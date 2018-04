Avengers: Infinity War, la richiesta del “no spoiler” da parte dei Fratelli Russo

I fratelli Russo, registi di Avengers: Infinity War, hanno chiesto ai fan del Marvel Cinematic Universe di osservare il più completo riserbo in merito alla trama e alle vicende del film che arriverà in Italia il 25 aprile e nel resto del mondo il 27 dello stesso mese.

I due fratelli hanno condiviso sul loro account Facebook condiviso una foto che mostra il messaggio tenuto fermo dal Guanto Dell’Infinito, con l’hashtag #ThanosDemandsYourSilence (Thanos chiede il vostro silenzio).

Ecco cosa dice il messaggio:

“Ai migliori fan di tutto il mondo,

Stiamo per cominciare il tour promozionale di Avengers: Infinity War. Faremo visita ai fan di tutto il mondo proiettando solo una quantità limitata di scene selezionate dal film allo scopo di evitare di rovinare la storia per gli spettatori futuri.

Non proietteremo il film nella sua interezza fino a che non lo mostreremo alla premiere mondiale di Los Angeles, di poco precedente all’uscita internazionale. Tutti i coinvolti nel film hanno lavorato incredibilmente sodo per due anni conservando il più alto livello di segretezza. Solo una manciata di persone conosce tutta la trama del film.

Vi chiediamo, dopo aver visto Infinity War, nei prossimi mesi, di mantenere lo stesso livello di segretezza così che tutti i fan possano godere della stessa esperienza quando andranno al cinema per la prima volta. Non rovinate il film agli altri, allo stesso modo in cui vorreste che il film non venga rovinato a voi.

Buona fortuna e buona visione.

I Fratelli Russo.”

Avengers: Infinity War, il secondo trailer del film Marvel Studios

Un viaggio cinematografico senza precedenti, lungo dieci anni, per sviluppare l’intero Marvel Cinematic Universe, Avengers: Infinity War di Marvel Studios porta sullo schermo il definitivo, letale scontro di tutti i tempi. Gli Avengers e i loro alleati supereroi devono essere disposti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos prima che il suo attacco improvviso di devastazione e rovina metta fine all’universo.

Anthony e Joe Russo dirigono il film, che è prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo e Stan Lee sono produttori esecutivi. Christopher Markus & Stephen McFeely hanno scritto la sceneggiatura. Avengers: Infinity War arriverà nei cinema USA il 4 maggio, dal 25 aprile in Italia.

Avengers: Infinity War, tutto quello che sappiamo sul film – SPOILER

Nel cast torneranno tutti gli eroi protagonisti degli ultimi dieci anni di film ambientati nel Marvel Cinematic Universe, da Iron Man (2008) e Black Panther (2018).

