Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Stagione 3, ecco quanto manca alla fine delle riprese

Dopo il successo dei film Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, Prime Video ha debuttato con una serie prequel, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che ha esplorato molto più a fondo la Terra di Mezzo, introducendo anche versioni più giovani di personaggi iconici come Galadriel ed Elrond. La serie ha debuttato nel 2022 registrando un numero record di spettatori e un punteggio dell’84% su Rotten Tomatoes.

Due anni dopo, la seconda stagione è stata rilasciata su Prime Video e ha ricevuto lo stesso punteggio su Rotten Tomatoes, anche se il numero di spettatori è diminuito. Entrambe le stagioni hanno poi ottenuto diverse nomination agli Emmy Award. A luglio di quest’anno è poi stato confermato che le riprese della terza stagione erano in corso e ora una delle star della serie ha fornito un aggiornamento rivelando quando termineranno.

Durante la promozione del suo nuovo film I Swear, Robert Aramayo ha fornito alcune informazioni sul programma di produzione della terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. L’attore, che nella serie interpreta Elrond, ha rivelato a Deadline che terminerà le riprese nella zona di Londra alla fine del 2025, aggiungendo: “Poi cercherò di trovare rapidamente un altro lavoro”.

Cosa significa questo aggiornamento sulle riprese per la terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

In realtà, Aramayo non ha chiarito se intendesse dire che solo il suo ruolo sarebbe stato completato entro la fine del 2025 o se tutte le riprese della terza stagione sarebbero terminate entro quella data. Sebbene possa sembrare che girare da maggio a dicembre sia un periodo di tempo breve per una serie così ambiziosa, in realtà questo è in linea con i tempi della seconda stagione, che ha richiesto circa otto-nove mesi di riprese.

Le riprese della prima stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere hanno invece richiesto molto più tempo, situazione aggravata dal fatto che la pandemia di COVID-19 ha mandato all’aria i piani iniziali di Prime Video. La serie TV è stata inizialmente girata in Nuova Zelanda, proprio come i film. Tuttavia, a partire dalla seconda stagione, la produzione si è trasferita nel Regno Unito, principalmente per motivi finanziari. Date queste tempistiche, si può ipotizzare che la terza stagione arriverà tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Cosa aspettarsi da Sauron nella Stagione 3 di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Sauron non ha ancora raggiunto l’apice della sua potenza in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ma questo video chiarisce una cosa: si sta avvicinando sempre più al dominio sulla Terra di Mezzo. Questo porterà a giorni bui per i protagonisti della serie. Sebbene gli elfi siano ora allineati con l’obiettivo di Galadriel di sconfiggere Sauron, alla fine dovranno unire tutta la Terra di Mezzo per sconfiggerlo.

Ciò include i Nani, gli Harfoot e la contesa isola di Númenor, tutti alle prese con le proprie difficoltà. Tuttavia, la corona nel video è destinata a suscitare entusiasmo, considerando che è una delle immagini più iconiche associate al cattivo del Signore degli Anelli, e significa che la serie è un passo più vicina al suo tragico ed epico finale.