La sua verità (His & Hers): il crossover Marvel che non ti aspetti

A meno di un mese dall’inizio del 2026, Netflix aveva già offerto ai suoi abbonati a sorpresa uno show di successo che promette di lasciare il segno, quest’anno. La sua verità (His & Hers) è balzato in cima alle classifiche e ci sta rimanendo anche dopo giorni dalla sua uscita. Basata sull’omonimo romanzo di Alice Sweeney, His & Hers racconta la storia di un omicidio avvenuto in una piccola città dal punto di vista del detective Jack Harper e della giornalista televisiva Anna Andrews.

L’adattamento televisivo ha reso pienamente giustizia al libro: tensione, dramma e continui colpi di scena sono stati realizzati alla perfezione, aiutando His & Hers a diventare la serie numero uno su Netflix negli Stati Uniti secondo la Top 10 della piattaforma. Se la capacità di replicare l’atmosfera avvincente e la scrittura eccellente del romanzo è stata una delle principali ragioni del successo dello show, lo stesso vale per i suoi due interpreti principali.

Jon Bernthal e Tessa Thompson avevano entrambi carriere solide prima di entrare a far parte di questo progetto, ma sono stati fondamentali per il funzionamento della serie. Curiosamente, questo ha dato vita a un crossover Marvel che nessuno si aspettava: i due interpretano personaggi completamente diversi nel MCU, ma la loro innegabile chimica ha contribuito a rendere His & Hers la serie imperdibile del 2026 fino a questo momento.

Jon Bernthal e Tessa Thompson formano un duo perfetto in His & Hers di Netflix

Netflix ha sicuramente azzeccato il casting di La sua verità (His & Hers), con Tessa Thompson e Jon Bernthal che brillano all’interno di un solido cast di supporto. Nei panni della coppia separata Jack e Anna, i due attori interpretano in modo eccellente due potenziali sospettati nell’indagine sull’omicidio, entrambi con segreti da proteggere.

Prima ancora che si scopra che sono sposati, è chiaro fin dal loro primo incontro che Jack e Anna si conoscono, e man mano che la verità sulla loro relazione viene lentamente rivelata, la loro chimica sembra solo migliorare. Per quanto sia divertente vederli in conflitto, osservare la coppia che gradualmente riaccende il proprio amore è senza dubbio uno dei maggiori punti di forza della serie.

Considerando che His & Hers è pieno di segreti, sembrava che la loro relazione tormentata fosse il risultato di un tradimento o di un’infedeltà; in realtà, però, è stato il trauma della perdita del loro figlio a causare il loro dolore.

L’eccellente recitazione di Bernthal e Thompson ha saputo trasmettere tutto il peso di un momento così devastante, quando i loro personaggi si confrontano finalmente su questo evento e sui sentimenti repressi. È stata una scena davvero straziante, ma anche una che ha dimostrato che nessuno dei due era una cattiva persona nel profondo: avevano semplicemente bisogno di tempo per guarire.

Senza il talento indiscutibile dei protagonisti e la loro capacità di interagire in modo naturale, questo momento cruciale avrebbe potuto risultare poco efficace. Invece, ha dato al pubblico un motivo per tifare per entrambi negli episodi finali della serie e, considerando esclusivamente i loro ruoli Marvel, non avrei mai immaginato che Thompson e Bernthal potessero funzionare così bene insieme.

Thompson e Bernthal rendono il nuovo crime thriller di Netflix imperdibile per gli appassionati del genere

La solida premessa di His & Hers e i suoi incredibili colpi di scena lo rendono già una visione valida per gli amanti dei thriller, ma le interpretazioni di Thompson e Bernthal lo elevano a un livello imperdibile. Con Jack e Anna che appaiono colpevoli fin dall’inizio, è difficile capire se siano personaggi per cui valga la pena fare il tifo, soprattutto man mano che vengono rivelati nuovi dettagli sul loro passato.

Jack che spesso insabbia o manomette le prove, insieme al legame di Anna con ciascuna delle vittime, li rende entrambi estremamente sospetti per gran parte della serie. Tuttavia, il finale di His & Hers offre un colpo di scena fondamentale che cambia ogni cosa, ma non prima di confermare l’innocenza dei protagonisti, elemento essenziale per il funzionamento della conclusione.

Nonostante i loro difetti, Jack e Anna risultano alla fine personaggi piacevoli e, una volta chiarito che nessuno dei due è responsabile degli omicidi, diventa difficile non sperare in un lieto fine. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza Bernthal e Thompson, che hanno saputo interpretare alla perfezione una coppia tragicamente complessa, dando a His & Hers la spinta necessaria.

I primi episodi sono coinvolgenti mentre il pubblico cerca di ricostruire gli indizi, ma è nel finale che la serie prende davvero vita e si guadagna la sua reputazione di “must-watch”, resa possibile dal fatto che gli spettatori si sono sinceramente affezionati a Jack e Anna, dimostrando quanto siano state fondamentali le interpretazioni dei protagonisti.

La sua verità (His & Hers) compensa il fatto che potremmo non vedere mai Bernthal e Thompson interagire nel MCU

Il vastissimo roster di personaggi Marvel rende praticamente impossibile che tutti gli eroi del MCU condividano lo schermo. Sebbene i film degli Avengers permettano alcune interazioni inaspettate, è difficile immaginare uno scenario in cui il Frank Castle di Jon Bernthal — alias il Punitore — incroci il cammino della Valchiria interpretata da Tessa Thompson.

Frank è un antieroe newyorkese, completamente concentrato sull’eliminazione di corruzione e criminalità con ogni mezzo necessario, mentre Valchiria è ora la sovrana di Asgard, impegnata a mantenere la pace tra il suo popolo. È difficile pensare a una buona ragione per far interagire questi due personaggi e, anche se accadesse, probabilmente si tratterebbe di poco più di una breve conversazione.

Anche se The Punisher è destinato ad avere un anno importante nel 2026, le possibilità che appaia in Avengers: Doomsday sono basse, che è probabilmente l’unico progetto MCU in cui Valchiria potrebbe comparire in modo logico. Per questo motivo, vedere Bernthal e Thompson iniziare l’anno con una collaborazione è una piacevole sorpresa, soprattutto considerando quanto risultino una coppia naturale sullo schermo.

His & Hers ha certamente reso ancora più allettante l’idea di vedere questi due lavorare insieme nel Marvel Cinematic Universe, ma anche se non dovesse mai accadere, i fan possono consolarsi sapendo che Bernthal e Thompson formano un duo eccellente, offrendo un ulteriore motivo per guardare questo thriller di Netflix, se non lo si è già fatto.