Curfew, la spiegazione del finale: la serie Paramount+ si discosta dal libro originale

Paramount+ ha deliziato i fan del libro con l’annuncio di un nuovo adattamento del thriller di Jayne Cowie del 2022, Curfew, che arriverà sugli schermi in autunno – e finalmente è arrivato.

Curfew è ambientato in un futuro distopico in cui gli uomini possono uscire solo tra le 7 e le 19, impedendo loro di fatto di avventurarsi di notte. Quando un brutale omicidio avviene a tarda notte, la polizia è pronta a dare la colpa a una donna, ma un detective sospetta che il colpevole sia un uomo.

Il cast è guidato da Sarah Parish nel ruolo della dura detective Pamela, affiancata da Alexandra Burke (Helen), Mandip Gill (Sarah) e Imogen Sandhu (Cass), riporta il Mirror. Gli spettatori hanno assistito al dipanarsi del mistero, con il colpo di scena finale che ha rivelato l’identità dell’assassino. Tuttavia, gli appassionati del libro potrebbero essere rimasti sorpresi dal fatto che la conclusione della serie si discosta dal romanzo. Cosa è stato modificato esattamente? E chi è l’assassino del libro? Max aveva infranto di nascosto il coprifuoco. La fatidica notte in cui Helen muore, lui le fa visita dopo il lavoro e cerca di regalarle un fiore di carta da lui realizzato.

Come si conclude il libro?

Nel romanzo, l’identità della vittima rimane sconosciuta fino ai capitoli finali. La narrazione si svolge attraverso le quattro prospettive di Cass, Helen, Sarah e Pamela, suggerendo che una di queste donne potrebbe essere la vittima. Alla fine, il corpo viene identificato come quello di Helen.

Il colpo di scena è arrivato quando Tom Roberts, lo spasimante di Helen, e non Max, è stato smascherato come l’assassino. Mentre i telespettatori guardavano con attenzione, sono cadute le allusioni al fatto che Tom potesse essere colpevole a causa della sua vicinanza a Helen.

Tuttavia, l’enigma è rimasto: come ha potuto Tom commettere un tale crimine mentre era agli arresti domiciliari con un cartellino che avrebbe dovuto far scattare l’allarme dopo il coprifuoco?

In Curfew, il metodo utilizzato da Tom per eludere il riconoscimento, sfilandosi il cartellino, rimane un mistero. Lo scrittore stuzzica i lettori, rivelando che: “Era Tom Roberts. Aveva trovato un modo per togliersi la targhetta senza essere scoperto”.

Dopo aver appreso la tragica fine di Helen, Sarah e Cass rimangono sconvolte, il loro mondo è sconvolto dalla straziante rivelazione.

Cosa sappiamo sulla serie tv?

La storia ha dimostrato più volte che nessun sistema amministrativo rivoluzionario o riforma sociale è abbastanza infallibile, per quanto pratico o nobile sia il suo fondamento, a meno che chi lo sostiene e lo fa rispettare non sia onesto nel suo tentativo. Il dramma criminale britannico di Paramount+, Curfew, lo sottolinea con un esempio nel finale della prima stagione della miniserie di sei episodi. La serie si svolge in un futuro alternativo in cui, per garantire la sicurezza delle donne, è stato imposto il coprifuoco notturno a tutti i membri della società, ad eccezione dei soccorritori di emergenza, e per assicurarsi che i divieti siano mantenuti, viene apposta una targhetta alla caviglia.

Con il coprifuoco in vigore da tre anni, emergono reazioni divisive tra la gente, quando il brutale omicidio di Helen Jones solleva dubbi sull’efficacia del coprifuoco. Mentre l’identificazione del colpevole diventa una questione di grande importanza, l’indagine condotta dalla detective Pamela Green e dal novellino Eddie porta alla luce una serie di eventi misteriosi e problematici legati ai soci di Helen e al loro rapporto con lei. Dopo aver puntato il dito su una miriade di possibili sospetti nel corso di cinque episodi, il finale mette tutto a nudo: la scioccante rivelazione funge da commento al ciclo di abusi e violenze perpetrati dagli uomini e anche all’effetto inquietante di questi ultimi, che costringono le vittime a conformarsi.

Chi ha ucciso Helen Jones?

Mentre la migliore amica di Helen, Sarah, si è affrettata ad addossarsi la colpa del suo omicidio, è stato chiaro fin dall’inizio che stava cercando di coprire il crimine di qualcun altro, oltre al fatto che presumibilmente sapeva chi fosse il vero assassino. Per un breve periodo, Sarah diventa sospettata dopo che viene rivelato che, mentre lavorava in un centro di sicurezza per donne, ha accidentalmente ucciso Paul Towsend usando un taser su di lui, e Helen, che aveva assistito agli eventi, in seguito si scaglia pubblicamente contro la sua migliore amica.

La narrazione si sposta su Cass, la figlia di Sarah, estremamente vendicativa nei confronti della madre e di Helen, che avevano deliberatamente sabotato l’auto del padre per farlo arrestare per non aver rispettato il coprifuoco. Essendo un’adolescente ribelle, Cass non ha mai ritenuto giustificate le leggi sul coprifuoco e, dopo aver saputo che la madre, anch’ella etichettatrice del coprifuoco, aveva sfruttato la legge per i propri scopi, Cass si è amareggiata nei suoi confronti.

Helen era l’insegnante di classe di Cass e Cass sapeva che Helen lavorava come camgirl; sapendo questo, Cass ha cercato di umiliare Helen ricattandola e usando un video incriminante per esporla in pubblico. Cass aveva anche rubato un tag-coder, che poteva essere usato per liberare gli uomini dai loro collari, e sembrava che una Cass vendicativa potesse essere dietro l’omicidio di Helen e che Sarah stesse coprendo il crimine della figlia. Tuttavia, la verità si rivela molto più semplice e malvagia di quanto si pensasse.

Sian Williams aveva portato la sua famiglia – suo marito Ben e i loro figli Max e Noah – dagli Stati Uniti all’Inghilterra per prendersi cura del padre malato e, come da regolamento, a tutti i membri maschi della famiglia era stata applicata una targhetta alla caviglia. Tuttavia, la targhetta di Max non era stata installata correttamente, il che significa che era libero di entrare e uscire da casa sua di notte senza allarmare le autorità. È stato Max a sventare il piano della sua compagna di classe Cass di smascherare Helen e, come giustamente deduce Pamela, anche Max si è poi innamorato della sua insegnante.

Quando Max le aveva chiesto di sposarlo la sera del tragico evento, Helen aveva rifiutato la sua proposta e Max, che aveva inconsciamente appreso orribili lezioni dal padre Ben, terribilmente violento e manipolatore nei confronti della moglie Sian, non era riuscito ad accettare il rifiuto e aveva cercato di farle delle avances senza il suo consenso. Helen, stranita, cerca di andarsene, quando Max, in preda alla rabbia, le colpisce la testa con un sasso fino a farle esalare l’ultimo respiro. Sian decide di coprire il figlio gettando l’auto di Helen in un lago, ma disgustata dal fatto che il ciclo di violenza di Ben abbia coinvolto anche il figlio, decide di fare una dichiarazione e di lasciare il corpo di Helen fuori dal Centro per la Sicurezza delle Donne. Anche perché Helen era venuta a conoscenza dei comportamenti violenti e abusivi di Ben nei suoi confronti e Sian si sentiva estremamente in colpa dopo aver saputo del suo destino.

In seguito a ciò, Ben si è fatto prendere dal panico e ha voluto lasciare il paese con la sua famiglia il prima possibile. Un Ben manipolatore aveva già intrappolato Sarah in una relazione con lui; è stato facile per lui costringere Sarah ad assumersi la colpa dell’azione di Max e costringerla a portargli un tag-coder rapendo Cass. Tuttavia, nonostante si sia fatto liberare grazie al tag-coder portato da Sarah, Ben non è riuscito a liberare i suoi figli, perché ormai Pamela era arrivata alla sua porta con un’intera unità di polizia – come la verità di Ben viene svelata alla fine.

Ben fa un ultimo tentativo per costringere Pamela a scendere a patti, prima tenendo in ostaggio il padre di Sian e uccidendolo, poi tenendo Cass sotto tiro. Tuttavia, Cass è riuscita a liberarsi e Pamela ha fatto appena in tempo a mettere fuori gioco Ben. Individuando in Max il vero colpevole, Pamela lo trattiene in custodia insieme ai suoi genitori e, sì, anche a Sian, che è stata complice attiva del crimine. Noah, il figlio più giovane, perde tutta la sua famiglia e Eddie, l’innocente detective alle prime armi, cerca di consolarlo.

Pamela svelerà il segreto dell’ispettore capo Ferguson?

Un’altra importante sottotrama messa in luce dalla serie è stata quella di Pamela e del suo punto di vista sul coprifuoco e sulla sua necessità. Pamela ha perso la figlia a causa degli atti brutali di un uomo, pochi giorni prima dell’entrata in vigore delle leggi sul coprifuoco, e ragionevolmente ritiene che il sistema sia del tutto giustificato, e anche prima dell’inizio delle indagini sull’omicidio di Helen Jones era pienamente convinta che il crimine fosse stato commesso da un uomo.

Tuttavia, man mano che impara a conoscere la verità su Helen e sulle persone a lei legate, il mito del coprifuoco inizia a mostrare delle crepe e alla fine scopre, con l’aiuto di Eddie, che il suo capo, l’ispettore capo Ferguson, stava attivamente chiudendo i casi di omicidio in cui le donne erano sospettate, senza che nessuno lo sapesse. Con una votazione sulla giustificazione del sistema di coprifuoco esistente dietro l’angolo, Westminster aveva dato istruzioni a Ferguson di tenere nascosta ogni informazione che potesse mettere in dubbio l’efficacia del coprifuoco.

Quello che non hanno capito è che la sicurezza non può essere garantita rinchiudendo una particolare fascia della popolazione, ma che per garantire la sicurezza delle donne è necessario un approccio olistico e metodico alla riforma e alla consulenza mentale. Tuttavia, mentre Pamela si confronta con l’amministratore di tutti i casi chiusi, quest’ultimo la schernisce parlando dell’omicidio della figlia, mettendo Pamela in una situazione conflittuale. Alla fine del finale, Pamela viene affrontata dalla stampa e non si sa se rivelerà la verità che si cela dietro l’efficacia del coprifuoco o se manterrà l’ordine esistente rimanendo in silenzio, dopo essere stata manipolata dalla memoria della figlia.