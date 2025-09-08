HomeTrailerWake Up Dead Man - Knives Out: teaser trailer del terzo capitolo...
Wake Up Dead Man – Knives Out: teaser trailer del terzo capitolo con Daniel Graig

È ora disponibile il teaser trailer di Wake Up Dead Man – Knives Out, il terzo capitolo dedicato al celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), scritto e diretto da Rian Johnson. Il film arriverà in cinema selezionati il 26 novembre e su Netflix il 12 dicembre.

La trama di Wake Up Dead Man – Knives Out:

Benoit Blanc (Daniel Craig) torna per affrontare il suo caso più pericoloso nel terzo e più oscuro capitolo dell’opera di Rian Johnson. Quando il giovane prete Jud Duplenticy (Josh O’Connor) viene inviato ad affiancare il carismatico e focoso Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), è chiaro che qualcosa non va tra i banchi della chiesa. Il modesto ma devoto gregge di Wicks comprende la pia signora della chiesa Martha Delacroix (Glenn Close), il riservato custode Samson Holt (Thomas Haden Church), l’avvocatessa sempre sotto pressione Vera Draven (Kerry Washington), l’aspirante politico Cy Draven (Daryl McCormack), il medico del paese Nat Sharp (Jeremy Renner), il celebre autore Lee Ross (Andrew Scott) e la violoncellista Simone Vivane (Cailee Spaeny). Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la cittadina, l’assenza di un chiaro sospettato spinge la capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) a unire le forze con il rinomato detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica.

