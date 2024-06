Aemond: il significato del murales nella sua stanza in House of the Dragon che preannuncia eventi tragici

La seconda stagione della House of the Dragon è andata in onda, riportando il pubblico nel mondo spietato di Westeros, dove tutti lottano per superare il proprio rivale e la famiglia reale è impegnata in una guerra civile con draghi da entrambe le parti. Dopo il culmine della seconda stagione, che ha visto la morte del principe Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), la regina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) elabora il suo dolore, mentre suo marito, il principe Daemon Targaryen (Matt Smith), si muove per pareggiare i conti. Questo fa sì che dei tagliagole entrino nella Fortezza Rossa e uccidano il figlio di Re Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) e della Regina Helaena Targaryen (Phia Saban).

Mentre l’assassino acchiappa-ratti (Mark Stobbart) viene lasciato nella stanza del Principe Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) mentre l’assassino dal mantello d’oro (Sam C. Wilson) cerca in altre stanze, agita brevemente la torcia su un murale che raffigura draghi e una fortezza. È mostrato solo brevemente, ma chi conosce le opere di George R. R. Martin sa che questi momenti contengono spesso indizi su ciò che accadrà nel prossimo futuro. Per questo motivo, vale la pena di esaminare alcune possibili teorie sul significato del murale e sul ruolo che questi eventi avranno nella Danza dei Draghi.

Quale castello viene distrutto nel murale?

Qualsiasi fan di Game of Thrones riconoscerà nel murale il castello di Harrenhal. Chi conosce il libro Fuoco e sangue di George R. R. Martin sa che questo specifico murale di Harrenhal negli appartamenti di Aemond dovrebbe essere l’equivalente di una sirena che suona. Il murale raffigura la distruzione di Harrenhal da parte di Re Aegon I e del suo drago, il potente Balerion il Nero. Il giorno dopo che Harren il Nero aveva terminato il suo enorme castello, Aegon lo invase e il re degli Ironborn si rifiutò di giurargli fedeltà.

Questo porta Aegon a bruciare il suo castello e alla morte di Harren e dei suoi figli, permettendo alla Casa Tully di Riverun di diventare i nuovi Signori delle Terre dei Fiumi. Gli spettatori della Stagione 1 di House of the Dragon ricorderanno Harrenhal come il luogo in cui Lord Lyonel Strong (Gavin Spokes) e suo figlio Harwin (Ryan Corr) morirono in un incendio. Molti a Westeros credono che il castello sia maledetto e infestato, e in questa stagione ci sono state indicazioni che vedremo di più su Harrenhal quando Daemon vi arriverà.

Qual è il significato della mostra del murale?

Attualmente, Harrenhal è fedele ai Verdi grazie al suo signore, il misterioso Larys Strong (Matthew Needham), che ha ottenuto la sua posizione orchestrando la morte del padre e del fratello. Sì, nel caso ve ne foste dimenticati, ha assoldato gli assassini che hanno appiccato il fuoco a Harrenhal. Questo castello funge da potente posizione strategica grazie alle sue dimensioni e alla vicinanza tra Approdo del Re e il resto delle Terre dei Fiumi. Sia Aemond che Daemon hanno espresso il loro interesse a reclamare Harrenhal per radunare i loro eserciti, dato che la maggior parte della guerra si svolgerà nelle Terre dei Fiumi a causa della sua vicinanza al centro di Westeros.

Tuttavia, sono ostacolati dai rispettivi consigli di guerra. Aemond non può partire perché il suo drago, Vahgar, è necessario per scoraggiare gli attacchi contro Approdo del Re, mentre Daemon è costretto ad aspettare che Rhaenyra torni a Roccia del Drago prima di partire per le Terre dei Fiumi. I fan del libro sanno che Harrenhal diventa un luogo importante sia per Daemon che per Aemond: il castello e i suoi abitanti svolgono un ruolo importante nelle storie di entrambi. Senza spoilerare troppo, tenete d’occhio Harrenhal. C’è molto di più in questo castello di quanto non sembri.

