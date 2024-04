Freaks Out: dal cast alle location, tutto quello che c’è da sapere

Dopo il grande successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, il regista Gabriele Mainetti e lo sceneggiatore Nicola Guaglianone si sono messi al lavoro per realizzare il loro secondo lungometraggio insieme. Dopo ben sei anni di attesa e con un budget di 13 milioni di euro, è così arrivato sul grande schermo Freaks Out (qui la recensione), ambientato a Roma durante la Seconda guerra mondiale e con protagonisti un gruppo di stravaganti “supereroi”. Mainetti ha descritto il film come un’opera corale che porta avanti la ricerca formale che aveva intrapreso con le sue opere precedenti, definendolo anche la maggiore sfida affrontata sino ad oggi.

Potendo contare su un budget più alto, Mainetti ha potuto sbizzarrirsi nel dar vita a grandi ricostruzioni per i set dove girare, ma anche ad effetti speciali particolarmente elaborati. Si è poi occupato anche delle musiche del film insieme a Michele Braga e in generale della produzione del film. Come noto, Freaks Out sarebbe dovuto arrivare in sala nell’ottobre del 2020, ma per via della pandemia di Covid-19 è stato infine distribuito esattamente un anno dopo, dopo essere però stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Candidato a 16 David di Donatello, ne ha poi vinti 6.

È stato dunque senza dubbio uno dei grandi titoli italiani di quella stagione, oltre ad esere un’opera decisamente non comune nella produzione nazionale. Grazie al suo passaggio televisivo, è ora possibile rivederlo e scoprire nuovi aspetti. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Freaks Out. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove è stato girato. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama, il cast e il significato del titolo Freaks Out

Nel film Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel ‘43, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano. Quando però Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano, i nostri quattro protagonisti si ritrovano allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza il circo, hanno smarrito la loro collocazione sociale e si sentono solo dei fenomeni da baraccone, “a piede libero” in una città in guerra. Ben presto, troveranno però un nuovo scopo.

Protagonista del film, nel ruolo di Matilde, dotata del potere di produrre scariche elettriche capaci di folgorare chiunque la tocchi, vi è l’attrice Aurora Giovinazzo, precedentemente vista anche in Immaturi e Anni da cane. Accanto a lei, ruolo di Fulvio, “uomo bestia” affetto da ipertricosi, interamente ricoperto di peli e dotato di forza sovrumana, vi è invece Claudio Santamaria. Cencio, ragazzo albino capace di controllare gli insetti, è interpretato da Pietro Castellitto, mentre Giancarlo Martini è Mario, un nano con la capacità di controllare gli oggetti metallici. Israel è interpretato invece da Giorgio Tirabassi, mentre l’antagonista Franz è interpretato dall’attore tedesco Franz Rogowski.

I personaggi del film, dunque, sono tutti – in modo più o meno evidente che sia – dei freak, ovvero dei diversi, degli esseri stravaganti, dotati in questo caso caso anche di veri e propri poteri. Parlando di questo aspetto durante la conferenza stampa di presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, Mainetti ha dichiarato che: “Il titolo è nato perché “to freak out” in inglese vuol dire “impazzire” e il nostro villain impazzisce; e poi perché il Circo Mezzapiotta viene sventrato da un bombardamento e i nostri freaks si trovano al di fuori del loro spazio sicuro, dovendo fare i conti con la propria diversità e con il mondo, quindi sono “out”.”

Le location del film: ecco dove è stato girato

Il racconto proposto da Freaks Out, dunque, è ambientato a Roma e nelle sue campagne circostanti. Naturalmente, le riprese si sono svolte effettivamente nella capitale e nei suoi dintorni, come la città di Viterbo, ma anche in altre regioni quali l’Abruzzo e la Calabria. Per quanto riguarda Viterbo, dove sono ambientate le prime scene del film, vi si ritrova piazza San Lorenzo, quartiere medievale della città che rappresenta nel film in centro storico di Roma. È qui che si colloca il circo Mezzapiotta dove si esibiscono i protagonisti del racconto. Altri luoghi riconoscibili sono il palazzo dei Papi e la sua loggia, ma anche la cattedrale di San Lorenzo.

In Abruzzo sono state effettuate le riprese successive al bombardamento iniziale, che costringe i protagonisti a fuggire. Queste si sono svolte nel paese di Castelnuovo, frazione di San Pio delle Camere, in provincia di L’Aquila, che ben si è prestato a tramutarsi in un luogo che ha pesantemente subito i danni della guerra. Roma compare invece a tutti gli effetti prima con un fotogramma dalla collina di Montecucco (fosso di Papa Leone), area a sud-est della capitale, e poi con alcune scene svolte nel parco archeologico del Colosseo.

Ci si sposta poi in viale del Colle Oppio, al teatro di Marcello e al rione Monti, in particolare via degli Ibernesi e via Baccina, luoghi che i protagonisti attraversano mentre cercano riparo dalla guerra. Quando poi in Freaks Out le loro strade si dividono, Matilde incontra due nazisti sull’Isola Tiberina, all’altezza del Ponte Fabricio, che collega l’isola con il ghetto ebraico. Nel buio oltre il ponte si intravede la cupola della sinagoga. Successivamente, si rifugia nella faggeta di Soriano nel Cimino, dove incontra un gruppo di partigiani.

I suoi amici Cencio, Fulvio e Mario si sono invece uniti al sontuoso Zirkus Berlin. Questo è stato allestito presso l’ottocentesco forte Bravetta, situato nel quartiere gianicolense a Roma. A Camigliatello Silano è invece stata allestita la stazione Tiburtina, mentre il suggestivo tragitto del treno che trasporta in Germania gli ebrei rastrellati e la battaglia finale si sono svolti sui monti della Sila, in Calabria. Per quanto riguarda tutti gli interni di Freaks Out, invece, questi sono stati ricostruiti presso i Videa Studios di via Livigno.

Il trailer di Freaks Out e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Freaks Out grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 19 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 2.