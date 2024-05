5 terribili decisioni creative della saga del multiverso che i Marvel Studios devono correggere prima di AVENGERS 5

La Saga del Multiverso è stata finora estremamente discontinua, ma ci sono una manciata di decisioni creative, per lo più terribili, che vorremmo che i Marvel Studios annullassero o risolvessero entro il momento in cui arriverà Avengers 5.

Il fatto che i Marvel Studios siano costretti a dividere la propria attenzione tra film, streaming e animazione ha fatto sì che la saga del Multiverso fosse un po’ disordinata. Ora si stanno muovendo per risolvere il problema e ci aspettiamo un grande aggiornamento dello slate verso la fine dell’estate.

Mentre scriviamo, Avengers 5 si sta avvicinando rapidamente e alcuni problemi persistenti devono essere affrontati. Dato che Kevin Feige non è in grado di dedicare tutta la sua attenzione a tutti i film e le serie televisive, alcune idee sono sfuggite al controllo e non hanno funzionato. In questo articolo, ci soffermeremo su alcune delle più degne di nota, spiegando perché devono essere corrette o annullate mentre ci dirigiamo verso le fasi successive di questa saga.