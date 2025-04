Harry Potter, la serie: HBO conferma i primi nomi ufficiali. Ecco anche il professor Raptor e Gazza

HBO ha ufficialmente confermato i primi membri del cast della serie TV “Harry Potter“. Si era già parlato di alcuni nomi coinvolti nel progetto, ma adesso arriva la conferma ufficiale da parte di HBO (grazie a Variety). Il cast ora include i seguenti attori fissi: John Lithgow (“Conclave”, “The Crown”) nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer (“Tumbleweeds”, “La Regina Bianca”) nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu (“I May Destroy You”, “Gangs of London”) nel ruolo di Severus Piton e Nick Frost (“L’alba dei morti dementi”, “Hot Fuzz”) nel ruolo di Rubeus Hagrid. Era già stato riferito che tutti e quattro gli attori erano in trattativa per la serie. Inoltre, Luke Thallon (“Leopoldstadt” di Tom Stoppard, “Patriots” di Rupert Goold) si è unito al cast nel ruolo ricorrente di Quirinus Raptor. Paul Whitehouse (“The Fast Show”, “Harry & Paul”) apparirà nel ruolo ricorrente di Argus Gazza. L’attore aveva interpretato Sir Cadogan in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

“Siamo lieti di annunciare il casting di John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse per interpretare Silente, McGranitt, Piton, Hagrid, Raptor e Gazza”, hanno dichiarato Francesca Gardiner, showrunner e produttrice esecutiva, e Mark Mylod, regista di diversi episodi e produttore esecutivo. “Siamo lieti di avere a bordo talenti così straordinari e non vediamo l’ora di vederli dare nuova vita a questi amati personaggi”.

Come accennato, questi sono i primi attori confermati per l’attesissima serie. Per quanto riguarda i ruoli principali – Harry, Ron e Hermione – la HBO ha lanciato un casting aperto in autunno, con oltre 30.000 candidature. Le riprese della serie dovrebbero iniziare quest’estate.

La HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri di J.K. Rowling, riconosciuta a livello mondiale. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esperto“, si legge nella descrizione ufficiale.

Cosa sappiamo della serie di Harry Potter?

Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials, Killing Eve) è a bordo come showrunner e produttore esecutivo, con Mark Mylod (Succession, Game of Thrones, The Last of Us) arruolato come produttore esecutivo e regista di numerosi episodi.

Nel cast sono stati confermati John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon, Paul Whitehouse.

La sinossi ufficiale dello show recita: “La serie sarà un fedele adattamento dell’amata serie di libri di Harry Potter dell’autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fandom, ricca di fantastici dettagli e personaggi amatissimi che i fan di Harry Potter amano da oltre venticinque anni”.

“Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a nuovi pubblici in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”.

La serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare nel 2026.