, cosa che deve essere accaduta durante il salto temporale e che indica una maggiore possessività di Cassian verso l’amica, nell’anno trascorso.

Wilmon viene mandato a lavorare con Saw Gerrera

Wilmon impara da un estremista ribelle

L’ultimo episodio accaduto tra gli episodi 3 e 4 di Andor – Stagione 2 riguarda Wilmon. Mentre Cassian e Bix venivano mandati su Coruscant, Wilmon si ritrovava su D’Qar con Saw Gerrera. Questo porta a una sottotrama che coinvolge Wilmon e Saw, che si svolge più avanti nell’arco narrativo. Oltre a essere un interessante Easter egg della trilogia sequel di Star Wars, rivela che Saw, Luthen e Wilmon avevano alcuni collegamenti tra i primi due atti della seconda stagione di Andor.