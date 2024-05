Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, un emozionante dietro le quinte

Dopo teaser trailer di debutto e il poster della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, è ora disponibile una nuova featurette dal backstage della serie, “Dietro le quinte della Stagione 2”.

La nuova stagione debutterà a livello globale giovedì 29 agosto 2024 su Prime Video, in più lingue e in oltre 240 Paesi e territori. Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, visitate la pagina dedicata sul sito di Amazon MGM Studios.

