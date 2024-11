Cruel Intentions, la spiegazione del finale: Chi vince la scommessa?

Nel 1999 è uscito il classico di culto Cruel Intentions, che ha messo tutti a disagio per i suoi argomenti tabù, ma ha avuto un impatto indelebile con ogni ritmo narrativo profondamente soddisfacente. Solo nel 2024 è stato realizzato un adattamento dello stesso nome tramite Prime Video, che ci ha riportato indietro nel tempo, infondendo i propri valori nella narrazione popolare. Il finale si snoda verso una conclusione aperta che imposta abilmente una potenziale seconda stagione. Alcune storie trovano una soluzione, con la colonna sonora dell’iconica canzone dei Verge “Bittersweet Symphony”, mentre il nostro gruppo d’élite di diabolici adulti in età universitaria incontra le conseguenze devastanti dei propri piani subdoli.

Di cosa parla Cruel Intentions?

Cruel Intentions ci presenta i fratellastri Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook), l’influente presidente della confraternita Delta Phi, e Lucien Belmont (Zac Burgess), il tesoriere sessuomane della confraternita Alpha Gamma. Tra i due viene stipulato un accordo sulla figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti, Annie Grover (Savannah Lee Smith): se Lucien non riuscirà a sedurla per farla entrare nella Delta Phi, Caroline vincerà la sua amata auto. Se ci riesce, ottiene Caroline per un’ora, l’unica donna che non avrebbe mai potuto avere altrimenti. Tuttavia, durante questo processo, Lucien finisce per innamorarsi di Annie e quindi, in una scena molto familiare, annulla l’accordo con Caroline.

L’egregiamente potente Caroline è indignata dalla mossa audace di Lucien e sfrutta una delle sue abitudini come punizione. Ogni volta che Lucien è in intimità con qualcuno, ha la compulsione di filmare l’incontro, che salva in un album condiviso con la sorella. Inizialmente, questo serviva a dare a Caroline un’arma contro le persone, ma significa anche la profonda fiducia e intimità che c’è tra loro, dato che vediamo anche Caroline che si diverte con i video. Il loro legame si spezza quando lei diffonde un link ai suoi video hard, dipingendolo come un distributore immorale e creando un cuneo di sfiducia tra lui e Annie, dato che anche loro avevano girato un video insieme.

Annie si impegna con la Delta Phi nel finale di “Cruel Intentions”?

La fiducia di Annie in Lucien si disintegra dopo la diffusione dei suoi nastri, soprattutto dopo che Caroline si fa strada nella sua testa. Nel finale di Cruel Intentions, i tre si confrontano, ma Annie finisce per prendere le parti di Caroline, anche se una piccola parte dell’istinto crede che ci sia qualcos’altro sotto Lucien. L’uomo rinuncia a convincere Annie a cambiare idea e la mette invece in guardia dai secondi fini della sorellastra. Si allontana, parlando per l’ultima volta con Annie, che a sua volta è più vicina a Caroline che mai, non volendo credere che lei abbia cattive intenzioni.

Alla fine, Caroline ottiene esattamente ciò che vuole: Annie si impegna ufficialmente a entrare nella Delta Phi. In questo modo, Caroline avrà un accesso più facile alla figlia del Vicepresidente e al suo orecchio, invocando i principi della sorellanza. Questo non solo rende più potente la posizione di Caroline all’interno dell’università, ma potrebbe metterla in una posizione migliore con la sua stessa madre, Claudia (Claire Forlani), che disapprova costantemente Caroline anche quando riesce a farle prendere un tè con la madre di Annie, Ellen (Nikki Crawford). Tuttavia, subito dopo la cerimonia, Annie scopre che Caroline ha mentito a tutti rubando la storia traumatica della prima volta di CeCe Carroway (Sara Silva). Quindi, nonostante si sia impegnata con la Delta Phi, e quindi con Caroline, Annie ha ora delle riserve più concrete nei suoi confronti.

Il finale di Cruel Intentions pone fine alla storia d’amore di CeCe con il suo professore

In Cruel Intentions, CeCe vive le sue disavventure a causa dell’intromissione dietro le quinte di Caroline, mentre si innamora di un professore, ma i due decidono di aspettare che lei si laurei per intraprendere qualcosa di fisico per mantenere la loro storia d’amore al di sopra delle regole. CeCe ignora tutti gli avvertimenti di Caroline sul fatto che tutti gli uomini sono uguali, continuando a credere che il professor Hank Chadwick (Sean Patrick Thomas) sia un brav’uomo. Tuttavia, scopre che sono state fatte accuse anonime di abusi sessuali nei suoi confronti, macchiando la sua reputazione ai suoi occhi e credendo che lui la stesse semplicemente adescando mentre andava a letto con altre studentesse.

Quello che CeCe non capisce è che Caroline ha ingannato e sedotto Hank alle sue spalle e ha fatto lei stessa le accuse anonime. Caroline vede Hank come una minaccia per l’ossessione di CeCe nei suoi confronti e trova quindi un modo per eliminarlo dal cuore di CeCe in modo da poter conservare il suo eterno servitore. Sentendosi rifiutata, CeCe cade abilmente nella trappola di Caroline, assetata di potere, e giura di non distogliere mai più la sua attenzione dalla sorellanza. Tuttavia, dopo la conversazione con Annie sul fatto che Caroline le ha rubato la storia, nella mente di CeCe iniziano a sorgere dei dubbi, causando una frattura nel loro rapporto che potrebbe evolversi ulteriormente in una potenziale stagione 2 di Cruel Intentions.

Blaise perde tutto nel finale di Cruel Intentions

Nel frattempo, all’Alpha Gamma, il presidente della commissione sociale Blaise Powell (John Kim) è in preda al panico per aver perso il suo status e il suo futuro a causa delle conseguenze delle sue azioni. Dopo che la festa di compleanno di Lucien è stata chiusa, il college effettua una revisione contabile delle confraternite partecipanti, che comprende anche l’esame delle finanze. Blaise ha sottratto denaro alla casa a causa dei suoi problemi finanziari e solo Lucien, il tesoriere, ne era a conoscenza, anche se non gli importava molto. Quando Scott Russell (Khobe Clarke), il nuovo presidente di Alpha Gamma e interesse amoroso di Blaise, scopre il crimine, affronta Blaise e il modo in cui ha manipolato Scott per fargli firmare tanti falsi rimborsi.

Come ultimo tentativo di salvare la sua posizione, Blaise si rivolge al padre di Scott, il deputato Russell (Jon Tenney), che gli aveva promesso un posto nella sua amministrazione una volta laureato. Blaise cerca di ricattare il padre di Scott affinché aggiusti i conti, dato che si trova in una posizione di potere, e minaccia di rivelare il fatto che Scott è gay. All’insaputa di Blaise, Scott ha già fatto coming out con il padre e gli ha rivelato di amare Blaise. Dopo una conversazione esplicita con Lucien, Scott decide di supplicare il padre di aiutare Blaise ad assolvere i suoi crimini, cosa che fa. Il ricatto di Blaise si ritorce contro di lui ed è un enorme schiaffo: esce di casa senza precedenti penali, senza carriera, senza storie d’amore e senza integrità.

Lucien si vendica di Caroline alla fine di Cruel Intentions

Quando Lucien scopre il tradimento di Caroline, non si tira indietro e mette in atto la sua deliziosa forma di vendetta. Nel corso di Cruel Intentions, si intravede il rapporto abrasivo di Caroline con la madre. Caroline cerca costantemente di superare le aspettative della madre, ma viene sempre accolta con disapprovazione, il che la spinge a diventare sempre più cattiva con tutti gli altri. Lo stretto legame di Lucien con la madre amplifica questa situazione, ricordandole che lui è il figlio d’oro mentre lei soffoca sotto la pressione pur essendo la più proattiva.

Così come Caroline usa informazioni personali su Lucien per fargli pressione, lui usa i suoi sentimenti conflittuali contro la madre per ferirla. Un’altra relazione sessuale tabù si forma in questa serie: Lucien va a letto con la matrigna e la filma, come al solito. Lo inserisce maliziosamente nell’album condiviso dei fratellastri, sapendo che Caroline lo vedrà – e lo fa. Quando riceve la telefonata di Caroline mentre è in viaggio, un sorriso gli si arriccia sulle labbra, soddisfatto del caos interiore che ha provocato, mentre si allontana verso i titoli di coda. Forse non riuscirà a distruggere Caroline, ma è stato abbastanza soddisfacente da essere giustificato.

In che modo Cruel Intentions prepara la seconda stagione?

A differenza della fine del film originale, Cruel Intentions di Prime Video mantiene la porta socchiusa per potenziali stagioni future. Una trama in particolare è lasciata completamente irrisolta, e probabilmente verrà affrontata nella seconda stagione. La conversazione di Annie con CeCe nella seconda metà del finale è un punto di svolta per entrambi i personaggi, in quanto Annie scopre che Caroline ha rubato la storia di CeCe per manipolare tutti e indurli a simpatizzare con lei, come dimostra il suo comportamento generalmente ingannevole. Ma Annie scopre anche le accuse di violenza sessuale contro il professor Hank e la relazione di CeCe con lui.

Annie si rivolge a Beatrice Worth (Brooke Lena Johnson), che lavora nell’amministrazione del college e può determinare chi sia l’informatore anonimo. Naturalmente, questo fa appello alla crociata di Beatrice contro le confraternite e le sorellanze, e lei è d’accordo. Nelle scene conclusive del finale, vediamo Annie chiamare Lucien, suggerendo che forse sta cercando di aggiornarlo sui suoi sospetti su Caroline o che ha svelato qualcosa di cui deve parlargli. È chiaro che la lotta per spodestare Caroline dalla sua posizione di potere non ha ancora raggiunto il suo apice, poiché i personaggi stanno iniziando solo ora a scoprire la profondità del suo inganno. Cruel Intentions è disponibile in streaming su Prime Video.