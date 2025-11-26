Fast & Furious: Jamie Foxx avrebbe dovuto avere un ruolo da villain

Jamie Foxx avrebbe potuto essere uno dei principali cattivi della serie Fast & Furious se un’idea non utilizzata per Fast & Furious 9 fosse stata realizzata. Interpretare un cattivo in questa serie adrenalinica è diventato un ruolo importante per le più grandi star di Hollywood, con Jason Momoa, John Cena, Charlize Theron, Idris Elba, Jason Statham e altri che hanno prestato il loro talento per recitare al fianco di Vin Diesel e del resto del cast.

La serie è sempre alla ricerca di grandi nomi quando si tratta di scegliere i cattivi, e il nuovo libro di Barry Hertz “Welcome To The Family” ha ora rivelato che gli autori volevano disperatamente che Jamie Foxx si unisse alla serie in nel nono capitolo. Una scena post-crediti era stata scritta “con la speranza di avere Jamie Foxx come nuovo cattivo”, ma non si è mai concretizzata.

L’idea è nata dalle continue discussioni sulla scena dopo i titoli di coda di Fast & Furious 9. Lo sceneggiatore Daniel Casey dice nel libro: “Abbiamo scritto scene dopo i titoli di coda per diversi personaggi di F9, compresi attori che speravamo avrebbero interpretato i cattivi in Fast 10, persone che non erano nemmeno in questi film, ma che speravamo di vedere. Penso che abbiamo scritto otto scene diverse per F9 prima di scegliere quella con Jason Statham”.

La scena di Foxx era una di quelle altre otto scene finali. Il libro non include ulteriori informazioni su quanto questo casting fosse vicino alla realizzazione. Foxx potrebbe non essere mai stato contattato per il potenziale ruolo nella serie. Oppure potrebbe aver rifiutato l’opportunità. Non ha mai parlato della possibilità di unirsi a questa saga e nessuno dei membri del cast ha mai discusso di questo progetto.

In ogni caso, senza Foxx a bordo, la scena dei titoli di coda di F9 ha preso una direzione molto diversa. Il libro sottolinea che il ritorno di Gal Gadot nei panni di Gisele in Fast X era stato scritto per il nono film, ma ciò non è avvenuto a causa di conflitti di programmazione. Questo ha portato il film a utilizzare il suo stinger come occasione per far incontrare Han (Sung Kang) e Deckard Shaw (Jason Statham), preparando il terreno per il finale #JusticeForHan in Fast X.

Tuttavia, il piano per l’apparizione di Foxx dopo i titoli di coda è intrigante. Sulla base di questa impostazione, sarebbe sicuramente diventato il cattivo principale del decimo film. Dante, interpretato da Jason Momoa, ha alla fine occupato quel ruolo, ma non sarebbe stato così semplice come Foxx che interpreta Dante Reyes. Fast X introduce il cattivo brasiliano come figlio di Hernan Reyes, il cattivo di Fast & Furious 5. Foxx non ha né l’età né l’etnia giuste per passare come figlio di Hernan, il che suggerisce che il cattivo di Foxx sarebbe stato un personaggio completamente diverso.

Questo lascia ancora spazio alla serie Fast & Furious per realizzare questa idea. Se il suo personaggio non è già stato trasformato in qualcun altro, i nuovi capitoli della serie potrebbero sempre riprendere il concetto e cercare di coinvolgerlo. Sarebbe sicuramente divertente vedere Jamie Foxx partecipare un giorno a questa saga. Dopotutto, se le idee dei titoli di coda di Fast & Furious possono essere riciclate per i futuri capitoli, nulla impedisce a Fast & Furious 11 o a un altro film di riprendere l’idea e di coinvolgere Jamie Foxx, qualora fosse interessato a entrare a far parte di questo vasto universo.