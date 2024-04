Matrix 5: 8 personaggi della saga che devono tornare nel nuovo film

Sebbene non sia stato rivelato molto sul prossimo Matrix 5, diretto da Drew Goddard (Quella casa nel bosco, 7 sconosciuti a El Royale), lo sviluppo di questo inaspettato sequel è in corso, ma per continuare adeguatamente la storia, alcuni personaggi devono necessariamente tornare in scena. Nel 2021, Matrix Resurrection ha come noto offerto un ulteriore sviluppo ad una vicenda che sembrava conclusa con il terzo film, Matrix Revolutions. Questo quarto film si conclude poi con un finale potenzialmente aperto, a partire dal quale il nuovo annunciato film probabilmente ripartirà. Dopo aver visto quali storie ad ora incompiute Matrix 5 potrebbe dover risolvere, vediamo ora quali personaggi sarebbe importante ci fossero anche nel prossimo capitolo.

8 Thomas Anderson alias Neo Thomas Anderson è il personaggio centrale della serie di film Matrix. Non solo è una parte centrale della storia, ma fino a questo punto l'intera vicenda tende a ruotare intorno a lui e alla sua posizione di prescelto che ha liberato gli esseri umani dalla schiavitù delle macchine. Neo, come viene chiamato, è un uomo che possiede incredibili poteri e abilità all'interno del mondo di Matrix e può letteralmente cambiare la realtà e le leggi della natura secondo la sua volontà. In Matrix Revolutions, Neo ha dato la sua vita per liberare gli umani e impedire alle macchine malvagie di distruggere le persone che si erano liberate dal loro controllo. Tuttavia, le cose sono cambiate molto nei 60 anni trascorsi tra Matrix Revolutions e Matrix Resurrection, il che ha fatto sì che Mr. Anderson dovesse essere estratto da Matrix per combattere ancora una volta in battaglia. Ora lui e Trinity hanno realizzato i loro poteri congiunti e si sono impegnati a ricostruire Matrix come meglio credono, il prossimo film dovrà affrontare questi eventi.