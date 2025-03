Daredevil: Rinascita, cinque dettagli fondamentali dell’episodio 3

Il terzo episodio di Daredevil: Rinascita, “The Hollow Of His Hand“, è disponibile in streaming su Disney+ ed è ​​stato davvero interessante vedere come la scena principale rimane costantemente, per una volta, nell’aula di un tribunale.

In questo articolo, metteremo in evidenza diverse scene chiave, esaminando cosa significano per il futuro della prima stagione della serie Disney+.

Agente Morales

Quando Matt Murdock elenca i poliziotti della polizia di New York che sono stati tutti salvati da Tigre Bianca, menziona “l’agente Morales”. Deve essere il padre di Miles, ovvero lo Spider-Man di Brooklyn, giusto? Non necessariamente.

Nei fumetti, il padre di Miles è solitamente Jefferson Davis. Ci sono precedenti in cui il suo nome è stato cambiato, ad esempio nei film di Spider-Verse, e non è affatto impossibile che il fratello del Prowler prenda il nome della moglie su Terra-616. Da un po’ di tempo circolano voci sul debutto di Miles nell’MCU in un imminente film di Spider-Man. Per ora, però, lo considereremo una coincidenza.

Le nocche insanguinate del boss

In superficie, Wilson Fisk sembra abbracciare il suo ruolo di sindaco di New York City. Il cattivo sta avendo difficoltà ad adattarsi alla sua nuova vita, ma impallidisce in confronto a quanto lui e Vanessa lottano nel loro matrimonio.

Quindi, vanno dalla consulente matrimoniale… che è il nuovo interesse amoroso di Matt Murdock, Heather Glenn. Fisk non sarà sicuramente felice di scoprire che il suo nuovo terapeuta è coinvolto sentimentalmente con il diavolo di Hell’s Kitchen.

Fondamentale, vediamo che le nocche di Fisk sono insanguinate. Non lo vediamo mai litigare con nessuno, quindi a chi sta dando una lezione l'”ex” boss del crimine nel suo tempo libero? Forse all’inafferrabile Adam?

Identità segrete

Difendendo Hector Ayala in tribunale, Matt Murdock adotta misure drastiche per riabilitare il nome del suo cliente rivelando al mondo che è lui il vigilante noto come Tigre Bianca. Svelare l’identità segreta del suo cliente è stata la mossa giusta perché contribuisce notevolmente a riabilitare il nome di Hector. Tuttavia, Matt che si assume la responsabilità di smascherare in pubblico un collega supereroe opera una scelta moralmente dubbia che potrebbe rivoltarsi contro di lui in futuro.

Ogni fan dei fumetti che legge saprà che alla fine il Kingpin rivela al mondo l’identità segreta di Daredevil. Potrebbe essere lo stesso destino riservato all’avvocato nel MCU? Questo non necessariamente prepara il terreno perché ciò accada, ma di certo apre una porta.

Guerra tra bande di Red Hook

Con il Kingpin del crimine che si allontana dal suo impero criminale per concentrarsi sul ruolo di sindaco, Vanessa, che ha preso il potere in sua assenza, sta diventando sempre più frustrata, così come i criminali che in precedenza era riuscita a tenere sotto controllo.

Sembra che una vera e propria guerra tra bande stia per scoppiare a Red Hook, un angolo di New York che sembra terribilmente importante in questa serie (almeno in base a quanto spesso è stato menzionato).

Fisk sembra contento di permettere ai suoi ex subordinati di uccidersi semplicemente a vicenda. Nonostante ciò, qualcosa di grosso sta fermentando e c’è la possibilità che il Kingpin abbia un piano generale di cui non siamo ancora a conoscenza.

The Punisher

Ancora una volta, Daredevil: Rinascita prepara il terreno per il ritorno di The Punisher. Altri poliziotti corrotti vengono mostrati mentre sfoggiano tatuaggi del teschio dell’antieroe, mentre i graffiti di Muse lo mostrano insieme alla parola “Triggered”.

Il più grande cenno a Frank Castle si verifica quando qualcuno, e potrebbe essere The Punisher stesso per quanto ne sappiamo, che indossa il suo teschio emerge dall’ombra, uccidendo Tigre Bianca a sangue freddo con un proiettile alla testa.

Sembra improbabile che Frank prenda di mira Hector, quindi non sorprendetevi se nell’episodio della prossima settimana il vero Punitore tornerà in gioco… probabilmente per uno scontro con i poliziotti che si sono appropriati del suo simbolo per i propri scopi perversi.