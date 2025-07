The Old Guard 3 accadrà? Cosa aspettarsi?

The Old Guard 2 di Netflix continua la storia di Andromaca di Scizia e della sua squadra di immortali che cercano di rendere il mondo un posto migliore sventando i piani pericolosi dei cattivi. La storia inizia sei mesi dopo gli eventi del film precedente, riportando in scena l’ex partner di Andy, Quỳnh, ma questa volta c’è un nuovo immortale nel gruppo. Il film si conclude con Andy che perde tutta la sua squadra a causa di Discord, il più antico immortale, che ha in serbo piani malvagi per Andy e i suoi amici.

È un finale piuttosto sospeso, ma che lascia anche sperare in un seguito. Considerando i cinque anni trascorsi tra “The Old Guard” e “The Old Guard 2”, rimane l’incertezza su quando, se mai, il film avrà un terzo capitolo. Tuttavia, se tutto andrà bene e Netflix darà il via libera al terzo film, dovrebbe uscire nel 2027.

Andy e Discord si scontreranno in The Old Guard 3

Alla fine di “The Old Guard 2”, Andy scopre che Discord ha perso la sua immortalità e intende riottenerla ferendo e/o uccidendo gli amici di Andy. I cattivi hanno già Joe, Nicky, Nile e Tuah nelle loro mani e non esitano a rivelare i loro piani per torturarli fino a quando non otterranno ciò che vogliono. Il terzo film si concentrerà sugli sforzi di Andy per salvare la sua squadra, che la condurranno in acque inesplorate. Nell’ultima scena, la vediamo leggere i libri di Tuah su Discord, il che suggerisce che potrebbe aver scoperto un dettaglio che le dà maggiori informazioni su come sconfiggere Discord. Allo stesso tempo, ha anche Quỳnh al suo fianco, il che è un punto a suo favore considerando che tutti i suoi amici sono stati catturati o sono morti come Booker.

The Old Guard 3 continuerà a costruire la mitologia degli immortali

“The Old Guard 2” fa un ottimo lavoro nell’ampliare la mitologia degli immortali, creando al contempo ulteriori conflitti da risolvere. Tuttavia, i personaggi hanno vissuto diverse vite ed è chiaro dagli eventi del sequel che sono ancora all’oscuro di molte cose. Inizialmente, Andy credeva di essere la prima, o almeno la più anziana, degli immortali. Ma poi si scopre che Discord è la più anziana di tutti. È anche la prima immortale, il che la lega intrinsecamente all’ultimo immortale, che si rivela essere Nile.

Tutte queste informazioni suggeriscono che la vera portata delle storie, dei miti e delle teorie che circondano gli immortali è stata appena sfiorata. Con Andy che si scontrerà con Discord nel prossimo film, ci si aspetta che la storia approfondisca questa mitologia e introduca nuovi concetti e forse anche nuovi immortali. Allo stesso tempo, Andy e Quỳnh passeranno più tempo insieme e, senza altri immortali ad aiutarli, sarà interessante vederli lavorare insieme. La loro dinamica rivelerà l’equazione che condividevano secoli fa, prima che Quỳnh fosse gettata nelle profondità dell’oceano.

The Old Guard 3 non funzionerà senza il cast principale

Affinché “The Old Guard 3” possa continuare la storia, è fondamentale che l’intero cast principale riprenda i propri ruoli. Non ci sarebbe Old Guard senza Andy di Charlize Theron, con Quỳnh di Vân Veronica Ngô al suo fianco come protagonista. Discord, interpretata da Uma Thurman, tornerà nei panni della cattiva, mentre Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Henry Golding e KiKi Layne dovrebbero tornare nei panni di Joe, Nicky, Tuah e Nile, con quest’ultima che sarà il pezzo più importante del puzzle nel conflitto che verrà. Copley, interpretato da Chiwetel Ejiofor, potrebbe tornare o meno a seconda del suo destino alla fine del film.

Sebbene lo vediamo venire attaccato e ci siano degli spari, non c’è alcuna conferma che sia morto. Questo sarà uno dei misteri che verrà risolto nel prossimo film. Con la morte di Booker, interpretato da Matthias Schoenaerts, nel secondo film, c’è la possibilità che non torni nel prossimo capitolo della storia. Se lo farà, sarà attraverso dei flashback in cui Andy e la sua squadra lo ricorderanno e il sacrificio che ha fatto per il capo della squadra. Il film dovrebbe anche introdurre nuovi personaggi, in particolare in relazione agli immortali.

Un cambiamento importante che il prossimo film potrebbe subire è il passaggio del testimone a un nuovo regista. Secondo quanto riferito, Victoria Mahoney, che ha diretto il sequel, ha rivelato che i suoi impegni per i prossimi anni potrebbero impedirle di partecipare a “The Old Guard 3”. Considerando che il primo film aveva un regista diverso, non sarebbe strano che il terzo film avesse un nuovo regista e presentasse il prossimo capitolo della storia da una nuova prospettiva.