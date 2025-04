Black Mirror Stagione 7, Hotel Reverie: la spiegazione del finale

Black Mirror Stagione 7 prende spunto dalle storie d’amore della vecchia Hollywood in “Hotel Reverie“, un episodio che combina film classici come Casablanca e Breve incontro con la tecnologia cinematografica fittizia dell’intelligenza artificiale.

Issa Rae interpreta l’attrice di serie A Brandy Friday, che ha accettato di recitare in un remake del classico film britannico Hotel Reverie. C’è solo un problema: non si tratta di riprese cinematografiche normali. Grazie a un nuovo sistema chiamato Redream, la coscienza di Brandy verrà proiettata all’interno dell’Hotel Reverie. Lì, sostituirà il protagonista maschile, l’affascinante Dr. Alex Palmer, e reciterà con i costrutti di intelligenza artificiale dei personaggi del film in tempo reale.

Tra questi costrutti c’è l’ereditiera Clara Ryce-Lechere (Emma Corrin), interpretata dalla compianta attrice Dorothy Chambers. Le prime interazioni di Brandy con Clara non vanno come previsto, portando lei e la regista Kimmy (Awkwafina) a fare di tutto per rimanere sulla linea narrativa di Hotel Reverie. Ma è troppo tardi: la presenza di Brandy – e il suo errore di riferirsi a Clara come Dorothy – altera qualcosa in Clara. Mentre acquisisce consapevolezza di sé, e un incidente tecnico blocca la produzione, lei e Brandy intraprendono una storia d’amore tutta loro.

Come si sviluppa questa storia d’amore, e cosa ci dice Black Mirror Stagione 7 sull’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema?

Cosa succede a Clara/Dorothy in “Hotel Reverie“?

Brandy riesce a rispettare la sceneggiatura finché una disastrosa sequenza al pianoforte non raffredda ogni attrazione tra lei e Clara. Da lì, deve improvvisare per riconquistare Clara. Questo porta alla più grande divergenza dalla trama del film originale: Brandy chiama Clara “Dorothy”. L’errore in realtà incuriosisce Clara, anche dopo che Brandy fa marcia indietro e le dice che le ricorda semplicemente una conoscente di nome Dorothy. Sia Clara che Dorothy sembrano avere tutto, le dice Brandy. Ma il loro atteggiamento apparentemente invidioso nascondeva un dolore più profondo.

Il messaggio tocca profondamente Clara. “Ciò che è vero per [Dorothy] è vero anche per me”, dice Clara. “Sai, è sciocco, ma a volte un senso di tale miseria mi afferra, come se fossi connessa a un dolore insondabile che si estende attraverso il tempo. Forse ero una figura tragica in un’altra vita”.

I sentimenti di Clara non sono solo malinconia romantica. Sono frammenti della psiche reale di Dorothy che trapelano dai dati. Secondo il team di Redream, la struttura dell’IA si è ispirata alla performance di Dorothy Chambers, che a sua volta si è basata in gran parte sulla propria vita. Quindi, quando Clara ha sentito il nome di Dorothy, si è connessa agli echi di Dorothy che scorrono nel set di dati della sua IA. “Ha sviluppato una dimensione”, spiega il programmatore Jack (Charlie Hiscock).

Sentire il nome di Dorothy e successivamente sviluppare una dimensione dà a Clara una maggiore capacità di azione. Uscirà dal copione e toccherà la mano di Brandy nel giardino dell’hotel. Il giorno dopo, invita Brandy, nei panni di Alex, a partecipare al loro giro turistico del Cairo, mentre nell’originale Hotel Reverie è Alex a fare l’invito per primo.

L’incidente di “Dorothy” è il primo passo del viaggio di Clara verso l’autodeterminazione, ma compie un salto ancora più grande quando Jack rovescia il suo drink su uno dei computer di Redream (prodotto da TCKR, che appare anche in altri di Black Mirror come “San Junipero”, “Playtest” e altri). L’incidente blocca tutti i costrutti di intelligenza artificiale nell’Hotel Reverie tranne Clara, la cui dimensione extra l’ha trasformata da costrutto inconsapevole in qualcosa di più. Dopo che Brandy le dice la verità, Clara lascia l’hotel e viola i confini della simulazione di Redream, entrando in un vuoto oscuro dove viene esposta all’intero pool di dati del programma, che include la vita di Dorothy.

Clara esegue una speedrun della vita di Dorothy (quindi la sua), in pochi secondi. Vede di tutto, dalle indiscrezioni sui tabloid su una storia d’amore con il suo co-protagonista Ralph Redwell (Enzo Cilenti) al suo vero amore per una delle donne che hanno lavorato in Hotel Reverie. Assiste persino alla morte di Dorothy.

Le rivelazioni su Dorothy e sulla sua vita non reale sono gli ultimi passi verso l’acquisizione della piena libertà d’azione da parte di Clara. Mentre il mondo rimane congelato intorno a lei e Brandy, si avvicina al pianoforte vuoto del bar dell’hotel – una vista che, secondo Clara del film, le ha portato solo dolore – e inizia a suonare.

Come finisce la storia d’amore tra Brandy e Clara in “Hotel Reverie“?

Il pianoforte non è l’unico modo in cui Clara inizia a rivendicare la sua felicità e ad abbracciare la sua autonomia. Anche lei e Brandy, che non può lasciare Hotel Reverie fino ai titoli di coda, iniziano una storia d’amore travolgente nel film congelato. (Le vibrazioni “San Junipero” sono forti qui, non solo per la storia d’amore queer, ma anche per l’ambientazione simulata in un film d’epoca.) Un secondo nel mondo reale si traduce in diverse ore nel mondo del cinema, quindi quando il team di Redream finalmente ripara il sistema, Brandy e Clara si sono già confessate il loro amore.

Ma è troppo tardi per la coppia felice: Kimmy riporta il film a pochi istanti dopo il primo bacio tra Brandy e Clara, il che significa che Clara non ricorda tutto ciò che è successo dopo che il mondo si è congelato, inclusa la verità su Dorothy e la sua relazione con Brandy. Tuttavia, Brandy, insoddisfatta sia della sua vita personale che professionale nel mondo reale, spera di rimanere all’Hotel Reverie con Clara finché non potranno riaccendere sul serio la loro lunga storia d’amore, anche se ciò significherebbe la morte di Brandy nel mondo esterno.

Tuttavia, Brandy non avrà mai la possibilità di provarci. Con qualche espediente narrativo, il team di Redream e Brandy riescono a riparare un importante buco di trama che avrebbe portato alla morte di Alex alla fine del film. Dovrebbero essere a posto fino ai titoli di coda, tranne per un dettaglio: Clara diventa una pedina incontrollabile, sparando al marito del film e all’ispettore di polizia nella speranza di salvare se stessa e Brandy. Le sue azioni portano alla sua tragica morte e, mentre Brandy piange sul suo cadavere, pronuncia la battuta iconica che fa scattare i titoli di coda: “Sarò tua per sempre“.

Qualche tempo dopo, Hotel Reverie Reborn diventa un vero successo sul servizio di streaming Streamberry (la parodia di Netflix presentata per la prima volta in “Joan Is Awful“). Eppure Brandy sta ancora soffrendo per una relazione molto reale.

Entra in scena Redream, che invia a Brandy un pacco misterioso. Al suo interno, trova un drive che riproduce il filmato del provino di Dorothy che aveva visto all’inizio dell’episodio. Nel provino si vede Dorothy recitare una conversazione al telefono, ma l’attrice continua a dire che sta aspettando che il telefono squilli, anche se non è connesso.

Ma se lo fosse? Questa è la seconda parte del regalo di Redream: un telefono che si collega al drive e permette a Brandy di chiamare questa IA simulacro di Dorothy. Le due vanno d’accordo, e l’episodio si conclude con Dorothy che dice a Brandy di avere “tutto il tempo del mondo” per parlarle, un’eco della chiusura di Hotel Reverie, “Sarò tua per sempre“.

È un finale agrodolce, e sicuramente tra i migliori di Black Mirror Stagione 7. Ma c’è anche una vena leggermente sinistra: questa Dorothy è separata dalla Clara che ha acquisito consapevolezza di sé. Le manca l’autonomia che aveva la sua predecessora, e anche se Brandy potrebbe dirle la verità su chi è veramente e perché stanno parlando, questo libererebbe davvero Dorothy, o le farebbe solo desiderare di sfuggire a quello che è essenzialmente un bot di conversazione? Al momento, esiste solo per parlare con Brandy, e questo non sembra l’inizio più appagante per una relazione per nessuna delle due parti.

Cosa dice “Hotel Reverie” sull’intelligenza artificiale e Hollywood?

Basandosi solo sul suo concept, “Hotel Reverie” sembra pronto ad affrontare l’infinita serie di reboot e remake che affligge Hollywood, insieme al timore che l’IA possa sostituire gli artisti. L’uso dell’IA per resuscitare artisti deceduti è stato un argomento scottante a Hollywood negli ultimi anni, con film come Alien: Romulus che hanno sconsideratamente riportato in vita attori del passato per interpretazioni postume. Altrove, i commenti del regista Joe Russo (dei fratelli Russo) sulla possibilità che l’IA possa presto realizzare film di 90 minuti richiamano alla mente l’intero progetto di Redream: usare l’IA per rigurgitare rapidamente opere d’arte già realizzate.

Nonostante questa rilevanza moderna, “Hotel Reverie” non approfondisce esplicitamente l’etica del progetto di Redream, scegliendo invece di concentrarsi su una storia d’amore guidata dalla tecnologia. Tuttavia, c’è un certo cinismo nel modo in cui Redream affronta i suoi remake: basta cambiare una stella e seguire tutto il resto alla lettera. Anche quando Brandy viene scelta, non c’è alcun tentativo di rimodellare la storia come una storia d’amore queer, e si limitano a ignorare qualsiasi conversazione sull’etnia. Poi, durante le riprese, i momenti della storia vengono trattati come obiettivi (“esposizione fornita”, “retroscena spiegata”) invece che come momenti significativi da costruire. È una narrazione basata sui numeri nella speranza di fare soldi facili.

È significativo, quindi, che i momenti di Hotel Reverie Reborn su cui si concentra maggiormente il team di Redream siano quelli che si discostano dalla storia, inclusa la conversazione tra Brandy e Clara sulla morte di Dorothy e Clara, che non lascia nessuno con gli occhi asciutti. Questi momenti, pieni di sentimento e passione, sono la vera arte. E forse sono proprio queste deviazioni che hanno reso Hotel Reverie Reborn un tale successo su Streamberry.

Black Mirror Stagione 7 è disponibile in streaming su Netflix.