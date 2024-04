10 momenti del MCU che non avrebbero mai superato le più vecchie regole della censura dei fumetti

10 Il Time Heist – Per quanto divertente, la “rapina temporale” è ancora tecnicamente un crimine

Un inaspettato momento di leggerezza dopo la cupa introduzione a Avengers: Endgame, la “rapina temporale” è un momento divertente attraverso i più grandi successi del MCU mentre i Vendicatori lottano per reclamare le Gemme dell’Infinito in diversi momenti nel tempo. Ideato nientemeno che dal ladro presente della squadra, Ant-Man, il Time Heist ha fatto sì che i Vendicatori, che normalmente si fanno notare, adottassero furtività e astuzia per rubare le varie pietre. Sorprendentemente, secondo le regole della Comics Code Authority l’intera sottotrama avrebbe dovuto essere eliminata dalla sceneggiatura di Endgame.

Per quanto divertente sia guardare il Time Heist, è facile dimenticare che tecnicamente si tratta di un comportamento criminale. Anche se è nel passato, i Vendicatori derubano le autorità governative come lo S.H.I.E.L.D. e perfino la famiglia reale di Asgard. Secondo una riga del Codice, “I crimini non devono mai essere presentati in modo tale da creare simpatia per il criminale”, il che significa che i Vendicatori sarebbero sfortunati a infrangere la legge, anche solo per salvare metà dell’universo.