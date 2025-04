Il Giardiniere: cosa suggerisce la scena post-credits?

Come sarebbe la transizione per qualcuno con un quoziente emotivo pari a zero se un giorno si svegliasse e provasse tutte le emozioni contemporaneamente? Beh, è più o meno la storia di Il giardiniere (The Gardener) di Netflix. Dopo un incidente d’auto e una grave ferita alla testa, Elmer ha smesso di provare emozioni. Sua madre, China Jurado, che aveva perso una gamba nell’incidente, ha imparato ad affrontare il cambiamento inaspettato e ha insegnato a Elmer a pensare sempre di essere speciale.

Dall’insegnargli a fingere le espressioni al ricordargli costantemente che non c’era niente di sbagliato in lui, China credeva di aver fatto del suo meglio per offrire a suo figlio una vita di qualità. Ma c’era un tranello: China usava le condizioni di Elmer per commettere omicidi su richiesta. Voleva disperatamente comprare la casa in cui era cresciuta in Messico e per realizzare il suo sogno aveva chiesto una grossa somma ai suoi clienti. Le cose cambiarono drasticamente quando Elmer capì gradualmente che poteva provare di nuovo delle emozioni e si chiese se non fosse più speciale.

Perché China voleva che Elmer si sottoponesse all’operazione?

Nel corso di Il giardiniere scoprimmo che Elmer aveva sviluppato un tumore benigno, che gli aveva fatto provare emozioni per la prima volta da adulto. Il medico consigliò di operarlo prima che diventasse cancerogeno, ma Elmer non era sicuro che fosse quello che voleva. Essendo una persona che non aveva mai provato nulla, l’amore gli aveva fatto cambiare idea. Pensò che avrebbe preferito morire giovane e provare cosa significasse essere innamorati piuttosto che vivere qualche decennio in più da uomo senza cuore. Ma China non era contenta della decisione di suo figlio, soprattutto perché la donna di cui si era innamorato era il loro obiettivo. Il loro cliente aveva offerto loro una grossa somma di denaro e, dopo questo incarico, China credeva che non avrebbero più avuto bisogno di uccidere. Ma Elmer si rifiutò di fare del male alla donna di cui era follemente innamorato. Tentò di prendere le distanze da Violeta, poiché sua madre aveva detto che era l’unica condizione alla quale avrebbe preso in considerazione il rifiuto dell’offerta, ma non riuscì a portarlo a termine. Violeta aveva trasformato il suo mondo monocromatico in un dipinto di Monet e non riusciva più a immaginare di vivere senza di lei. Elmer dedicava la maggior parte del suo tempo al giardinaggio e il resto a girare per la città con Violeta.

China era invidiosa; Elmer non aveva mai avuto un amico da piccolo e naturalmente dipendeva completamente dalla madre, senza mai mettere in discussione le sue decisioni. Ma nel momento in cui iniziò a provare emozioni e si rese conto che sua madre avrebbe preferito realizzare il suo sogno di comprare una casa in Messico piuttosto che lasciare che suo figlio vivesse la vita alle sue condizioni, prese le distanze da China. Uccidere Violeta era diventato un problema estremamente personale per China, così decise di farlo lei stessa. Ma presto si rese conto che stava lasciando che le sue emozioni prendessero il sopravvento invece di pensare logicamente alle conseguenze. China capì che l’amore non è mai privo di costi e che un giorno Violeta avrebbe sicuramente spezzato il cuore di suo figlio; dopotutto, lui era un assassino e il loro giardino era essenzialmente un’isola in decomposizione. Fu sollevata quando notò che Elmer non trascorreva la maggior parte delle sue giornate con Violeta. La giovane insegnante aveva un passato oscuro, che spesso si intrometteva nella sua relazione con Elmer.

Violeta fu accusata di aver ucciso il suo ex fidanzato, e fu sua madre, Sabela, a pagare la Cina per eliminarla. Anche se sembrava che Violeta fosse innocente e che fosse tutto solo un grande malinteso, alla fine scoprimmo che aveva davvero ucciso il suo ex violento che si rifiutava di lasciarla vivere in pace. Ma per fortuna la sua migliore amica aveva garantito per lei e aveva detto alla polizia che Violeta era con lei al momento dell’omicidio e, poiché non c’erano testimoni, era stata ritenuta innocente. Ma ogni tanto Sabela le ricordava che doveva pagare il prezzo della morte di suo figlio e in quei giorni Violeta preferiva stare con le sue amiche che sapevano tutta la verità piuttosto che con Elmer. Le sue amiche non pensavano che Elmer fosse l’uomo giusto per lei. Pensavano che fosse troppo appiccicoso e che potesse essere possessivo proprio come il suo ex, e le consigliarono di lasciarlo. Lei prese in considerazione il loro consiglio e lo lasciò, solo per rendersi conto che era ancora innamorata di Elmer.

Perché la Cina ha attaccato Elmer?

Proprio quando la Cina pensava che Elmer fosse rinsavito e che avrebbe potuto usare la sua angoscia per costringerlo a uccidere Violeta, le emozioni di Elmer si intromisero. Era pronto a uccidere Violeta quando si incontrarono la prima volta dopo la loro rottura. Ma quando lei espresse il suo amore per lui, Elmer non riuscì più a seguire il piano. Elmer pensò che l’unico modo per risolvere il loro problema fosse uccidere Sabela e rubarle i gioielli, in modo che sua madre potesse usarli per comprare la casa. Elmer era guidato dalle emozioni e, di conseguenza, l’omicidio non andò come avrebbe preferito. Invece di far “scomparire” Sabela seppellendo il suo corpo in giardino, finì per pugnalarla e non ebbe altra scelta che far sembrare che si trattasse di una rapina. Consegnò i gioielli rubati a sua madre e la pregò di lasciarlo in pace.

Nel frattempo, la mattina dopo, quando Violeta rimase sola, capì che Elmer era stato lui ad uccidere Sabela. Aveva trovato l’orecchino di Sabela infilato nel suo pullover e la sua amica le aveva detto di aver visto Elmer fuori dalla casa di Sabela la sera prima. Violeta fece le valigie e decise di andarsene, quando all’improvviso un uomo la stordì. La portò in un bosco vicino e tentò di spararle, ma per fortuna riuscì a scappare. Per difendersi, Violeta lo colpì con una pietra, pentendosi immediatamente delle sue azioni. Anche se quella mattina aveva deciso di porre fine alla sua relazione con Elmer, lui era l’unico che conosceva che poteva aiutarla con il suo problema. Elmer accettò prontamente di incontrarla e mise l’uomo, il corpo di Orson, in macchina e la spinse giù da un pendio, e alla fine l’auto si schiantò. Aveva lasciato i gioielli che aveva rubato in macchina per far sembrare che Orson fosse il rapinatore che aveva ucciso Sabela e aveva tentato di scappare con la refurtiva, ma aveva avuto un incidente lungo la strada.

Elmer rimase deluso e affranto quando venne a sapere che sua madre aveva mandato Orson ad uccidere Violeta. Quando tornò a casa, chiese a sua madre di bruciare tutti i soldi che aveva guadagnato uccidendo delle persone per dimostrare che le importava più di lui che dei soldi che le portava. Elmer sapeva che sua madre voleva che tornasse alla sua vecchia forma perché era più facile da manipolare. A lei importava solo dei suoi sogni e non di quello che stava passando suo figlio. Si rese conto che non aveva altra scelta che abbandonarla e vivere la sua vita alle sue condizioni. Ma China non era pronta a lasciarglielo fare, così lo mise KO.

Perché Violeta aveva deciso di lasciare la città?

Violeta non aveva idea di frequentare un killer professionista. Aveva cercato di scappare da lui, ma il destino ha voluto che finisse per chiedere aiuto a Elmer dopo essersi cacciata in un bel guaio. Non solo ha ammesso di aver ucciso Sabela, ma anche di aver svolto tutti gli undici lavori che aveva accettato. Ha spiegato che anche Violeta era stata un bersaglio, ma non aveva potuto ucciderla perché si era innamorato di lei. Elmer voleva che lei sapesse che quando l’aveva baciata aveva cambiato completamente il suo mondo. Elmer lasciò Violeta nel punto in cui aveva lasciato la sua auto. Sapeva che quella era la fine della loro relazione; dopotutto, non c’era modo che lei volesse passare il resto della sua vita con un assassino. Violeta forse si maledisse per aver sempre scelto gli uomini sbagliati di cui innamorarsi. Le sue amiche le avevano sempre fatto notare che attirava sempre uomini problematici e che doveva stare molto attenta quando si innamorava. Ma ancora una volta aveva commesso un errore su cui non aveva alcun controllo. Amava la semplicità di Elmer e la sua dedizione nei suoi confronti.

Il pensiero che anche lui fosse un uomo ossessivo le era passato per la mente, ma quando aveva preso le distanze da lui, aveva pensato che forse era tutto ciò che aveva sempre desiderato e che doveva dargli un’altra possibilità. Chiese ai suoi amici di non dire alla polizia che avevano visto Elmer a casa di Sabela la notte dell’omicidio. Aveva dichiarato che non poteva essere coinvolto in alcun modo, perché se il suo segreto fosse venuto fuori, anche lei sarebbe affondata con lui. Alla fine de Il giardiniere, Violeta decise di lasciare la città e stabilirsi altrove. I ricordi ossessionanti legati alla città la stavano indebolendo un po’ ogni giorno e sentiva di aver bisogno di un cambiamento per superare tutto quello che aveva passato. Le sue amiche appoggiarono la sua decisione e, con il cuore pesante, le dissero addio.

Elmer proverà mai più emozioni?

Dopo che China lo aveva messo fuori combattimento, Elmer fu ricoverato in ospedale e, di conseguenza, i medici operarono anche il suo tumore. Questo era esattamente ciò che China desiderava; aveva cercato di ottenere il risultato desiderato con il consenso di suo figlio, ma quando lui aveva deciso di “tradirla”, si era resa conto di non avere altra scelta che prendere in mano la situazione.

Quando Elmer era tornato in sé, China si era resa conto che suo figlio ricordava ciò che era accaduto la notte in cui era stato portato in ospedale. La disprezzava e si rifiutava di interagire con lei. China credeva che, poiché l’odio era l’ultima emozione che suo figlio aveva provato, fosse tutto ciò a cui si aggrappava. A volte aveva la sensazione che fingesse di essere arrabbiato con lei, perché finiva per restare con lei e dedicarsi a abbellire il suo giardino. Anche se il sogno di China di trasferirsi in Messico doveva ancora realizzarsi, era felice di riavere il figlio privo di emozioni.

Forse Elmer avrebbe accettato la vita che era stato costretto a vivere se non avesse incontrato Violeta alla fine della prima stagione di Il giardiniere. Se la ricordava, ma riusciva a ricordare come si sentiva quando era con lei? Elmer stava solo fingendo di non provare una pletora di emozioni nella speranza di ingannare sua madre e alla fine vivere la vita che aveva desiderato?

Lo show tornerà con una seconda stagione?

Durante la prima stagione di Il giardiniere, i detective Torres e Carrera erano impegnati a svelare il mistero. Avevano il compito di indagare su casi di persone scomparse e, anche quando si resero conto che si trattava forse di un omicidio, scelsero di indagare ulteriormente invece di passare il caso alla omicidi. Carrera voleva lasciare un segno prima di andare in pensione e credeva che il caso che aveva tra le mani avrebbe dimostrato quanto fossero efficienti ed efficaci le sue capacità investigative. Torres era semplicemente felice di seguirla e le due ebbero anche una breve relazione. Tutto iniziò con la scomparsa di un nuotatore. Carrera non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che ci fosse qualcosa di più grande in gioco.

Il modo in cui il nuotatore aveva lasciato i suoi effetti personali (in modo estremamente ordinato) sulla riva, anche se nella vita reale non era una persona molto organizzata, e il fatto che il suo corpo non fosse stato trovato, fecero supporre a Carrera che non fosse morto annegato. Quando emerse un altro caso di scomparsa in cui trovò un attrezzo da giardinaggio sulla scena, iniziò a collegare i punti. La vittima era Mon, e l’ultima volta che era stato visto aveva avuto un acceso diverbio con Violeta. È interessante notare che Violeta era accompagnata da Elmer, che si dichiarava innocente, ma ovviamente c’era qualcosa in lui che insospettiva Carrera. Aveva anche notato la moglie del nuotatore in visita al vivaio di Elmer, ed è stato allora che ha pensato che forse era tutto collegato. Il modo più semplice per un giardiniere di sbarazzarsi dei corpi era quello di utilizzarli come concime per le proprie piante. Sospettava che avessero creato un’isola di decomposizione, che si traduceva in piante di buona qualità e uniche.

Carrera era ansiosa di catturare i criminali, così decise di sconfinare nella proprietà cinese e scattare foto delle piante nel vivaio sotto la luce UV. Se sulle foglie fossero comparse delle macchie, ciò avrebbe suggerito che sotto c’era un cadavere sepolto che era stato un fumatore, e ciò avrebbe sostanzialmente dimostrato la sua teoria. Il giudice concesse il permesso di perquisire la proprietà dopo che Carrera presentò le fotografie e il parere di un esperto in materia. Ma con sua sorpresa, quando raggiunse la proprietà, il giardino era sparito. Carrera e Torres furono umiliate dal capo del distretto per non aver passato il caso al dipartimento omicidi e per essersi rese ridicole. A quanto pare, quando Carrera stava scattando foto al giardino di China, quest’ultima l’aveva vista e aveva capito che la polizia stava indagando su di loro. Con l’aiuto di Orson, aveva rimosso tutti i cadaveri e li aveva gettati in mare. Proprio quando Carrera e Torres avevano perso le speranze, la natura li spinse a non arrendersi.

Nella scena dei titoli di coda de Il giardiniere, vediamo come il mare riporti i cadaveri a riva, il che significa che riapriranno il caso e avranno abbastanza prove per sospettare della madre e del figlio. Si spera che Carrera e Torres possano lavorare al caso e chissà, forse riusciranno a catturare la coppia di assassini in azione! Nella scena finale, Violeta era tornata nella sua vecchia città e aveva incontrato Elmer. Voleva il suo aiuto per uccidere un uomo; forse si era di nuovo invischiata in qualche problema, o forse qualcuno del passato continuava a infastidirla. Indica anche che la morte non era qualcosa di cui Violeta aveva paura. Proprio come Elmer, anche lei a volte pensava che fosse meglio uccidere chi causava problemi. Elmer accetterà il lavoro e questo farà riaffiorare i suoi sentimenti per lei? Sarà questo il motivo per cui Elmer finirà in prigione? Dovremo aspettare la seconda stagione di Il giardiniere per scoprire le risposte alle nostre domande.