Ron Howard: i suoi migliori film in attesa di Eden

In arrivo il 10 aprile in sala con 01 Distribution, Eden è il nuovo film di Ron Howard che è stato presentato in anteprima in Italia al Festival di Torino. Il film segna il ritorno dell’amatissimo Howard sulla sedia di regia a 5 anni dal suo sfortunato Elegia Americana che, come molti altri titoli, ha sofferto a causa dell’anno d’uscita, il 2020.

Ron Howard però non ha certo bisogno di presentazioni, vista la sua lunghissima e fortunata carriera davanti e dietro alla macchina da presa. Per cui in attesa di vedere Eden in sala, ecco i migliori titoli diretti dal regista.