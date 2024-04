I momenti più controversi del Marvel Cinematic Universe secondo i fan

10 La back-story di Wanda e Pietro Maximoff

Dopo un’anticipazione nella scena post-credits di Captain America: The Winter Soldier, Age of Ultron ha introdotto i gemelli Wanda e Pietro Maximoff, meglio conosciuti nei fumetti come i figli mutanti di Magneto, Scarlet Witch e Quicksilver. I due personaggi sono stati graditissime aggiunte al MCU, spettatori e critici che hanno elogiato le performance di Elizabeth Olsen e Aaron Taylor-Johnson, tuttavia i gemelli hanno subito importanti cambiamenti rispetto alle loro incarnazioni a fumetti, uno inevitabile e l’altro perpetuando una tendenza dannosa nel film industria.

Wanda e Pietro hanno visto le loro identità ebraiche e rom cancellate in Age of Ultron, solo Pietro è stato interpretato da un attore ebreo e entrambi sono stati riscritti come membri del gruppo terroristico Hydra, che in certo momento della Storia dei fumetti si è sovrapposto ai nazisti. Mentre alcuni spettatori hanno contestato questo aspetto, molti hanno ignorato questo cambiamento. Il fatto che i Gemelli non fossero più mutanti era altrettanto controverso, dal momento che i Marvel Studios non avevano i diritti per collegarli agli X-Men, ma qualcuno si è lamentato di questa scelta poiché un’origine più vaga avrebbe lasciato loro spazio per ricollegarli, eventualmente, ai mutanti.