Miles Teller e Casey Affleck insieme per Wild Game

Miles Teller è pronto a recitare con il premio Oscar Casey Affleck (Manchester By The Sea) nel thriller sulla caccia all’uomo Wild Game, dello sceneggiatore candidato all’Oscar Jason Hall (American Sniper) che dirigerà.

Il due volte candidato all’Oscar Fred Berger (A Complete Unknown, La La Land) e Brian Kavanaugh Jones (Longlegs, The Bikeriders) stanno producendo per Range, insieme a Hall e Steve Richards (Afterburn) di Endurance. Endurance sta finanziando e le riprese sono programmate per la primavera.

Capstone Pictures presenterà il progetto agli acquirenti internazionali all’European Film Market di questa settimana a Berlino, con il CEO dell’azienda Christian Mercuri presso l’ufficio berlinese dell’azienda al Mandala. CAA Media Finance, Range Select e UTA Independent Film Group stanno co-rappresentando le vendite nazionali.

Il film è un adattamento di Jason Hall del romanzo omonimo di Frank Bergon, basato su eventi reali. La sinossi recita: “Quando l’ufficiale della Fish and Game Jack Irigaray (Casey Affleck) si unisce a un arresto di routine di un bracconiere nel deserto di Black Rock, un incontro mortale con il rinnegato Claude Dallas (Miles Teller) manda in frantumi la sua realtà e lo spinge in una ricerca incessante di vendetta, che confonde il confine tra giustizia e ossessione”.

Miles Teller e Hall hanno già collaborato nel film della Universal Pictures del 2017 Thank You For Your Service, che Hall ha scritto e diretto.