L’attacco dei Giganti: gli insegnamenti che ogni fan dovrebbe portare nel cuore

L’attacco dei Giganti è ampiamente considerato uno dei più grandi shonen di tutti i tempi, e racconta la storia di un mondo in guerra con i Titani mangiatori di uomini che massacrano tutti gli umani che osano avventurarsi fuori dalle mura protettive di Paradis Island. Dopo aver sofferto per anni, il personaggio principale della serie, Eren Yeager, si dedica all’uccisione di ogni Titano in modo che l’umanità possa finalmente essere libera e in pace senza preoccuparsi delle minacce costanti.

La splendida animazione di MAPPA e la scrittura abile di Isayama rendono L’attacco dei Giganti un vero classico, ma c’è un altro motivo per cui l’anime è così incredibile: le sue lezioni di vita. L’attacco dei Giganti è pieno di momenti di saggezza su argomenti fondamentali come amicizia, conflitto e perdita, e utilizza il linguaggio del fantasy per parlare di argomenti che sono riscontrabili nella vita reale. Quali sono i più grandi insegnamenti che questo anime ha lasciato agli spettatori?

Amicizia e famiglia sono insostituibili e vale la pena lottare per loro

La motivazione principale di Eren è il suo desiderio incrollabile di salvare i suoi migliori amici dalla tirannia dei Titani

L’amicizia è uno dei temi più importanti in L’attacco dei Giganti, che offre ai personaggi speranza in un mondo altrimenti cupo. Molti personaggi, come Eren, Armin e Mikasa, ad esempio, hanno perso i loro familiari a causa dei Titani, quindi non hanno nessuno su cui contare se non l’uno dell’altro. Tutti e tre hanno perso tutti i loro parenti negli attacchi dei Titani nel corso degli anni e il trio si è avvicinato, non solo per sopravvivere, ma per un amore genuino reciproco.

Il Corpo di Ricerca è tecnicamente un’unità militare, ma dopo anni di servizio trascorsi insieme, sono diventati simili a una famiglia disposta a rischiare la vita l’uno per l’altro senza pensarci due volte. Gruppi di amici come Sasha, Connie e Jean, o Levi, Erwin e Hange, dimostrano quanto il tema dell’amicizia sia fortemente intrecciato nella storia di L’attacco dei Giganti. Tutte le azioni di Eren nella serie, inclusa la sua decisione di iniziare alla fine il Boato della Terra con il suo Gigante Fondatore, sono motivate dal suo desiderio di salvare i suoi cari dall’essere danneggiati dai Titani.

Con il supporto di amici e familiari, anche le situazioni più tristi della vita possono sembrare meno tragiche, e questo è sicuramente il messaggio che L’attacco dei Giganti trasmette. Ogni personaggio, che sia Marleyano, Eldiano o altro, sta lottando per proteggere qualcuno, e questo gli dà la spinta per andare avanti, anche quando le probabilità di successo sembrano sfavorevoli.

Anche se una situazione sembra senza speranza, non arrenderti

Armin non ha mai rinunciato alla pace, mentre Eren non ha mai rinunciato alla libertà

Se l’umanità si fosse arresa, i Titani avrebbero alla fine conquistato il mondo intero, annientando l’umanità per sempre. Quindi, uno dei messaggi principali di L’attacco dei Giganti è semplice, ma profondo: non arrenderti, anche quando sembra l’opzione più facile. In vari punti della serie, i personaggi hanno sicuramente pensato di arrendersi, perché sembrava che i loro sforzi non avrebbero mai fatto una vera differenza nel fermare il conflitto tra umani e Titani.

Dopo che Erwin ha guidato la sua carica suicida contro il Gigante Bestia, che ha portato non solo a una sconfitta brutale, ma alla morte del suo intero esercito, incluso lui stesso, l’Armata Ricognitiva si è sentita disperata e ha perso la motivazione. Alcuni personaggi, tuttavia, come Eren, non hanno mai nemmeno preso in considerazione l’idea di rinunciare alla lotta, come dimostra la sua potente citazione, “Devo continuare ad andare avanti”. Anche quando Eren perse tutto, inclusa sua madre, i suoi amici e la sua stessa vita, si rifiutò di fermarsi, inseguendo il suo obiettivo di libertà finché non ne poté più.

Allo stesso modo in cui Eren non smise mai di lottare per la libertà, Armin non rinunciò mai a lavorare per la pace per l’umanità. Anche quando ciò si concluse con la morte del suo migliore amico, tenne a mente il bene superiore dell’umanità e continuò a spingere attraverso le circostanze più dolorose della sua vita. Nelle situazioni difficili, è sempre più facile arrendersi, ma come numerosi personaggi di L’attacco dei Giganti hanno illustrato attraverso le loro parole e azioni, il vero cambiamento non avverrà mai senza duro lavoro e sacrificio.

La guerra è spesso inutile, causando più danni che benefici

Milioni di persone sono morte nel Boato, fornendo un quadro lampante delle terribili conseguenze della guerra

Hajime Isayama, mangaka di L’attacco dei Giganti, è stato abbastanza esplicito riguardo al messaggio anti-guerra che sperava di trasmettere attraverso la serie. La realtà è che la guerra di qualsiasi tipo porterà sempre con sé conseguenze negative e dolore, ed è per questo che Isayama ha scelto un finale triste e realistico per L’attacco dei Giganti, perché ha sostenuto che una risoluzione perfetta “sembra un po’ banale”. La battaglia tra l’umanità e i giganti potrebbe essere stata necessaria, poiché i giganti non avrebbero certamente smesso di maltrattare l’umanità senza interferenze esterne, ma ciò non significa che non ci siano state gravi conseguenze.

In particolare, il Boato di Eren è iniziato con il Titano fondatore che ha ucciso milioni di persone, spazzando via una grande percentuale della popolazione mondiale in pochi istanti. La battaglia potrebbe essere iniziata come una lotta tra umani e giganti, ma si è rapidamente trasformata in una lotta tra umani, il che è stato uno scontro inutile senza vincitori perché danneggiava profondamente entrambe le parti. Armin e Mikasa, insieme agli altri membri dell’Alleanza, dovettero porre fine alla vita di Eren come risultato, perché si rifiutava di vedere l’inutilità della guerra ed era intenzionato a uccidere chiunque non fosse Eldiano. Gli ideali di Eren gli costarono la vita, e questo punto della trama non fa che dimostrare ulteriormente che la battaglia, sebbene a volte necessaria, comporta terribili ripercussioni.

Sebbene il finale di L’attacco dei Giganti sia devastante e Isayama abbia ricevuto dure critiche per questo, trasmette correttamente gli orrori della guerra, offrendo al contempo un leggero lato positivo attraverso l’impegno di Armin e dei membri dell’Alleanza a risolvere i conflitti futuri attraverso mezzi di risoluzione più pacifici, consentendo al ricordo della guerra di ricordare a tutti loro di non arrivare mai più a tali estremi.

Il tuo nemico potrebbe avere più cose in comune con te di quanto pensi

Marley e Eldia, che si odiavano, iniziarono a vedere l’umanità delle persone che consideravano nemiche

Una delle dispute più importanti in L’attacco dei Giganti fu quella tra Eldia e Marley. Entrambi i paesi si consideravano nemici; Eldia odiava i Marleyani per averli lasciati intrappolati su Paradis Island lontano da tutti gli altri, mentre Marley odiava Eldia per aver avuto abilità di mutaforma tipiche dei Giganti, considerandoli la causa del triste stato del mondo. Per anni, vissero a oceani di distanza, combattendosi e disprezzandosi a vicenda.

Una volta che gli Eldiani e i Marleyani iniziarono finalmente ad ascoltarsi, si resero conto di non essere così diversi come un tempo pensavano. Uniti dall’obiettivo comune di impedire a Eren di annientare l’umanità, gli Eldiani e i Marleyani collaborarono per proteggersi a vicenda dai Titani e porre fine al piano omicida di Eren. L’Alleanza Globale fu il primo passo nella giusta direzione e, sebbene il gruppo si fosse formato principalmente per fermare Eren, rivelò che questi precedenti nemici potevano lavorare insieme.

Per secoli, Marley e Eldia furono accecati dal loro odio reciproco, ma dopo il Boato della Terra, questi due paesi, che un tempo erano così in disaccordo, iniziarono finalmente a cercare la pace. La conclusione della guerra non causò un’armonia immediata in tutto il mondo né annullò immediatamente anni di combattimenti, ma spinse l’umanità a cercare alternative non violente alla guerra e finalmente ad ascoltare e provare empatia per gli altri che un tempo erano nemici, come dimostrato dai membri dell’Alleanza che viaggiarono per iniziare i colloqui di pace alla fine di L’attacco dei giganti.

Reagisci contro l’ingiustizia

Alla fine di L’attacco dei giganti, l’umanità si è unita per combattere contro i Titani

Per tutta la vita di Eren, tutto ciò che ha conosciuto è stata un’esistenza di paura e terrore che un giorno i Titani avrebbero colpito di nuovo, abbattendo le mura costruite con cura di Paradis Island e uccidendo i suoi cari. Sebbene alcuni cittadini si siano rassegnati alla sfortunata realtà e si siano rifiutati di resistere, Eren ha assunto una posizione completamente diversa, dedicando la sua vita a combattere contro le creature assetate di sangue.

Eren ha riconosciuto l’ingiustizia del fatto che l’umanità dovesse vivere intrappolata come un animale in una gabbia, costantemente spaventata di perdere la vita a causa di esseri tirannici che incombevano costantemente appena fuori dalle mura. La citazione più famosa di Eren nella serie discute proprio questa idea: “Se vinci, vivi. Se perdi, muori”. Per Eren, la scelta era semplice, doveva combattere contro i Titani, perché se non l’avesse fatto, sarebbe morto fisicamente o avrebbe vissuto un’esistenza miserabile peggiore della morte.

Molte altre ingiustizie sono ritratte in L’attacco dei Giganti, come il maltrattamento degli Eldiani da parte di altri paesi perché hanno abilità di trasformazione dei Titani. Molte persone si accontentavano di sopportare queste lamentele, ma altri personaggi coraggiosi, come Armin, ad esempio, hanno parlato e hanno resistito ogni volta che era possibile, tentando di cambiare la situazione in meglio. Grazie agli sforzi congiunti dell’umanità, i Giganti sono stati finalmente sconfitti alla fine di L’attacco dei Giganti, il che mostra il potente effetto della lotta all’ingiustizia, sebbene molte perdite strazianti si siano verificate lungo il percorso.