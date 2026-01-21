HomeSerie TvApprofondimenti

Andy Garcia tornerà in Landman stagione 3? Tutto quello che sappiamo sul destino di Gallino

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Gallio in Landman - stagione 2

Nonostante Gallino sia stato uno degli ingressi più riusciti del cast di Landman – stagione 2, il destino del personaggio interpretato da Andy Garcia nella terza stagione resta, almeno ufficialmente, incerto. La serie di Taylor Sheridan, ambientata nei giacimenti petroliferi del West Texas, è costruita su equilibri instabili, tradimenti e continui ribaltamenti di potere, e questo rende ogni ritorno tutt’altro che scontato.

Nel finale della seconda stagione, il personaggio di Tommy, interpretato da Billy Bob Thornton, passa nel giro di pochi minuti dal rischio di essere estromesso dal settore petrolifero a una clamorosa rinascita. Dopo essere stato scaricato da M-Tex, Tommy riesce infatti a superare i rivali assicurandosi un investimento decisivo proprio da Gallino, un boss cubano-americano che ricicla denaro del cartello attraverso società apparentemente legittime come la stessa M-Tex.

Lo status di Andy Garcia in Landman stagione 3 spiegato

Nel finale di stagione, Tommy fonda la CTT Oil Exploration & Cattle, ottenendo da Gallino un investimento complessivo da 62 milioni di dollari. Di questi, 44 milioni servono a rimborsare M-Tex per i contratti di locazione dei terreni, mentre i restanti 18 milioni permettono alla nuova società di avviare trivellazioni autonome. Una mossa che cambia radicalmente il peso di Gallino nella storia e rende difficile capire quanto spazio potrà avere nella stagione 3.

Per buona parte della seconda stagione, Tommy ha fatto di tutto per tenere Gallino a distanza, temendo — non a torto — le conseguenze di un legame diretto con un uomo vicino ai cartelli. Allo stesso tempo, però, è proprio Gallino a rivelarsi il suo “salvatore” nel momento decisivo, consentendogli di restare in gioco quando tutto sembrava perduto.

Perché Gallino è stato uno dei migliori innesti della stagione 2

Proprio questo doppio ruolo rende sempre più probabile il ritorno di Andy Garcia in Landman 3. Gallino è stato uno degli elementi più apprezzati della seconda stagione: l’attore ha portato con sé un carisma minaccioso e un sapore da grande cinema gangster, ricordando le atmosfere de Il Padrino – Parte III e restituendo oscurità a una stagione che, per ritmo e tensione, era apparsa più debole rispetto alla prima.

Il coinvolgimento di Gallino nelle guerre tra cartelli è destinato a emergere con forza nella prossima stagione, offrendo a Landman l’occasione di rialzare la posta in gioco. Se la seconda stagione ha puntato più sulla costruzione degli equilibri, la terza potrebbe rimettere Tommy di fronte a un avversario tanto indispensabile quanto pericoloso.

In attesa di conferme ufficiali da Paramount+, tutto lascia pensare che il pubblico non abbia ancora visto l’ultima mossa di Gallino — e che gli affari nel West Texas stiano per diventare ancora più sanguinosi.

Articolo precedente
Masters Of The Universe: il teaser trailer svela gli eroici guerrieri del live-action
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved