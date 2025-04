Perché Ellie è così arrabbiata con Joel in The Last of Us – Stagione 2?

Contiene SPOILER sull’episodio 1 di The Last of Us – Stagione 2 e spoiler minori sul gioco.

The Last of Us – Stagione 2 è finalmente arrivata e inizia con una notevole tensione tra Joel ed Ellie, i nostri due personaggi principali. La nuova stagione inizia con un rapido flashback della scena finale della prima stagione, ma c’è molto più contesto da analizzare.

Pedro Pascal e Bella Ramsey interpretano le versioni HBO di Joel ed Ellie. Dall’ultima volta che li abbiamo visti, Joel è diventato il padre adottivo di Ellie e il loro rapporto si è complicato nel corso degli anni. Nell’adattamento si vede persino Joel andare in terapia per affrontare la situazione, un elemento narrativo che non è presente nei videogiochi. Il primo episodio ha già spostato alcuni eventi del gioco, e potrebbe essere necessario un approfondimento aggiuntivo.

Ellie è arrabbiata con Joel per averla salvata e aver mentito al riguardo

Il finale della prima stagione di The Last of Us è rimasto impresso nella mente di Ellie

Gli eventi dell’episodio 9 della prima stagione di The Last of Us hanno visto Joel ed Ellie raggiungere finalmente la loro destinazione a Salt Lake City. L’organizzazione Firefly intendeva usare l’immunità di Ellie come metodo per sviluppare una cura, prevenendo l’ulteriore diffusione degli infetti e portando a un nuovo inizio per l’umanità. Quando Joel scopre che questo avrebbe richiesto la morte di Ellie, massacra chiunque sia presente in ospedale, ruba un’auto e la porta via. Quando la ragazza si sveglia, erano già lontani dal luogo e Joel le dice che l’intervento non aveva funzionato.

All’inizio Ellie crede alla parola di Joel, ma col tempo capisce la verità su quanto accaduto. È furiosa con Joel, non solo per averle mentito, ma anche per non averle dato scelta. È un peso enorme da sopportare, sapendo che il suo sacrificio avrebbe potuto potenzialmente salvare l’umanità e che Joel le ha rubato questa possibilità senza considerare il suo punto di vista. Certo, non era giusto che le Luci la uccidessero senza darle scelta, ma il sangue versato da Joel in suo nome è un momento brutale da elaborare.

Come e quando Ellie scopre la verità?

Ellie torna a Salt Lake City e spinge Joel a dirglielo

In The Last of Us Parte II, Ellie viene mostrata mentre scopre la verità in una sequenza di flashback in cui torna a Salt Lake City. Lì, trova una registrazione che spiega che l’unica persona che avrebbe potuto sviluppare un vaccino era morta, spingendo Ellie a pretendere la verità da Joel. Lui gliela dice con riluttanza, e da allora il loro rapporto non sarà più lo stesso. Non è chiaro se la serie della HBO rivelerà questo momento in un flashback o se ne parlerà nel presente.