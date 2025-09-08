Only Murderds in the Building – Stagione 4: cosa ricordare prima di vedere la Stagione 5

Only Murders in the Building ha seguito Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short) mentre questo improbabile gruppo risolveva quattro diversi casi nell’Arconia, ma non è ancora finita. Di recente, la questione è diventata personale per Charles quando lui e i suoi partner del podcast hanno scoperto l’assassino della sua amica di lunga data e controfigura, Sazz Pataki (Jane Lynch). L’indagine ha introdotto un nuovo gruppo di residenti, ha portato alla luce un altro decesso all’interno dell’Arconia e ha costretto ogni membro del team a crescere, il tutto mentre il loro podcast viene adattato in un film.

La quarta stagione (leggi qui la nostra recensione), emozionante e ricca di colpi di scena, si conclude con ancora più drammaticità quando viene ritrovato un altro cadavere, ma il team è già al lavoro sul caso, promettendo ancora una volta una storia drammatica. Si spera però che abbiano imparato qualcosa in più dalla loro esperienza nella quarta stagione. In attesa di vedere la quinta stagione in uscita dal 9 settembre su Disney+, ecco allora un recap di ciò che avviene nella quarta!

La quarta stagione di Only Murders in the Building esamina la morte improvvisa di Sazz

Con il corpo di Sazz scomparso e poche prove rimaste, Charles impiega del tempo a rendersi conto che la sua amica è stata uccisa. All’inizio è semplicemente preoccupato per il suo silenzio, ma quando scopre che non si presenta al lavoro, le preoccupazioni di Charles aumentano. Mentre incontrano Bev Melon (Molly Shannon) e il team, nella speranza di ottenere i diritti sulla loro vita per il film, Charles, Oliver e Mabel visitano l’appartamento di Sazz a Hollywood. Scoprono che Sazz stava conducendo un’indagine per conto proprio, incentrata su Charles.

Tuttavia, quando Lester (Teddy Coluca) chiama per sostituire la finestra di Charles, il trio capisce che c’è qualcosa di più e torna a casa, dove trova le sue protesi articolari nell’inceneritore dell’Arconia, dando il via alle indagini. In lutto per la sua amica, Charles inizia a parlare da solo, preoccupando Oliver e Mabel, che sospettano che l’assassino mirasse a Charles piuttosto che alla sua controfigura. Insistono affinché rimanga in casa mentre indagano sulla provenienza del proiettile che ha attraversato la finestra. Tuttavia, Charles non è l’unico a preoccuparsi per Sazz, che aveva una relazione con l’ex fidanzata omicida di Charles, Jan (Amy Ryan).

Jan evade dal carcere, temendo che qualcosa non vada, ed entra nell’appartamento di Charles attraverso i tunnel dell’Arconia. Credendo che Charles sia il suo obiettivo, le autorità irrompono nell’appartamento e Charles denuncia la morte di Sazz. A causa dei precedenti di Jan nell’uccidere i suoi ex amanti, l’FBI prende in mano il caso, lasciando che la detective Williams (Da’Vine Joy Randolph) aiuti segretamente il trio nelle loro indagini.

La quarta stagione introduce i Westies

Ritenendo che lo sparo provenisse dall’altro lato dell’edificio, Mabel e Oliver indagano sui Westies, che includono Vince Fish (Richard Kind), Alfonzo (Desmin Borges), Inez (Daphne Rubin-Vega), Ana (Lilian Rebelo) e Rudy Thurber (Kumail Nanjiani). Questa zona dell’Arconia è piena di personaggi eccentrici che si incontrano regolarmente per giocare a un gioco chiamato “Oh Hell”, ma uno di loro manca: Dudenoff (Griffin Dunne), il proprietario dell’appartamento da cui ha sparato l’assassino. Nell’appartamento, Mabel e Oliver trovano un’impronta di stivale e un frammento di quello che sembra essere un orpello, che li conduce a Rudy, la cui casa è sempre addobbata per Natale.

Con l’aiuto di Eva Longoria, che sta studiando Mabel per interpretarla nel film, Rudy viene scagionato, ma con gli appunti di Sazz che includono il nome di Dudenoff, i sospetti rimangono. Dovrebbe essere in Portogallo, quindi Mabel decide di occupare l’appartamento e costringerlo a tornare a casa. I Westies sono sconvolti da questa idea e alla fine rivelano che Dudenoff ha subaffittato loro illegalmente appartamenti a basso costo. Tuttavia, la cospirazione è più profonda. Grazie a una soffiata di Williams e all’aiuto di Howard (Michael Cyril Creighton), il trio scopre che i Westies stanno incassando gli assegni della previdenza sociale di Dudenoff.

Le loro indagini rivelano che Dudenoff è morto, costringendo i Westies a confessare la verità. Dudenoff si è suicidato, ma ha chiesto loro di nascondere la sua morte e di portare avanti il suo piano, mentendo nel contempo a un altro membro del loro gruppo, Helga (Alexandra Templer). Quando Charles, Mabel e Oliver iniziano a indagare sugli omicidi, i Westies si spaventano e inviano messaggi minacciosi che il trio non riesce a decifrare; tuttavia, Sazz sta indagando su di loro. Mabel accetta di mantenere il loro segreto, consolidando l’amicizia con i Westies, ma perdendo la pista.

Only Murders in the Building – Stagione 4 collega la morte di Sazz al film

I Westies non sono l’unico gruppo sospettato da Charles, Oliver e Mabel. Seguono gli indizi e trovano un bar per stuntman chiamato Cuncussions, dove Sazz ha trascorso il giorno prima del suo omicidio, ma i clienti abituali non vogliono che facciano domande. Questo permette alla serie di reintrodurre Paul Rudd, ma non nei panni della vittima della terza stagione Ben Glinroy. Questa volta, Rudd interpreta Glen, la controfigura di Ben, che è senza lavoro a causa della morte di Ben. Il loro viaggio dà i suoi frutti quando Charles ricorda il sogno di Sazz.

La donna sognava infatti di aprire un parco con trampolini per addestrare gli stuntman, inviando loro la proprietà che voleva utilizzare. Era lì che Bev Melon sta indagando dopo che Sazz le ha lasciato un messaggio vocale inquietante che suggerisce che l’assassino sta lavorando al film. Charles, Mabel e Oliver iniziano a indagare sul set cinematografico, considerando prima lo sceneggiatore, Marshall P. Pope (Jin Ha), dopo che questi ha cercato di scappare da loro, anche se sostiene che fosse per paura delle note sul suo copione.

Marshall fa notare che per andare dall’appartamento di Dudenoff e portare il corpo all’inceneritore in tempo, sarebbe stato necessario agire con una rapidità impossibile. Il che sposta l’indagine su una coppia, le sorelle Brothers (Catherine Cohen e Siena Werber). Le due stanno dirigendo il film e hanno scarpe che corrispondono alle impronte nell’appartamento di Dudenoff. Quando le luci si spengono e Zach Galifianakis (che interpreta Oliver) e Glen vengono uccisi, il trio sembra essere sulla strada giusta, ma è convinto che Oliver fosse il bersaglio designato. Tuttavia, le sorelle Brother vengono scagionate quando il trio riceve dei messaggi con scritto “Vi sto osservando” mentre entrambe le sorelle Brother sono nella stanza.

La minaccia di stalking li spinge a nascondersi dalla sorella di Charles, Doreen (Melissa McCarthy), ma il loro nascondiglio non è poi così segreto. Mentre Charles fa ammenda con Doreen per gli errori commessi durante l’infanzia, Oliver affronta i suoi sentimenti per Loretta (Meryl Streep). La loro relazione a distanza ha avuto alcune complicazioni e un fallimento nella comunicazione ha portato Oliver a rompere con lei. Con il cuore spezzato, Loretta si reca a New York per parlargli e non solo fanno pace, ma si fidanzano.

Un colpo di scena lascia Mabel intrappolata con l’assassino

Sebbene le loro indagini siano in stallo, Helga fornisce una nuova pista, rivelando che Sazz l’ha contattata mentre indagava sui Westies e ha ammesso che la sua ex controfigura nel Progetto Ronkonkoma era pericolosa. Charles, Oliver e Mabel credono che si tratti di Glen, ma dato che lui è ricoverato in ospedale in stato di incoscienza, cercano qualcun altro che possa raccontare la storia: il regista del Progetto Ronkonkoma, Ron Howard. Dopo aver tentato di intrufolarsi sul set, Charles esprime le sue insicurezze sul fatto che Oliver non abbia più bisogno di lui e i due fanno pace. Incontrano Ron in un ristorante, dove almeno una delle storie raccontate da Oliver si rivela vera.

Ron Howard spiega loro del Progetto Ronkonkoma e di uno stuntman di nome Rex Bailey, la cui carriera è finita dopo che un’acrobazia andata male gli ha bruciato le sopracciglia. Oliver e Charles riconoscono Rex come Marshall P. Pope, identificando l’assassino, ma è troppo tardi. Mabel lascia il gruppo prima di incontrare Ron Howard perché l’ospedale la chiama quando Glen Stubbons viene ucciso. Avendo perso un’altra pista, torna a casa dove Marshall la aspetta fuori dalla porta per lavorare alla sceneggiatura. Lei lo fa entrare, ma presto capisce tutto quando trova la stessa sceneggiatura con il nome di Sazz conservata insieme alla birra che Sazz aveva portato la notte in cui è morta.

Intrappolata con l’assassino, sente la sua confessione: voleva diventare sceneggiatore, ma la sceneggiatura di Sazz era migliore della sua. Quando l’ha venduta a suo nome, Sazz si è arrabbiata e Rex le ha sparato. Nel frattempo, Charles e Oliver cercano un modo per salvare Mabel, camminando sul cornicione dell’appartamento accanto e arrampicandosi attraverso la finestra, sorprendendo Rex. Nonostante Charles abbia preso il sopravvento con il multiutensile di Eva Longoria, Rex usa la sua formazione da stuntman per riprendere la pistola e l’intero trio rimane intrappolato, finché un colpo sparato dall’appartamento di Charles non li salva. Jan, che si nascondeva nell’Arconia dalla sua fuga, uccide l’assassino prima di essere riportata in prigione.

La quarta stagione di Only Murders in the Building prepara un altro omicidio

Sebbene questo concluda le indagini, la stagione non è finita. Mostra invece il matrimonio di Oliver e Loretta e la loro decisione di vivere ancora per un po’ a distanza mentre lei lavora in Australia. Nel frattempo, Mabel prende una decisione sulla sua carriera, scegliendo di raccontare storie che le stanno a cuore piuttosto che assecondare Hollywood, e Charles dice addio a Sazz. Ma, come sembra sempre accadere all’Arconia, un altro omicidio prepara il terreno per una nuova stagione, e questa volta la vittima è Lester, il portiere, che il trio trova sanguinante nella fontana dopo il matrimonio di Oliver.

Inoltre, la misteriosa Sofia Caccimelio (Téa Leoni) si avvicina a Charles e Mabel, chiedendo ai detective dilettanti di indagare sulla scomparsa di suo marito, Nicky, il re delle lavanderie a secco di New York. Anche se loro rifiutano, dicendo che si concentrano sugli omicidi all’interno dell’Arconia, Sofia dà loro il suo biglietto da visita, insistendo che quello che è successo a Nicky ha a che fare con l’Arconia. Mentre Charles, Oliver e Mabel hanno il loro bel da fare per la quinta stagione, forse sono più preparati dopo che la quarta stagione li ha visti attraversare un momento di vulnerabilità.