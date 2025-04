Sam Neill si unisce al cast del sequel di Godzilla x Kong

Come riportato da Deadline, Sam Neill – celebre per il franchise di Jurassic Park – si è unito al cast del prossimo film del Monsterverse della Legendary, ovvero l’annunciato sequel di Godzilla e Kong – Il nuovo impero (qui la recensione). Al momento non si sa quale ruolo ricoprirà l’attore, ma sarà divertente vederlo alla presa con nuove gigantesche creature dopo i dinosauri di Jurassic Park. Sappiamo inoltre che Sam Neill si unisce a un cast che comprende Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey e Dan Stevens, che riprende il ruolo del veterinario Trapper Beasley dal precedente film, affermatosi come il capitolo di maggior incasso del franchise.

Cosa sappiamo del sequel di Godzilla x Kong

Si dice che il film metterà diversi nuovi personaggi umani al fianco dei titani Godzilla e Kong, che si troveranno ad affrontare una minaccia cataclismatica di portata mondiale. Grant Sputore (I Am Mother) dirige da una sceneggiatura di Dave Callaham, autore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che prende il posto di Adam Wingard dopo il suo lavoro su Godzilla e Kong – Il nuovo impero e il precedente Godzilla vs Kong.

Di recente sono trapelati alcuni dettagli sulla trama del sequel di Godzilla x Kong, ma al momento non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

