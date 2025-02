Chicago Med – Stagione 10, episodio 12 regala ad Hannah Asher un arco di redenzione

Hannah Asher (Jessy Schram) ha avuto una stagione 10 di Chicago Med terribile e difficile, tra la perdita di un paziente durante un cesareo d’emergenza, la gestione di un disastro cittadino durante l’esplosione di un edificio e il crollo di un tunnel, e la gestione della sua nuova relazione con Mitch Ripley (Luke Mitchell), che ha avuto la sua giusta dose di alti e bassi. Ma durante l’episodio 12 di Chicago Med, “In The Wake”, le cose iniziano finalmente a cambiare per Hannah, che alla fine ottiene alcune vittorie tanto necessarie, almeno su alcuni fronti. Su altri, riceve molte critiche e purtroppo funge da presagio di sventura.

Professionalmente, le cose stanno finalmente migliorando per la dottoressa. Purtroppo, la storia con Mitch ha incontrato un altro ostacolo. Ecco tutti gli alti e bassi che Hannah vive durante “In the Wake” e il modo in cui questo potrebbe portarla a lasciare Mitch dopo mesi di litigi e accuse.

Hannah ha successo come medico

Come i fan sanno, Hannah ha dovuto affrontare il fatto di aver perso una paziente a causa di un cesareo fallito durante episodio 3 della stagione 10 di Chicago Med, “Trust Fall”. La parte peggiore è che la paziente, Elise (Ito Aghayere), si era fidata di Hannah per aiutarla dopo aver avuto una serie di esperienze negative con medici e ginecologi bianchi. Elise ha un arresto sul tavolo operatorio a causa di un’emorragia interna massiccia, anche se Hannah salva il bambino, e per gli otto episodi successivi Hannah ha lottato con il senso di colpa e l’auto-accusazione.

Hannah ha finalmente la possibilità di riscattarsi durante “In the Wake”, quando un’altra donna arriva per un cesareo d’urgenza. Hannah esegue con successo l’operazione e madre e bambino stanno bene. È un miracolo considerando quello che ha già passato ed è un riscatto positivo in un episodio pieno di momenti bui. Ora almeno può continuare a eseguire interventi chirurgici senza quella nuvola scura sopra la testa.

Ma ha dovuto anche affrontare i suoi problemi di dipendenza

Sul piano personale, Hannah cerca di offrire a Mitch una spalla su cui piangere la morte del suo caro amico d’infanzia, Sully, a causa del cancro. Purtroppo, il suo lutto assume la forma di abbuffate di alcol con gli amici, a cui Hannah non può partecipare per ovvie ragioni.

Hannah è stata introdotta nella quinta stagione come eroinomane in via di guarigione. Una relazione tossica con il dottor Will Halstead (Nick Gehlfuss) le fa ricadere nella dipendenza e lei se ne va per riprendere il controllo della sua vita. È stata riportata al “Chicago Med” durante la stagione 7 come una donna cambiata, libera dalla droga, e da allora si è aggrappata alla sua sobrietà. È discutibile se il suo passato la renda un medico migliore, ma limita alcune delle sue interazioni.

Ecco perché le cose con Ripley diventano così aspre durante “In the Wake”; è chiaramente il tipo di serata a cui non può partecipare, e anche se accetta le sue scuse per la sbronza, lo bacia appassionatamente e si offre di passare la notte sul divano con lui, lui se ne va comunque per andare a bere qualcosa con i suoi amici. Questo, secondo le anteprime dell’episodio 13 di Chicago Med, potrebbe costare caro a Ripley alla fine.

Se tu o qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto per problemi di dipendenza, l’aiuto è disponibile. Visita il sito web della Substance Abuse and Mental Health Services Administration o contatta la National Helpline di SAMHSA al numero 1-800-662-HELP (4357).

Ripley potrebbe pagare il prezzo per il suo stesso bere

Anche Mitch Ripley ha avuto una stagione 10 piuttosto brutta, trascorsa in gran parte a cercare di combattere contro le false accuse di aggressione da parte di un paziente. Sfortunatamente, potrebbero esserci delle accuse di aggressione vere e proprie in vista dopo “In the Wake”, perché dopo aver litigato con Hannah per le sue accuse riguardo al suo abuso di alcol, il suo viaggio al bar prende una brutta piega. Ripley si scontra con un tizio, i due finiscono per azzuffarsi e l’ultima volta che lo vediamo lo sta riducendo a brandelli.

In base alle anteprime dell’episodio 13 di Chicago Med, “Take a Look in the Mirror”, che andrà in onda il 19 febbraio, la vittima di Ripley appare su una barella diretta al pronto soccorso. È una brutta notizia sia per Ripley che per l’uomo che ha aggredito. Il tempo ci dirà se Mitch farà la cosa giusta, se il ragazzo ce la farà, se il rapporto tra Mitch e Hannah sopravviverà, nonostante a questo punto sia evidente che non sono fatti l’uno per l’altra, e se Hannah potrà continuare il suo percorso verso un posto migliore.