S.W.A.T. – Stagione 9: si farà? tutto quello che sappiamo

La serie procedurale della CBS S.W.A.T. è riuscita a sopravvivere a due precedenti cancellazioni, ma lo show con Shemar Moore sarà rinnovato per la nona stagione? Debuttata nel 2017, S.W.A.T. è incentrata sulla Twenty Squad della polizia di Los Angeles, una task force d’élite guidata da Daniel “Hondo” Harrelson (Shemar Moore). Esistente nello stesso universo di The Shield della FX, il successo di lunga data della CBS offre un programma più crudo rispetto alla solita procedura e mette in evidenza questioni come la razza e la violenza della polizia, pur offrendo ancora molta azione tipica della rete televisiva. Moore non è stato solo la star e il pilastro dello show, ma ha anche contribuito a rinnovarlo.

Nonostante sia in onda da quasi un decennio, il ciclo di S.W.A.T. non è stato privo di ostacoli e la CBS ha cancellato la serie due volte. La prima volta è stato annunciato che la sesta stagione sarebbe stata l’ultima per la squadra. Tuttavia, una marea di sostegno (guidata da Shemar Moore) ha spinto la CBS a cambiare idea e a riportare in onda la serie per la sua settima e ultima stagione. La CBS ha invertito nuovamente la rotta dopo la settima stagione, scegliendo di dare un’altra possibilità a S.W.A.T. Questo ha lasciato la nona stagione in un limbo, poiché la rete non ha né annunciato la stagione 8 come l’ultima, né rinnovato la serie per altri episodi.

Ultime notizie su S.W.A.T. – Stagione 9

Mentre si continua ad aspettare che la serie venga rinnovata o cancellata, le ultime notizie arrivano sotto forma di un cauto aggiornamento da parte del produttore di S.W.A.T.. Shawn Ryan è attualmente produttore esecutivo della serie poliziesca ed è stato precedentemente showrunner fino alla settima stagione, ma nemmeno lui ha una risposta riguardo allo stato della serie. “È stata definita la stagione finale nelle ultime tre o quattro stagioni, no?” ha riflettuto Ryan, prima di ricordare quanto la serie sia “amata da” tutti i dirigenti della CBS e dai fan.

Ha chiarito che non è sicuro di cosa il nuovo arrivato David Ellison voglia fare con lo show.

Nonostante la fiducia di Ryan e la popolarità costante della serie, il produttore ha subito sottolineato che il processo è ancora in corso e che non è sicuro che la nona stagione ci sarà. Ryan ha menzionato specificamente l’attuale cambio di guardia in atto presso la CBS, e ha chiarito di non essere sicuro di cosa il nuovo arrivato David Ellison vorrà fare con lo show.

Leggi qui i commenti completi di Shawn Ryan:

La serie è molto amata dai dirigenti della CBS e dal nostro pubblico. Per quanto riguarda la creatività, sono felice e un po’ imbarazzato nel dire che non ha perso un colpo da quando ho passato le redini della serie ad Andy Dettman. Ma sappiamo anche che in quel mondo è in atto un cambiamento aziendale. Conosco David Ellison, ho scritto un film per lui tempo fa.

Non conosco i piani. Non conosco i criteri per il rinnovo. Sembra che potrebbe essere molto diverso rispetto agli anni passati. Non so se sia un vantaggio o uno svantaggio che quest’anno siamo prodotti da uno studio esterno. Penso che l’economia avrà un ruolo importante, quindi è tutto incerto, ma continueremo a fare il miglior programma possibile che il nostro pubblico ama, e vedremo come andrà a finire. Ed è quello che abbiamo fatto nelle ultime stagioni. Siamo davvero orgogliosi dell’eredità di quel programma.

La nona stagione di S.W.A.T. non è confermata

Considerando la travagliata storia della serie negli ultimi anni, non sorprende particolarmente che la CBS non abbia né confermato né smentito S.W.A.T. stagione 9 ancora. Il network ha tergiversato dalla sesta stagione sul destino della serie, e ogni decisione invertita non ha avuto un buon impatto sul canale. Sebbene ci siano una serie di ragioni per cui la sesta stagione doveva essere l’ultima, il successo di ogni stagione successiva ha giustificato la scelta della CBS di riportare in vita S.W.A.T. Tuttavia, la stagione 8 sarà il vero banco di prova.

La stagione 8 di S.W.A.T. è stata presentata in anteprima il 14 ottobre 2024.

Il rinnovo della settima stagione è stato un ritorno trionfale dopo la scioccante rivelazione che la sesta sarebbe stata l’ultima. La settima stagione, più breve, ha raccolto un numero impressionante di spettatori, il che ha spinto la rete a realizzare anche la stagione 8. Ora che la CBS ha dato il via libera a una stagione di 22 episodi, non è chiaro se S.W.A.T. rimarrà economicamente sostenibile. Anche se la rete non ha annunciato che la stagione 8 sarà l’ultima, non c’è alcuna garanzia che venga rinnovata per la stagione 9.

Dettagli del cast della stagione 9 di S.W.A.T.

Dall’annuncio iniziale di “cancellazione” dello show dopo la stagione 6, il cast di S.W.A.T. è stato in continuo cambiamento.

Tuttavia, è impossibile sapere esattamente chi potrebbe lasciare la serie finché non si conoscerà l’intero ambito della stagione 8. Tenendo presente questo, si può tranquillamente presumere che l’intero cast principale tornerà, incluso Shemar Moore nel ruolo di Daniel “Hondo” Harrelson Jr., il leader della squadra. Al suo fianco ci sarà Jay Harrington nei panni di David “Deacon” Kay, il secondo in comando di Hondo. Kay avrebbe dovuto lasciare la squadra nella stagione 7, ma alla fine ha deciso di non ritirarsi.

Victor Tan (interpretato da David Lim) è un’altra certezza per il cast della stagione 9, e il membro della squadra è fondamentale per il successo del gruppo. Anche il comandante della SWAT Robert Hicks (Patrick St. Esprit) dovrebbe tornare, anche se lui e Hondo non sono sempre d’accordo su come gestire la squadra. Nichelle, interpretata da Rochelle Aytes, è stata ridotta a un ruolo di ospite nella stagione 8, e non è chiaro se rimarrà senza un ruolo più importante nella storia.

Il cast della stagione 9 di S.W.A.T. dovrebbe includere:

Shemar Moore interpreta Sgt. Daniel “Hondo” Harrelson Jr.

Jay Harrington interpreta Sgt. David “Deacon” Kay

Alex Russell interpreta Officer James “Jim” Street

David Lim interpreta Officer Victor Tan

Patrick St. Esprit interpreta Commander Robert Hicks

Rochelle Aytes interpreta Nichelle Carmichael

Anna Enger Ritch interpreta Officer Zoe Powell

Annie Ilonzeh interpreta Devin Gamble

Niko Pepaj interpreta Miguel Alfaro

Dettagli sulla possibile storia di S.W.A.T. – Stagione 9

Anche se potrebbero succedere molte cose durante i restanti episodi della stagione 8, è probabile che la stagione 9 di S.W.A.T. segua uno schema simile a quello delle precedenti. La maggior parte della serie riguarda la squadra che affronta una miriade di scenari pieni di azione, e non c’è motivo di pensare che questo cambierà in futuro. Poiché la stagione 8 di S.W.A.T. non è stata annunciata come l’ultima, è logico che non ci sarà molto di conclusivo nell’attuale stagione, il che significa che ci sono infinite possibilità per la stagione 9.