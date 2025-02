Cassandra, la spiegazione del finale: cosa accade alla fine al bambino?

La nuova miniserie in sei episodi di Netflix Cassandra sembra un lungo episodio di Black Mirror. La serie prodotta in Germania è piena di colpi di scena, ciò include un bel po’ di sorprese che gli spettatori potrebbero non aspettarsi. Il trailer e la sinossi della serie propongono un concept oscuro sulla base del classico: tecnologia che si vota al male. Una famiglia si trasferisce in quella che viene definita una delle prime case intelligenti, progettata negli anni ’70. Sono i primi residenti della proprietà da quando i precedenti proprietari sono morti in circostanze misteriose.

Non molto tempo dopo essersi sistemati, Samira, suo marito David insieme ai loro due figli, Juno e Fynn, si imbattono in una tecnologia unica. È ciò che appartiene all’assistente virtuale della casa chiamata Cassandra, che si risveglia da un riposo durato decenni. Cassandra ora percepisce una seconda possibilità. Si vede presto come un membro paritario della famiglia e fa tutto il possibile per non essere lasciata di nuovo sola. Ma c’è molto di più. Ecco cosa succede negli episodi finali e cosa è successo davvero per tutto il tempo.

Cosa succede in Cassandra?

Ciò che la sinossi o il trailer non dicono agli spettatori, ma che diventa presto chiaro, è che la serie è in realtà raccontata in due diverse linee temporali. Ci sono eventi attuali che si concentrano su Samira e la sua famiglia che hanno a che fare con una Cassandra che appare sui monitor in casa e come un robot umanoide su ruote. Poi c’è una trama ambientata nel 1972, che porta a mostrare la morte dei precedenti proprietari di casa, rivelando anche che Cassandra non è un esempio di IA. Viveva in casa con suo marito Horst e suo figlio, Peter.

Il suo destino viene realmente mostrato durante il penultimo episodio. Mentre Cassandra era incinta del suo secondo figlio, suo marito, Horst, la convinse a usare una nuova invenzione per vedere se il bambino fosse maschio o femmina. Tuttavia, la tecnologia utilizzava radiazioni che sembravano causare la morte prematura del bambino e lasciarono Cassandra con un cancro incurabile.

Nonostante sapesse che suo marito aveva una relazione con la sua amica Birgit per tutto il tempo, lei accetta comunque la sua prossima grande idea. Caricare il suo cervello in una macchina. Quel macchinario è legato alla casa, il che significa che Cassandra non è affatto un’intelligenza artificiale. Tuttavia, in seguito, suo figlio apre la borsa che viene portata fuori con i suoi resti fisici e vede il suo corpo.

Cassandra, ora una macchina, cerca di rendere di nuovo felici suo marito e suo figli, rimasti soli. Tuttavia, il favore che ha imposto agli altri scienziati che hanno lavorato al progetto che le ha causato il cancro è di assicurarsi che l’interruttore di spegnimento installato sia un falso. Cassandra si “risveglia” dopo che Horst consente a Birgit di trasferirsi con il loro bambino, Thomas.

Ai giorni nostri, Cassandra è accusata di aver ucciso la sua famiglia, ma vediamo che in realtà è stato suo figlio, che cercava di uscire dall’auto in movimento, a causare l’incidente. Guardare suo figlio morire sulla scena sembra causare una sorta di sovraccarico a casa e Cassandra perde energia. La luce del forno si accende e si spegne ed è controllata da un bambino. Si scopre che la figlia di Cassandra è sopravvissuta, anche se è nata sfigurata. Horst le ha detto crudelmente che sarebbe stata trattata come un mostro e l’hanno tenuta nascosta.

L’episodio finale di Cassandra

Nell’episodio finale, Samira è ancora in ospedale la vigilia di Natale, dopo essere stata accusata di essere malata di mente e incolpata per aver intrappolato un bambino nel forno. A casa, il resto della famiglia è tenuto prigioniero da Cassandra che ancora una volta sta cercando di giocare a fare le famiglie felici. Cassandra è convinta a permettere a David, a cui è già stato amputato un dito, di uscire per comprare un albero di Natale. Lui è diventato instabile e non riesce a ottenere aiuto.

Sentendo che la sua famiglia è in pericolo, Samira lascia la clinica per tornare a casa. Cassandra minaccia David e gli chiede di uccidere la moglie al suo ritorno. Sorprendentemente, lui la attacca quando lei arriva, dicendole che non ha scelta e teme che Cassandra possa fare del male ai bambini. Mentre Samira si nasconde, si imbatte in una stanza segreta piena di giocattoli per bambini. È lì che era tenuta prigioniera la figlia di Cassandra. Trovandola dentro, Cassandra pugnala Samira dopo aver visto le foto della figlia, Maggie, insieme al suo corpo. Torniamo di nuovo al 1972, quando Horst aveva promesso di portare la figlia con sé e la sua nuova famiglia prima di darsi subito alla fuga.

Cassandra si è convinta a lasciar andare Samira, ma non prima di rivelare che, nonostante ciò che le aveva detto suo marito, non avrebbe mai fatto del male ai bambini. Samira dice a David “è finita”, prima di realizzare che il gas è stato acceso e scappano tutti appena prima che Cassandra dia fuoco alla casa. L’immagine finale mostra una Cassandra spettrale con sua figlia mentre escono dai confini della sua camera da letto segreta. C’è forse un dettaglio in sospeso, tuttavia. Nel primo episodio, vediamo Birgit e il piccolo Thomas sopravvivere allo schianto, ma il loro destino in seguito non viene mostrato.