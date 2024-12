scuolealcinema: gli studenti e le studentesse delle scuole del Lazio tornano in sala!

#scuolealcinema con la rassegna SguardiAttivi! La seconda edizione del progetto riparte a dicembre per portare al cinema studenti e studentesse di scuole primarie, secondarie di I e II grado della provincia di Roma e di Viterbo.

Si comincia il giorno 6 dicembre a Roma, presso il cinema Eurcine, con la proiezione di Gran Torino di Clint Eastwood, per gli studenti e le studentesse dell’IIS Majorana di Roma. Seguiranno il cinema Lux, il cinema Madison, il cinema Andromeda a Roma e il CineTuscia Village di Vitorchiano. Il progetto coinvolgerà poi altre città tra cui Bracciano, Rieti, Orte, Vignanello, Civita Castellana e altri centri urbani.

Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione tra una rete di dirigenti scolastici e docenti, un gruppo di critici cinematografici, operatori e operatrici culturali attivi/e sul territorio e gli operatori del settore, che, insieme, hanno dato vita alla seconda edizione della rassegna “SguardiAttivi”, promossa dall’associazione culturale ArtedelContatto ETS nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

“Due anni fa ci siamo attivati per sostenere il cinema in sala e riavvicinare i ragazzi e le ragazze al luogo naturale del Cinema, dopo gli anni difficilissimi della pandemia – commenta Marianna Cappi, Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi e membro del comitato artistico della rassegna. – Oggi riproponiamo la stessa esperienza, con un parco di istituti scolastici notevolmente ampliato e un programma di attività che include tutte le età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, e copre una territorio ancora più vasto e diversificato della nostra regione. Ma l’obiettivo resta lo stesso: far incontrare le nuove generazioni e la sala cinematografica, nella convinzione che la visione del film in sala sia un’esperienza individuale e collettiva unica, una vera e propria cassa di risonanza della forza del cinema e del valore delle emozioni che ci fa vivere”.

Il programma della Rassegna SguardiAttivi

Dopo la proiezione del 6 dicembre al cinema Eurcine, il progetto proseguirà il 10 dicembre al cinema Lux con la matinée de Principi e Principesse di Michel Ocelot, per gli studenti e le studentesse dell’IC Via Volsinio di Roma. La rassegna proseguirà il 16 dicembre al Cinema Madison di Roma con la matinée del Flauto magico di Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, per gli studenti e le studentesse dell’IC Padre Semeria di Roma; il 20 dicembre al Multisala Andromeda con i film GGG-Il grande gigante gentile di Steven Spielberg e Il grande dittatore di Charlie Chaplin, per gli alunni e le alunne dell’IC Maffi di Roma.

Il progetto andrà avanti anche nel 2025 con proiezioni, seminari, incontri, laboratori didattici, e coinvolgerà circa 30 plessi di 18 istituti scolastici e più di 4000 studenti e studentesse di Istituti scolastici di 4 province del Lazio – tra Roma, Ostia, Rocca Priora, Rocca di Papa, Bracciano, Frascati, Orte, Civita Castellana, Vignanello, Rieti – raddoppiando lo straordinario risultato raggiunto nella prima edizione.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte ad alunni e alunne tra i 4 e i 19 anni, è realizzata nell’ambito del progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema – II edizione”, promosso da ArtedelContatto ETS in collaborazione con i partner Melting Pro e Cinefilos APS, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. In collaborazione con Regione Lazio -Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport” (Avviso pubblico “Lazio Terra di Cinema”). Per maggiori aggiornamenti consultare il sito www.artedelcontatto.it.