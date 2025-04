Emma D’Arcy nel cast del nuovo film di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise

La star di “House of the Dragon” Emma D’Arcy si è unita a Tom Cruise nel film, ancora senza titolo, del regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu, le cui riprese si stanno svolgendo ai Pinewood Studios nel Regno Unito. D’Arcy ha confermato la notizia in un commento pubblicato in esclusiva su Deadline. “Sono lieta di lavorare con artisti straordinari e rigorosi come Alejandro e Tom”, ci ha detto. “Sono maestri nel loro mestiere e vederli lavorare insieme è stato un privilegio”.

A dicembre, Warner Bros. e Legendary Entertainment hanno annunciato che il film di Iñárritu debutterà il 2 ottobre 2026. Secondo la sinossi, il film racconta la storia di “un uomo più potente del mondo [che] intraprende una frenetica missione per dimostrare di essere il salvatore dell’umanità prima che il disastro da lui scatenato distrugga tutto”.

Iñárritu collabora ancora una volta con i suoi co-sceneggiatori di Birdman, Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone, mentre Sabina Bierman condivide la sceneggiatura.

Iñárritu ha vinto l’Oscar per la Migliore Regia, la Migliore Sceneggiatura Originale e il Miglior Film nel 2016 per Birdman, e l’anno successivo ha ricevuto un secondo Oscar per la Migliore Regia per The Revenant.

Cruise guida un cast che include Sandra Hüller (Anatomia di una caduta, The Zone of Interest), John Goodman (Argo, Il grande Lebowski), Jesse Plemons (Kinds of Kindness, The Power of the Dog), Sophie Wilde (Babygirl, Parla con me), Riz Ahmed (Sound of Metal, Relay) e Michael Stuhlbarg (Dopesick, La forma dell’acqua).

L’ultima apparizione di Emma D’Arcy è stata nel film del 2021 della regista Eva Husson, Mothering Sunday, prodotto da Elizabeth Karlsen e Stephen Woolley, con Colin Firth, Olivia Colman, Odessa Young, Josh O’Connor, Ṣọpẹ́ Dìrísù, Patsy Ferran e Glenda Jackson. Tornerà a interpretare Rhaenyra Targaryen nella terza stagione di House of the Dragon.