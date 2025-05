Andor – Stagione 2, il finale ci porta direttamente a Rogue One: tutte le Easter Eggs e i riferimenti

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su Andor – Stagione 2, episodi 10-12

Gli episodi finali di Andor – Stagione 2 presentano molteplici legami e connessioni con Rogue One: A Star Wars Story e la galassia di Star Wars. Preparando il terreno per gli eventi di Rogue One e la Battaglia di Scarif, gli episodi finali di Andor sono tra i capitoli più intensi e emozionanti della serie. Inoltre, presentano numerosi riferimenti e spunti chiave per l’iconico film.

Dopo il Massacro di Ghorman nel 2 BBY e l’estrazione di Mon Mothma negli episodi 7-9 in Andor – Stagione 2, gli episodi finali di Andor si svolgono un anno dopo, nell’1 BBY. È lo stesso anno degli eventi di Rogue One. Tenendo presente questo, ecco tutte le Easter Eggs, i riferimenti e le connessioni più grandi e migliori presenti in Andor – Stagione 2, episodi 10 -12.