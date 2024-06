Venom: The Last Dance, 5 errori che SONY potrebbe già aver commesso dal trailer

Abbiamo già analizzato i momenti più importanti del trailer di Venom: The Last Dance, ma ora è il momento di dare un'occhiata più da vicino ai momenti più "deboli" che suggeriscono che la Sony sta ripetendo gli stessi vecchi errori...

Il primo trailer di Venom: The Last Dance è stato davvero notevole. È un film su Venom, certo, e anche se sembra una conclusione “epica” della trilogia, ci sono segni dei soliti problemi.

Sony Pictures non è mai riuscita ad afferrare questo personaggio, ma Venom è stato un successo nel 2018 e Venom: La furia di Carnage ha ottenuto buoni risultati nonostante sia uscito negli ultimi mesi della pandemia COVID-19.

Questo ha dato allo studio un falso senso di fiducia e la convinzione che, a prescindere da ciò che dicono i fan e la critica, la direzione strampalata in cui hanno portato questo franchise sia quella giusta. In questo articolo, individuiamo i momenti del trailer che evidenziano gli errori che la Sony ha già commesso con Venom: The Last Dance.

Il protettore letale Goofball

Venom: La furia di Carnage è stato un miglioramento rispetto al suo predecessore del 2018, ma anche con la regia di Andy Serkis, la sceneggiatura (e la classificazione PG-13) ha deluso Cletus Kasady.

Tuttavia, il film ha posto le basi per far sì che Eddie Brock diventi il Protettore Letale dei fumetti in una terza uscita, promettendoci una versione del personaggio che i fan attendono di vedere sullo schermo dai tempi di Spider-Man 3. Nel trailer di Venom: The Last Dance, ma è subito messo in ombra da una commedia sciocca e da Venom che mangia teste in una battaglia senza sangue.

Da qualche parte nel Multiverso, c’è un film su Venom in cui Eddie Brock dà la caccia ai criminali e dispensa giustizia letale, bilanciando i suoi impulsi più oscuri e il desiderio di essere un eroe.

Invece, abbiamo… questo tizio.

Nel multiverso della mediocrità

Forse c’è una spiegazione per questo, ma come per Morbius, sembra che questa scena sia stata pensata per eccitare i fan alla prospettiva che Venom: The Last Dance si svolgerà nel MCU.

I trailer del film del vampiro vivente hanno fatto pensare allo Spider-Man di Tobey Maguire e all’Avvoltoio del MCU, solo che il primo è stato assente dal montaggio finale e il secondo è stato inserito nella scena post-credits più “debole” mai girata.

Questa sequenza è forse intesa come una sorta di retcon di Spider-Man: No Way Home? Se è così, non ha alcun senso, ma onestamente pensiamo che sia proprio questo il suo scopo. Inoltre, non crediamo che il cattivo di Chiwetel Ejiofor possa saltare da una realtà all’altra.

Venom ha confermato in precedenza di essere a conoscenza dell’esistenza del Multiverso e ne segue un altro stupido accenno…

Il ritorno del dottor Curt Connors?

Sì, quella nel trailer è la star di The Amazing Spider-Man e Spider-Man: No Way Home, Rhys Ifans. E sì, abbiamo sentito che interpreta davvero il dottor Curt Connors (e che la madre, la figlia e il bambino avvistati altrove sono la sua famiglia).

Potrebbe essere una variante stravagante del mondo di Eddie, ma è molto più probabile che sia il Curt di No Way Home che, come l’Avvoltoio, è stato mandato a casa nella realtà sbagliata.

A meno che non si voglia far credere che questo sia il mondo di The Amazing Spider-Man… cosa che potrebbe benissimo essere grazie ad alcune retcon. Probabilmente è quello che la Sony vuole farci credere per creare entusiasmo per il trequel.

Il suo braccio potrebbe essere ricresciuto grazie alla cura che gli Uomini Ragno hanno fatto e, se avremo Venom-Lizard, tutto sarà perdonato. Se Rhys Ifans è stato scritturato per un personaggio a caso nonostante abbia interpretato Connors in precedenza, questo dimostra quanto sia sprovveduta la Sony.

C’è troppo da fare

Se Venom: The Last Dance è caotico e disordinato come il primo trailer, siamo nei guai.

Abbiamo un’agenzia governativa segreta che raccoglie i Simbionti, la Tossina, l’invasione degli Xenofagi (alieni mangiatori di Simbionti) e quella che sembra una storia piuttosto banale di Venom che protegge una famiglia. E, naturalmente, le già citate anticipazioni sul Multiverso.

Kelly Marcel non ha dimostrato di essere una buona scrittrice con Venom e Venom: The Last Dance, quindi il fatto che si metta dietro la macchina da presa per fare il suo debutto alla regia è una decisione… unica da parte della Sony.

Dopo essersi sbarazzata di Carnage nel secondo film di Venom – una decisione che lascia perplessi – Knull o addirittura Toxin e un Cletus Kasady resuscitato sarebbero stati un modo forte per concludere la trilogia. Invece, stiamo ricevendo un po’ di tutto e azzarderei l’ipotesi che la maggior parte non funzionerà.

Più cattivi simbionti e un cast sprecato

Stiamo cercando di non fare troppe ipotesi, ma è ovvio che i simbionti entreranno in gioco prima o poi. Se questo significhi una versione di The Jury posseduta dagli alieni o il debutto di cattivi come Phage e Scream è difficile da dire in questa fase; l’azione Simbionte contro Simbionte è comunque il massimo dell’inventiva che questo franchise sembra in grado di esprimere.

Poi c’è il cast. Dopo essere stato sprecato dai Marvel Studios per la maggior parte del tempo, Chiwetel Ejiofor sembra interpretare un generico militare e Juno Temple una scienziata poco convincente. Con un po’ di fortuna, diventerà Scream e potrà divertirsi un po’. Conoscendo la Sony, si tratterà solo di una scena o due.

Se vi sono piaciuti Venom e Venom: La furia di Carnage, è probabile che questo trequel vi piacerà. Se vi piacciono i bei film, però, preparatevi a un brutto momento al cinema…