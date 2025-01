Dieci Capodanni: dal 31 gennaio in esclusiva su RaiPlay l’attesa serie spagnola

Sarà disponibile dal 31 gennaio in esclusiva RaiPlay la serie spagnola Dieci Capodanni, presentata in anteprima in Italia alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Una serie creata da Rodrigo Sorogoyen, Sara Cano, Paula Fabra e diretta dallo stesso Sorogoyen, regista candidato agli Oscar nel 2019 per il cortometraggio “Madre”, vincitore anche di due Premi Goya (As bestas, Il Regno) e un premio César (As bestas), insieme a Sandra Romero e David Martìn de los Santos. I primi 5 episodi della serie saranno disponibili sulla piattaforma Rai a partire dal 31 gennaio, i successivi dal 7 febbraio.

La trama di Dieci Capodanni

Ana, interpretata da Iria del Río (già nota per i suoi ruoli nelle serie tv Elite e Velvet) e Óscar, interpretato da Francesco Carril (Un amor, Ramona e La Reconquista), compiono 30 anni la notte di Capodanno, ma la loro vita è molto diversa. Ana vive in un appartamento condiviso, cambia spesso amici e cerca ancora la propria strada. Óscar, medico per vocazione, sembra avere tutto sotto controllo, seppur con una relazione instabile alle spalle. La loro storia inizia proprio nella notte del Capodanno 2015 e si sviluppa lungo un decennio fatto di amore, rotture e momenti di crescita personale, intrecciando il loro viaggio verso la maturità.

Dieci Capodanni è una serie che si distingue per il suo stile narrativo unico. Ogni episodio, infatti, rappresenta una “istantanea” della relazione tra Ana e Óscar, mettendo in scena una notte di Capodanno e raccontando così, non solo la loro storia d’amore, ma anche lo sviluppo delle loro personalità nel corso del tempo. La narrazione esplora dieci anni cruciali nella vita dei due, dai 30 ai 40 anni, un periodo di transizione dove si resta giovani o si cresce velocemente. La serie Dieci Capodanni, con un approccio realistico e contemporaneo, sviluppa la storia dei protagonisti puntando ad una profonda connessione emotiva con il pubblico e lo fa anche attraverso l’introduzione di un elemento meta- narrativo: Ana e Óscar, infatti, in ogni episodio osservano coppie diverse, offrendo agli spettatori una prospettiva intima e autentica.

Come racconta il regista, Rodrigo Sorogoyen:“Quando ho pensato a questo progetto, volevo mostrare l’evoluzione personale e sentimentale di una coppia, evitando nostalgia o spiegazioni forzate. Il nostro obiettivo era rappresentare la realtà della crescita e del cambiamento. Le riprese in ordine cronologico hanno permesso agli attori di immergersi completamente nei loro ruoli, rendendo autentico il viaggio dei personaggi. Non credo di esagerare quando dico che l’esperienza visiva e sonora che avranno gli spettatori guardando la serie assomiglierà molto alla contemplazione della vita e della crescita di due persone comuni”.

Los años nuevos è una serie originale Movistar Plus+ in collaborazione con Caballo Films e in associazione con ARTE France.