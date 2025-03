Scissione (Severance) – Stagione 2, episodio 9, la spiegazione del finale

L’episodio 9 della seconda stagione di Scissione (Severance) prepara perfettamente il terreno per il finale, dando un’idea di come potrebbe concludersi la storia di ogni personaggio principale. Nei primi momenti, l’episodio 9 della seconda stagione rivela come James Eagan abbia grandi aspettative nei confronti di Helena. Tuttavia, qualunque cosa faccia, lui sembra deluso e addirittura odia che lei non mangi le uova crude come Kier. Dopo aver mostrato come Helena sia schiacciata dalle aspettative del padre e dall’eredità della sua famiglia, l’episodio 9 di Scissione – stagione 2 fa immedesimare gli spettatori con Huang accennando al suo futuro a Lumon.

Anche l’innie di Dylan attraversa una delle fasi più difficili della sua vita quando incontra di nuovo la moglie del suo outie. Nel frattempo, gli outie di Burt e Irving parlano finalmente della relazione dei loro innies e provano una serie complessa di emozioni prima di separarsi. L’episodio 2 della stagione di Scissione si conclude con Cobel, Mark e Devon che arrivano al Damona Birthing Retreat, dove Cobel spera di poter parlare con l’innie di Mark.

Perché Cobel vuole parlare con l’innie di Mark? Nel finale dell’episodio 9 della stagione 2 di Scissione

Per quasi tutto l’episodio 9 della seconda stagione di Scissione , Mark non può fare a meno di sospettare che Cobel voglia aiutarli. Il suo sospetto ha senso, dato che Cobel è stato cresciuto da Lumon. Tuttavia, Mark alla fine cede quando Cobel rivela che Gemma potrebbe essere ancora viva se il suo innie non avesse finito di elaborare il file Cold Harbor. Rendendosi conto che solo un ex insider come Cobel può aiutarli a salvare Gemma, Mark accetta di seguire il suo consiglio.

Nell’ultima scena dell’episodio 9 della seconda stagione di Scissione , Mark entra in una cabina del Ramona Birthing Retreat e passa al suo alter ego. Con sua sorpresa, trova Cobel che lo sta aspettando, suggerendogli che cercherà di convincerlo ad aiutarli a far uscire Gemma da Lumon. Dopo essere stato tradito e abbandonato da Lumon, Cobel sembra aver finalmente capito che alla società non importa molto del benessere delle persone. Tuttavia, dato che non può più entrare nell’edificio di Lumon, non può fare molto per aiutare direttamente Mark. Quindi, sembra che speri di convincere l’innie di Mark ad aiutarli a salvare Gemma.

Il futuro della signorina Huang a Lumon: perché Milchick le chiede di interrompere il suo gioco

Milchick annuncia il completamento della borsa di studio Wintertide della signorina Huang, che avrebbe dovuto determinare il suo futuro a Lumon. Proprio come Cobel è diventata una lavoratrice a tempo pieno di Lumon dopo aver completato la sua borsa di studio con Lumon, apparentemente anche Huang può fare lo stesso. Milchick conferma che sarà trasferita al Gunnel Eagan Empathy Center, dove continuerà a lavorare per Lumon. Anche se la signorina Huang lavora sodo per completare il suo tirocinio, è triste per il trasferimento perché significa che dovrà allontanarsi dai suoi genitori.

Il suo tragico futuro in Lumon mette in luce come l’azienda costringa molti minori a lavorare mascherando il lavoro minorile come un’opportunità di crescita professionale. Anche Cobel ha vissuto qualcosa di simile quando era molto più giovane. Milchick le fa anche capire la gravità del suo ruolo in Lumon facendola distruggere il suo amato gioco. Il processo di distruzione del totem non serve solo come simbolo per segnare la fine dell’infanzia di Huang, ma fa anche parte del processo di indottrinamento di Lumon per spogliare la propria identità e renderli parte del culto di Kier.

Cosa intende dire James Eagan quando dice di vedere Kier in Helly

Nell’arco finale dell’episodio 9 della seconda stagione di Scissione, James Eagan si intrufola nel piano reciso di Lumon e sembra cercare di confrontarsi con Helly. Tuttavia, più parla con lei, più diventa evidente che vorrebbe che sua figlia fosse più simile a lei. Afferma di aver visto una volta Kier in Helly, ma ora fatica a vedere la stessa cosa. La sua insoddisfazione nei confronti della figlia si manifesta anche nei primi momenti dell’episodio, quando la guarda con disappunto e afferma che vorrebbe che mangiasse le uova crude come Kier.

La ribellione di Helly e la sua volontà di crearsi un percorso e una propria identità sembrano ricordare a James Eagan Kier, suggerendogli che preferirebbe avere lei come erede invece di Helena. Dato che Helena è già gelosa della sua sorellina, diventerà ancora più invidiosa di Helly se scoprirà come la vede suo padre. Questo potrebbe non solo esacerbare ulteriormente il rapporto già teso tra Helena e suo padre, ma anche complicare il rapporto di Helly con Mark.

Perché il destino di Gemma dipende dal completamento di Cold Harbor

Cobel dice a Mark che i numeri dei file MDR sono quelli di sua moglie, suggerendo che il destino di Gemma è sempre dipeso dal lavoro MDR di Mark. Questo ha senso, dato che la settima puntata della seconda stagione di Scissione ha stabilito che il nome di ogni stanza del piano di collaudo corrispondeva al nome di un file su cui Mark aveva precedentemente lavorato. Gli sviluppi della storia dalla settima puntata hanno apparentemente stabilito che Mark stava “creando i” singoli innies di Gemma lavorando sui file nel reparto MDR.

Finora, Scissione ha rivelato i nomi delle seguenti stanze del piano di collaudo:

Allentown

Dranesville

Siena

Lucknow

Loveland

Wellington

St. Pierre

Zurigo

Cold Harbor

Per questo motivo, è difficile non credere che il completamento di Cold Harbor creerà un altro innie per Gemma, che verrà attivato dopo che Gemma entrerà nella stanza Cold Harbor al piano di prova. Cobel continua a insinuare che Gemma sarebbe viva solo se l’innie di Mark non avesse completato il file Cold Harbor. Potrebbe significare che una volta che Lumon avrà testato l’ultima stanza su Gemma, la uccideranno invece di liberarla? Il finale della seconda stagione di Scissione probabilmente fornirà ulteriori risposte.

Perché Burt fa lasciare a Irving la città di Kier

Burt si apre sulla sua storia con la Lumon nell’episodio 9 della seconda stagione di Scissione, rivelando di non aver mai fatto del male a nessuno. Ha solo portato le persone alla Lumon, ma ha sempre saputo che l’azienda stava facendo qualcosa di sbagliato. Si sente in colpa perché ha contribuito alle malefatte della Lumon. Come spiega, è entrato alla Lumon come dipendente licenziato perché credeva che gli avrebbe dato l’opportunità di trovare una parvenza di redenzione.

Irving si immedesima in lui e non lo giudica per il suo passato. Si rende anche conto che raccontandogli della sua passata collaborazione con Lumon, Burt sta rischiando la vita. Irv spera di esplorare il suo rapporto con Burt nel mondo esterno, credendo che potenzialmente possano condividere lo stesso rapporto dei loro antenati. Tuttavia, con suo sgomento, Burt lo incoraggia ad andarsene, rendendosi conto che Lumon è a conoscenza della sua operazione segreta contro di loro. Anche se Irv cerca di convincerlo a lasciare la città di Kier con lui, Burt rifiuta l’offerta di rimanere con il suo partner, Fields.

La spiegazione dell decisione di Dylan di dimettersi

Come altri lavoratori della MDR, Dylan era stato inizialmente spinto soprattutto dai vantaggi che Lumon offriva a tutti i dipendenti con prestazioni elevate. Tuttavia, il suo mondo è andato in frantumi quando l’incidente di Overtime Contingency gli ha fatto capire di avere una famiglia al di fuori dell’ufficio Lumon. Per mantenere viva la sua motivazione, Milchick capì che avrebbe dovuto fargli incontrare sua moglie, Gretchen. Poco dopo aver incontrato la moglie del suo outie, Dylan trovò un nuovo scopo per rimanere fedele a Lumon. I suoi incontri occasionali con Gretchen divennero il momento clou della sua vita, mentre lui gradualmente si innamorava di lei.

Anche Gretchen lo faceva sentire speranzoso quando lo baciava. Sfortunatamente, l’outie di Dylan non fu contento quando Gretchen gli disse che aveva baciato il suo innie. Di conseguenza, Gretchen decise di interrompere gli incontri. Con questo, l’unica cosa che spingeva Dylan a lavorare per Lumon dopo gli eventi della prima stagione di Scissione gli fu tolta. Decise quindi di porre fine alla sua esistenza scrivendo una lettera di dimissioni. Se le sue dimissioni saranno accettate nel finale della seconda stagione di Scissione dipenderà interamente dal suo outie.