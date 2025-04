NCIS – Stagione 23: conferme e tutto quello che sappiamo

La leggendaria serie procedurale NCIS è stata un appuntamento fisso della televisione per oltre 20 stagioni e la serie di punta è stata rinnovata per la stagione 23. Debuttata nel 2003 (come spin-off di JAG), NCIS segue le vicende degli agenti speciali del Naval Crime Investigative Service della Marina degli Stati Uniti, alle prese con i casi più avvincenti che l’esercito possa affidare loro. Con Mark Harmon nel ruolo dell’agente speciale supervisore Jethro Gibbs (interpretato da Mark Harmon), la serie ha seguito le orme di altre serie procedurali di lunga durata, dimostrando la sua capacità di cambiare.

Sebbene NCIS fosse di per sé uno spin-off, la serie madre ha dato vita a una serie di spin-off con vari gradi di successo. Il 2020 è stato un periodo di grandi cambiamenti per il franchise, con alcune serie che sono state cancellate in modo scioccante (vedi NCIS: Hawaii) e la CBS che ha dato il via libera a nuovi spin-off. Serie come NCIS: Origins mirano a trasformare il franchise di lunga data, ma NCIS è ancora forte dopo tutti questi anni. Ora che la CBS ha deciso di rinnovare NCIS per una 23ª stagione, sembrava scontato che la rete avrebbe ordinato altri episodi.

Ultime notizie sulla stagione 23 di NCIS

La CBS rinnova NCIS per una storica 23ª stagione

Con NCIS: Tony & Ziva ancora all’orizzonte, il franchise procedurale decennale sta entrando in una nuova era d’oro.

Annunciato nell’ambito di un rinnovo di massa di alcune delle serie più importanti della rete, l’ultima notizia conferma che la CBS ha rinnovato NCIS per la stagione 23. Sebbene la notizia sia entusiasmante, non è particolarmente sorprendente considerando la straordinaria popolarità dello show e la continua espansione del franchise. Insieme a NCIS, è stato confermato che anche la serie prequel NCIS: Origins e lo spin-off NCIS: Sydney avranno nuove stagioni. Con NCIS: Tony & Ziva ancora all’orizzonte, la serie poliziesca decennale sta entrando in una nuova era d’oro.

Confermata la stagione 23 di NCIS

Eliminando completamente la suspense, la CBS ha deciso di rinnovare l’intero franchise di NCIS alla fine di febbraio 2025. Pertanto, la stagione 23 di NCIS è all’orizzonte, spingendo ulteriormente la leggendaria serie poliziesca in un territorio televisivo inesplorato con ogni nuova puntata. Si sa ancora poco della prossima stagione 23, ma è logico che la CBS abbia in programma di debuttare con NCIS alla fine del 2025, dato che la serie è un appuntamento fisso dell’autunno da decenni.

La stagione 22 di NCIS è stata trasmessa per la prima volta il 14 ottobre 2024.

Dettagli sul cast della stagione 23 di NCIS

Ci sono stati molti cambiamenti nei 22 anni di vita della serie, ma il cast della stagione 23 di NCIS dovrebbe rimanere lo stesso. Poiché non si sa nulla della prossima stagione e la stagione 22 non è ancora terminata, non è possibile prevedere se qualcuno degli agenti di NCIS lascerà la serie. Si prevede quindi che Gary Cole tornerà nei panni dell’agente speciale supervisore Alden Parker, insieme al suo vice Timothy McGee (interpretato da Sean Murray). Anche Katrina Law dovrebbe tornare nei panni di Jessica Knight.

Dettagli sulla trama della stagione 23 di NCIS

È difficile prevedere la trama della stagione 23 di NCIS, poiché la serie è un classico poliziesco e non presenta una trama generale molto forte. In genere, ogni episodio della serie è un caso a sé stante, anche se alcune trame si sono protratte per più stagioni. Fino al completamento della stagione 22, sarà difficile sapere cosa ci aspetta nella prossima, quindi aspettatevi il solito processo procedurale di settimana in settimana.

Alcune trame potrebbero continuare nella stagione 23 di NCIS, in particolare quella di Jessica Knight mentre si adatta al suo nuovo lavoro. Anche se alla fine potrebbe lasciare definitivamente l’NCIS, è chiaro che Knight non è soddisfatta della sua posizione nella vita e le manca la sua vecchia squadra. Questo potrebbe causare ulteriori drammi in futuro e potrebbe portarla a dimettersi per tornare alla sua vecchia posizione. Indipendentemente da ciò, la stagione 23 offrirà più azione procedurale classica.