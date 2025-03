Andor, la spiegazione del finale della prima stagione

Andor raggiunge un climax esplosivo, con Cassian Andor che si unisce all’Alleanza Ribelle sulla scia di una rivolta su Ferrix. L’ultima serie Disney+ della Lucasfilm, Andor, ha adottato un insolito approccio narrativo lento. La maggior parte degli show televisivi di Star Wars si è concentrata sugli Easter egg e sul fan-service, ma Andor è diversa; è fondamentalmente un’opera sui personaggi. È anche profondamente politicamente impegnata, estendendo le metafore di George Lucas sulla lotta contro il fascismo al XXI secolo.

Il finale della prima stagione di Andor ha dovuto affrontare un compito arduo. Tutti i diversi personaggi avevano i loro archi narrativi e le loro sottotrame e in qualche modo il finale doveva bilanciarli. Il suo successo è una testimonianza dell’abilità dello showrunner Tony Gilroy, con il funerale di Maarva Andor che ha attirato la maggior parte dei personaggi chiave su Ferrix in modo che le loro storie potessero legarsi efficacemente.

Negli ultimi episodi si è accumulata una sensazione di pressione contro l’Impero, che alla fine esplode nell’episodio 12 di Andor.

La spiegazione della ribellione su Ferrix nel finale della prima stagione di Andor

Ferrix è cambiata molto nel corso della prima stagione di Andor. Il pianeta è stato presentato agli spettatori come parte della zona corporativa della galassia, un settore che godeva di un certo grado di indipendenza dall’Impero. Un singolo incidente ha tuttavia portato all’occupazione imperiale e l’Impero è diventato sempre più repressivo. Dal punto di vista strutturale, il finale della prima stagione di Andor sembra dare peso alle parole di Leia nel primo film di Star Wars. “Più stringi la presa”, disse a Tarkin, “più sistemi stellari ti scivoleranno tra le dita”. Le campane di Ferrix iniziano a suonare, chiamando i cittadini al funerale di Maarva Andor prima dell’orario concordato con l’Impero, un sottile atto di ribellione che si intensifica rapidamente a causa dell’ultimo messaggio di Maarva. Sapeva di stare morendo e ha lanciato un ultimo appello alle armi tramite ologramma.

Non si tratta di una rivolta organizzata, coordinata dall’Alleanza Ribelle di Star Wars. Piuttosto, è un evento spontaneo, che degenera rapidamente quando Wilmon, il cui padre è stato torturato dall’Ufficio di Sicurezza Imperiale, lancia una bomba contro l’Impero. La rivolta sarà un duro colpo per la carriera della supervisore dell’Ufficio di Sicurezza Imperiale Dedra Meero, perché stava supervisionando personalmente il funerale nella speranza di catturare Cassian Andor. Anche se la ribellione su Ferrix viene rapidamente schiacciata, lascerà un’eredità duratura.

Perché Andor stava per lasciare che Luthen lo uccidesse

Dedra Meero non ha mai capito la sua preda. Pensava che Cassian sarebbe stato al funerale, ma lui sapeva che la sua madre adottiva avrebbe preferito che lui usasse questo come copertura per salvare la loro amica Bix Caleen. Dopo aver condotto con successo

Dedra Meero non ha mai capito la sua preda. Pensava che Cassian sarebbe stato al funerale, ma lui sapeva che la sua madre adottiva avrebbe preferito che lui usasse questo come copertura per salvare la loro amica Bix Caleen. Dopo aver condotto con successo

Dedra Meero non ha mai capito la sua preda. Pensava che Cassian sarebbe stato al funerale, ma lui sapeva che sua madre adottiva avrebbe preferito che lui usasse questo come copertura per salvare la loro amica Bix Caleen. Dopo aver condotto un’evasione di successo e aver portato Bix fuori dal mondo, Andor cerca l’enigmatico leader ribelle Luthen. Ormai Cassian capisce di rappresentare una minaccia per l’operazione di Luthen e preferirebbe essere ucciso piuttosto che compromettere la nascente Alleanza Ribelle. Cassian ha finalmente capito la necessità di ribellarsi all’Impero, incoraggiato dall’ultimo messaggio di Maarva e dal Manifesto Ribelle che gli è stato dato da Karis Nemik all’inizio della prima stagione di Andor. Offre a Luthen una semplice scelta: ucciderlo o reclutarlo.

Cosa succederà ora a Cassian e Luthen?

La decisione di Luthen, ovviamente, non è mai stata messa in dubbio. Cassian Andor si unirà all’Alleanza Ribelle e la stagione 2 di Andor racconterà la sua storia mentre continua a lavorare attivamente contro l’Impero. Ora è sulla strada che lo porterà a Scarif, dove darà la vita per la Ribellione, rubando i piani della Morte Nera e permettendo loro di scoprire il punto debole della Morte Nera: la porta di scarico termico che potrebbe essere usata per distruggere l’intera stazione di battaglia. Il destino di Luthen è più misterioso, dato che non è stato visto in Rogue One: A Star Wars Story; questo probabilmente significa che Cassian sopravviverà al suo capo, con Luthen scoperto dall’Impero e ucciso.

Spiegazione dei colpi di scena della famiglia di Mon Mothma

Nel frattempo, su Coruscant, Mon Mothma continua a navigare in acque pericolose. Consapevole che il suo autista è una spia dell’ISB, inscena una discussione con il marito sulla sua abitudine al gioco d’azzardo, un modo ingegnoso per coprire eventuali buchi nelle loro finanze. Questo non sarà sufficiente, però, e così pagherà un prezzo molto personale per il sostegno alla ribellione. Cede al losco finanziere Davo Sculdun, che era disposto a sostenerla solo se avesse presentato suo figlio a sua figlia, Leida, in un patto matrimoniale in stile Game of Thrones. Mon Mothma sta sacrificando la propria famiglia per l’Alleanza Ribelle, ed è significativo che né il marito né la figlia sembrino essere stati al suo fianco durante la guerra civile galattica.

Cosa succede a Dedra e Syril nel finale della prima stagione di Andor?

Anche la vita di Dedra Meero prende una piega inaspettata, con il supervisore dell’ISB coinvolto nei disordini su Ferrix. Viene salvata da Syril Karn e sembra sinceramente grata in un raro momento di emozione. Molti spettatori speravano in una storia d’amore contorta tra Dedra e Syril, e potrebbero davvero vedere esaudito il loro desiderio. Come minimo, la seconda stagione di Andor mostrerà sicuramente il loro rapporto svilupparsi in qualche modo.

La scena post-credits di Andor conferma che i prigionieri stavano costruendo la Morte Nera

La scena post-credits dell’episodio 12 di Andor conferma una teoria popolare dei fan secondo cui i prigionieri su Narkina 5 stavano lavorando inconsapevolmente al progetto della Morte Nera. La costruzione della prima Morte Nera sarebbe probabilmente più avanzata (le prime parti del disco sono già in posizione nelle scene finali di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith), quindi molto probabilmente si tratta della seconda Morte Nera. Le ombre delle Morte Nere incombono sul futuro della galassia e, di fatto, sulla vita di Andor.

Ma le parole di Karis Nemik preannunciano la sconfitta dell’Impero. “Il bisogno imperiale di controllo è così disperato perché è così innaturale”, rifletteva. “Una sola cosa romperà l’assedio. Ricordatelo. Provateci”. Quella “sola cosa” sarebbe stata la distruzione della Morte Nera, con Luke Skywalker che sparò quello che è stato chiamato “il colpo udito in tutta la galassia”. Lungi dal garantire il futuro dell’Impero, la Morte Nera ne avrebbe assicurato la caduta; dimostrò che l’Impero era colpevole di aver esagerato e convinse la gente che Palpatine poteva essere sconfitto.

Il finale della prima stagione costruisce le basi per la trama di Andor – Stagione 2

La fine della stagione 1 di Andor prepara la ribellione personale di Cassian Andor nella stagione 2. Questa prima stagione è stata essenzialmente il passaggio del testimone, con Maarva che incoraggia il figlio adottivo a essere finalmente tutto ciò che lei credeva potesse essere. Gilroy continuerà il suo approccio segmentato alla narrazione, utilizzando blocchi di tre episodi per tracciare i prossimi quattro anni della vita di Andor. Andor sarà un importante agente segreto dell’Alleanza Ribelle e userà le sue abilità contro l’Impero, ma non sarà solo; Gilroy ha promesso che molti dei personaggi sopravvissuti della prima stagione torneranno, speriamo anche Bix. È ragionevole presumere che Andor finirà poco prima dell’inizio di Rogue One: A Star Wars Story, in cui Cassian scopre l’esistenza della Morte Nera.

Il vero significato del finale di Andor e come cambia la ribellione

La fine della prima stagione di Andor è un affascinante sguardo alla natura della ribellione. La storia della ribellione di Andor sembra una continuazione dei temi politici di George Lucas, ora collocati nel contesto del XXI secolo. Secondo l’attrice Fiona Shaw (che interpreta Maarva Andor, la madre adottiva di Andor), Andor è “una grande, scurrile [interpretazione] del mondo trumpiano”. Come ha spiegato in un’intervista a Empire Magazine, “Il nostro mondo sta esplodendo in diversi luoghi in questo momento, i diritti delle persone stanno scomparendo e Andor lo riflette. [Nello show] l’Impero sta prendendo il sopravvento e sembra che la stessa cosa stia accadendo anche nella realtà”.

La natura strisciante del fascismo, sia in Guerre Stellari che nel mondo reale, è perfettamente dimostrata dall’uso ponderato di Andor delle truppe d’assalto. Le truppe d’assalto sono del tutto assenti nei primi episodi, con gli abitanti della galassia ancora in grado di ignorare l’oscurità che oscura le loro vite. Ma il finale della prima stagione di Andor vede le strade di Ferrix piene di truppe d’assalto, che aprono il fuoco sui civili mentre sopprimono brutalmente una rivolta. Il fascismo si nasconde mentre acquisisce forza, agendo con forza quando è finalmente pronto. Ma la fine della prima stagione di Andor è ottimista anche di fronte a un tale male, perché anche al regime più potente si può resistere. Come predisse Karis Nemik, “Una sola cosa romperà l’assedio”.