1883, le storie vera dietro agli eventi e la spiegazione di ogni personaggio nella vita reale

1883 è un’immersione profonda e cruda nella vita di coloro che vissero durante il culmine dell’espansione verso ovest dell’America alla fine del XIX secolo. Gli eventi e il cast di personaggi del 1883 riecheggiano le dure realtà di quest’epoca storica. Ambientato nella bellezza della frontiera americana selvaggia e incontaminata, 1883 svela gli inizi del Dutton Ranch di Yellowstone.

La storia inizia a Fort Worth, in Texas, da dove un gruppo di immigrati tedeschi e una famiglia del Tennessee cercano una vita migliore e si dirigono a nord verso la terra promessa del Montana. La carovana è composta per lo più da persone con poca o nessuna esperienza di sopravvivenza nella frontiera, il che rende il gruppo vulnerabile ai pericoli del selvaggio west. Tuttavia, è guidata da ex soldati determinati a proteggere la carovana durante il pericoloso viaggio.

1883, prequel del dramma neo-western Yellowstone, non è basato su eventi reali, proprio come la serie originale. Detto questo, la rappresentazione della frontiera alla fine del XIX secolo si basa su fatti storici accertati. Ecco una panoramica di tutto ciò che 1883 prende in prestito dalla storia americana.

La vera storia di 1883

Nel 1803, il governo americano acquisì quasi l’intera massa continentale degli attuali Stati Uniti centrali dalla Francia napoleonica attraverso un trattato noto come Acquisto della Louisiana. Tuttavia, poiché la Francia controllava solo piccole aree della massa continentale in questione, ciò che il governo degli Stati Uniti acquistò effettivamente fu il diritto di “ottenere” ampie fasce di terra dei nativi americani con qualsiasi mezzo, senza interferenze da parte dei francesi o di altre potenze coloniali. Ciò portò a un’era senza legge, pervasa da frequenti scaramucce tra i nativi americani e le famiglie americane, i veterani di guerra, i coloni, i criminali e molti altri che cercavano fortuna nelle nuove terre. All’epoca, malattie come il vaiolo e il colera erano praticamente condanne a morte, poiché la scienza moderna non offriva ancora cure valide per coloro che avevano la sfortuna di contrarre queste malattie.

Negli anni ottanta del XIX secolo, l’espansione americana verso ovest era al suo apice. A nord della massa continentale che l’America rivendicava attraverso l’Acquisto della Louisiana si trova il Montana, considerato da molti come una terra promessa, in cui potersi stabilire lontano dalla violenza e dai disordini che pervadevano il resto del paese. Tra questi vi sono anche coloro che facevano parte dell’emigrazione tedesca in America, iniziata alla fine del 1600. Poiché gli immigrati tedeschi in fuga dalla guerra e dalle persecuzioni in Europa vedevano maggiori promesse nella frontiera americana, nonostante i pericoli, l’emigrazione tedesca continuò fino alla fine del 1800. 1883 utilizza questo contesto storicamente accurato per approfondire le radici stesse del Dutton Ranch di Yellowstone.

I personaggi di 1883 basati su persone realmente esistite

Anche i retroscena dei personaggi di 1883 si basano su fatti storici di quell’epoca. Thomas (LaMonica Garrett) e Shea Brennan (Sam Elliot), ad esempio, sono ex membri dei reggimenti di cavalleria e fanteria dell’esercito statunitense, prevalentemente afroamericani, che furono formati alla fine del XIX secolo, più popolarmente conosciuti con il soprannome dato loro dalle tribù dei nativi americani: Buffalo Soldiers. Poiché Shea era il capitano di Thomas nel loro reggimento, i due hanno stretto un legame stretto e indissolubile. Nel frattempo, l’emigrazione tedesca negli Stati Uniti funge da base storica per il background di Josef (Marc Rissman) e dei suoi compagni di viaggio, che hanno stretto un accordo con Shea e Thomas per proteggersi durante il loro viaggio. Accordi di questo tipo erano comuni durante l’espansione americana verso ovest, poiché la frontiera senza legge offriva ai mercenari molte opportunità di fare soldi scortando i viaggiatori. Per quanto riguarda la famiglia di James (Tim McGraw) e Margaret Dutton (Faith Hill), essi rappresentano gli inizi del feroce business dell’allevamento moderno, come descritto nella quarta stagione di Yellowstone.

Mentre i personaggi principali del 1883 sono vagamente ispirati alla storia, alcuni dei personaggi secondari sono in realtà versioni romanzate di persone reali vissute alla fine del XIX secolo. Ad esempio, il maresciallo Jim Courtright (Billy Bob Thornton) è direttamente ispirato a Timothy Isaiah Courtright, noto anche come Jim Courtright o “Longhair Jim”. Courtright fu sceriffo di Fort Worth dal 1876 al 1879 e fu ucciso in una sparatoria nel 1887. Fedele alla persona su cui è basato, il Marshall Jim Courtright di Thornton finisce per aiutare a proteggere la carovana da alcuni fuorilegge nel 1883. Nel frattempo, un altro personaggio secondario degno di nota è il generale George Meade (Tom Hanks), che si basa su un ufficiale dell’esercito americano con lo stesso nome. Oltre a partecipare alla seconda guerra seminola e alla guerra messicano-americana, Meade ha anche svolto un ruolo cruciale nella battaglia di Gettysburg e nella battaglia di Antietam. Attraverso queste versioni romanzate di veri pionieri, eventi e situazioni sociopolitiche dell’espansione verso ovest, 1883 riesce a creare un’accurata riflessione della storia americana, in netto contrasto con le storie più comuni, idealizzate e roseo della frontiera americana.

Come 1883 crea l’ambientazione per Yellowstone

John Dutton Sr. (Audie Rick), il figlio più giovane di James e Margaret, è il nonno di John Dutton (Kevin Costner) in Yellowstone. Nel frattempo, Elsa (Isabel May), che è anche la narratrice in 1883, è la prozia di John Dutton. All’inizio del 1883, i Dutton sono ben lontani dal creare la fattoria che alla fine diventerà il più grande ranch contiguo degli Stati Uniti: il Dutton Ranch nel Montana. Proprio come il Dutton Ranch di Yellowstone offre uno sguardo realistico sul feroce business dell’allevamento moderno, il viaggio della famiglia Dutton nel 1883 offre una prospettiva approfondita sulle basi di questo settore.

1883 e l’evoluzione del genere western

Il film 1883 fa parte di una recente rinascita dei temi western e neo-western nell’intrattenimento moderno. Mentre altri importanti western moderni come The Power of the Dog e The Harder They Fall cercano rispettivamente di invertire la cancellazione della storia queer e nera nella frontiera americana, 1883 offre uno sguardo altrettanto schietto alle esperienze spesso idealizzate dei pionieri della fine del XIX secolo. Drammatizzando la storia, 1883 rende le verità storiche essenziali più accessibili a un pubblico più ampio.