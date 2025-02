Reacher – Stagione 2, la spiegazione del finale

La seconda stagione di Reacher si conclude con la 110a Unità Investigativa Speciale che porta a termine la sua missione di vendetta, ma questo è solo metà di ciò che accade nel finale pieno di azione. Jack Reacher ha iniziato la sua nuova missione con la morte del suo ex compagno di squadra militare e di Frances Neagley, Cal Franz, ma il suo omicidio è stato solo l’inizio di un profondo mistero che alla fine ha coinvolto anche gli altri loro amici, Manuel Orozco e Jorge Sanchez, anch’essi trovati morti. A peggiorare le cose, c’erano i sospetti che un altro investigatore speciale, Tony Swan, potesse averli fatti uccidere.

Il caso si rivelò troppo pericoloso solo per Jack e Neagley, così coinvolsero altri alleati: i colleghi investigatori speciali David O’Donnell e Karla Dixon, nonché il poliziotto newyorkese Guy Russo. Certo, essere per lo più circondati da persone che conoscevano Jack in precedenza alterò il solito atteggiamento di distacco del personaggio. Ha anche reso il finale meno sorprendente, poiché non c’era dubbio che la 110a Unità Investigativa Speciale avrebbe fallito nel cercare vendetta contro coloro che avevano ucciso i propri uomini. Invece, la parte più interessante del finale della seconda stagione di Reacher è ciò che accade dopo la vittoria di Jack e della sua squadra.

La spiegazione del piano finale degli investigatori speciali per la seconda stagione di Reacher (per intero)

Il piano di Jack è abbastanza semplice, ma deve essere eseguito correttamente.

Il piano di Jack per salvare Dixon e O’Donnell è piuttosto semplice, ma estremamente difficile da portare a termine a causa dell’enorme rischio che comporta. Si lascia catturare, in modo da potersi infiltrarsi nella struttura, mentre Neagley, con l’aiuto della gente del senatore Lavoy, si fa strada all’esterno e usa l’elemento sorpresa per mettere Langston in difficoltà. Certo, ci sono alcune sorprese lungo il percorso, ma gli investigatori speciali sono abbastanza capaci da adattarsi facilmente alla situazione. Dopo una colluttazione in elicottero, Jack mantiene la parola data e getta Langston fuori dall’aereo.

Perché Reacher e Dixon non stanno insieme

È una rottura meno triste rispetto a quella di Roscoe.

La stagione 1 di Reacher termina con Jack che rompe con Roscoe Conklin dopo aver avuto una relazione con lei durante il caso a Margrave. Nella stagione 2, Jack inizia una nuova storia d’amore con il collega investigatore speciale Dixon, ma decide ancora una volta di separarsi. Questa volta, tuttavia, la loro separazione è meno triste rispetto a quella di Roscoe, soprattutto perché Dixon capisce che Jack non è in grado di stabilirsi in un posto. I due passano l’ultima notte insieme e poi si salutano. Detto questo, non significa che non possano riunirsi in futuro.

Cosa è successo veramente a Tony Swan

La morte di Swan è confermata.

Il legame della 110a Unità Investigativa Speciale viene messo in discussione nella seconda stagione di Reacher, quando Swan diventa un sospetto cospiratore della New Age Technology. Man mano che le prove contro di lui si accumulavano, Jack e la squadra iniziarono ad avere opinioni contrastanti sulla sua innocenza. Alla fine, si scopre che Swan non ha causato la morte di Franz, Orozco e Sanchez. Invece, è stato lui a denunciare le operazioni illegali di Langston, causandone la morte. Il cattivo ha tenuto gli occhi solo a scopo di verifica, cosa che ha rivelato a Jack nel finale della seconda stagione di Reacher.

Il finale della seconda stagione di Reacher prepara i futuri cameo della 110a

Se Finlay può tornare, anche il centodecimo può farlo.

Alla fine della seconda stagione di Reacher, Jack, Neagley, O’Donnell e Dixon prendono strade diverse. La sopravvivenza dei quattro alla prova della New Age permette alle stagioni future della serie Amazon Prime Video di riportarli indietro, nel caso in cui la narrazione lo richieda. Mentre i libri di Child assumono una forma di narrazione antologica, cosa che lo show sta adattando, la seconda stagione di Jack Reacher infrange una delle regole dei romanzi riportando Oscar Finlay nella seconda stagione di Jack Reacher dopo il suo coinvolgimento nella prima stagione. Questo crea un precedente per il ritorno degli investigatori speciali.

Perché Jack Reacher tiene i soldi (e cosa ne fa)

Jack usa i soldi per fare del bene.

Dopo essersi occupato di Langston e dei suoi uomini nella seconda stagione di Reacher, Jack e gli investigatori speciali concludono la faccenda dando la caccia ad AM. È interessante notare che il cattivo, solitamente calmo e composto, agisce in preda al panico; cerca di uscire dalla situazione ricordando a Jack che è solo l’intermediario in tutta questa transazione. Tuttavia, è così coinvolto nel crimine che non c’è dubbio che finirà morto. Nel frattempo, gli uomini del senatore Lavoy vengono arrestati dalla Sicurezza Nazionale, e Jack fa affidamento sui legami di Joe con l’organizzazione.

Invece di consegnare il denaro confiscato alla AM, Jack decide di tenerlo per sé. Lo distribuisce a tutti coloro che sono stati vittime di questa terribile vicenda, inviandolo ai familiari sopravvissuti di Franz, Orozco, Sanchez e persino Russo. Nel frattempo, il taglio di Swan viene donato a un rifugio per animali a suo nome. Per i membri sopravvissuti del 110°, il padre di Neagley riceve assistenza medica 24 ore su 24, come parte della sua parte; Dixon riceve la sua sotto i nomi dei suoi figli, preparandoli per il futuro; e Dixon riceve abbastanza per avviare una propria azienda.

Gli investigatori speciali avevano davvero bisogno di uccidere TUTTI nel finale della seconda stagione di Reacher?

Quando Jack si mise alla ricerca degli assassini di Franz, era già determinato a fargliela pagare. Alla fine, anche se Langston è la mente di tutto il brutale piano omicida, lui e la squadra decidono di assicurarsi che tutti i coinvolti paghino per quello che è successo ai suoi amici, comprese le persone che erano state appena pagate da Langston. Considerando il legame che unisce la 110a Unità Investigativa Speciale e il modo in cui alcuni dei suoi membri sono stati uccisi, è comprensibile che Jack, Neagley, Dixon e O’Donnell decidano di uccidere tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella loro morte.

Spiegate le ultime parole di Reacher a Neagley

“Sì, sergente maggiore.”

Poiché l’intera operazione nella seconda stagione di Reacher è iniziata con il ricongiungimento di Jack e Neagley, ha senso che finisca anche con la loro separazione. Mentre si salutano, Neagley gli ordina dolcemente di tenersi in contatto mentre lui vaga per il paese e termina con un severo “è chiaro?”. Jack risponde semplicemente “Sì, sergente maggiore”, riferendosi al suo grado militare.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Reacher

Jack è in partenza per la sua prossima missione.

La produzione della terza stagione di Reacher è in corso, anche se al momento i dettagli della trama sono ancora scarsi. Detto questo, Alan Ritchson ha anticipato che Jack si ritroverà isolato in una nuova città e che potrebbe occuparsi di un caso che non ha nulla a che fare con il suo passato. Ci sono diverse opzioni dai libri di Child che Amazon Prime Video può adattare in seguito. Forse, una volta terminata ufficialmente la seconda stagione di Jack Reacher, verrà confermato il prossimo romanzo che la serie affronterà.