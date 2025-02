Scissione stagione 2, la spiegazione dell’episodio 7: cosa significa il flashback?

L’episodio 7 della seconda stagione di Scissione è una delle puntate più stimolanti della serie, con tutto, dai flashback dettagliati sul passato di Mark e Gemma alle sconvolgenti rivelazioni sul piano di prova. Ogni nuovo episodio della seconda stagione di Scissione sembra superare i suoi predecessori. L’episodio 7 continua questa tendenza accompagnando gli spettatori attraverso alcune delle migliori immagini della serie, svelando al contempo dettagli sorprendenti su cosa sta realmente accadendo nella storia principale. Come tutte le puntate di Scissione, anche l’episodio 7 lascia gli spettatori con più domande che risposte.

Tuttavia, lascia abbastanza spazio al pubblico per elaborare molte solide teorie sullo scopo di Lumon, il piano di prova, il destino di Gemma e il futuro di Mark. Succedono molte cose nel nuovo episodio dello show fantascientifico di Apple TV+, rendendo difficile tenere il passo con ogni sviluppo della trama e rivelazione che presenta. Per questo motivo, sembra necessaria una ripartizione dettagliata di tutte le principali progressioni narrative nell’episodio 7 della stagione 2 di Scissione.

Cosa rivela il flashback finale nell’episodio 7 della stagione 2 di Scissione sulla “morte” di Gemma

La verità sul destino di Gemma rimane un mistero

Nell’ultimo flashback nell’episodio 7 della stagione 2 di Scissione, Gemma chiede a Mark se sarebbe interessato a partecipare a una festa con lei. Mark, tuttavia, sembra troppo preso dal suo lavoro e chiede a Gemma di andare senza di lui. Prima di andarsene, Gemma gli assicura che tornerà entro le 22:00. Pochi istanti dopo, le auto della polizia arrivano davanti alla casa di Mark, suggerendo che sono lì per informarlo dell’incidente e della morte di Gemma. L’espressione preoccupata di Mark e lo sguardo di diniego quasi confermano che gli hanno dato la notizia della morte della moglie.

L’episodio 2 della stagione 2 di Scissione presentava una scena in cui Mark diceva esplicitamente a Devon di aver visto il corpo di Gemma e di aver confermato che era lei dopo la sua morte. In un altro episodio recente, Reghabi ha lasciato intendere che Lumon potrebbe aver rubato i corpi di individui morti dall’obitorio della città per fare esperimenti su di loro. Questi dettagli suggeriscono che Gemma potrebbe essere effettivamente morta nell’incidente d’auto e Lumon ha trovato un modo per rianimarla. Tuttavia, ciò che rimane poco chiaro è come l’abbiano riportata in vita. La versione di Gemma sul pavimento del test ricorda Mark e vuole tornare da lui.

Il fatto che abbia ricordi della sua vita prima di Lumon suggerisce che è ancora la Gemma che Mark conosceva nel mondo esterno. Il flashback finale dell’episodio 7 della stagione 2 di Scissione solleva anche domande su cosa abbia causato l’incidente. Lumon lo ha orchestrato intenzionalmente? Oppure Gemma era coinvolta nel piano di Lumon di fingere la sua morte? Molte di queste domande rimangono senza risposta, ma gli altri flashback dell’episodio 7 apparentemente lasciano spazio a qualche speculazione.

La storia passata di Mark e Gemma in Scissione spiegata

Mark è stato associato a Lumon molto più a lungo di quanto non creda

Il flashback rivela che Mark e Gemma stavano cercando di avere un figlio. Tuttavia, le cose hanno preso una piega inaspettata per la coppia quando Gemma ha avuto un aborto spontaneo. Hanno provato a seguire la strada della fecondazione in vitro chiedendo aiuto a una clinica per la fertilità locale, ma anche questo non ha funzionato. È allora che Gemma apparentemente si è coinvolta con Lumon. In un flashback, ha un set di carte Chikai Bardo, una delle quali è stata rubata da Dylan dal reparto O&D nella stagione 1 di Scissione. “Penso di essere entrata nella mailing list della clinica”, dice, suggerendo che la clinica le ha inviato le carte per aiutarla a riprendersi.

La clinica a cui Gemma fa riferimento sembra essere gestita da Lumon. Promettendole che avrebbero potuto aiutarla a gestire il dolore della sua gravidanza fallita, la clinica Lumon deve aver convinto Gemma ad accettare di iscriversi ai loro esperimenti. “E allora cosa succederà una volta che sarò stata in tutte le stanze?” chiede in una scena, lasciando intendere che spera chiaramente di ottenere qualcosa dal suo incarico con Lumon.

Nel flashback in cui Gemma e Mark entrano nella clinica, anche il Dottore del piano di collaudo appare brevemente sullo sfondo. Ciò apparentemente conferma che Lumon aveva messo gli occhi su Mark e Gemma molto tempo fa.

Il modo in cui Gemma collabora con i lavoratori di Lumon nel piano di collaudo suggerisce che, in una certa misura, è disposta a sopportare qualsiasi cosa stiano cercando di ottenere dai loro esperimenti su di lei. Tuttavia, alla fine dell’episodio, anche lei diventa sospettosa e attacca il Dottor Mauer prima di correre fuori dall’edificio Lumon. Sfortunatamente, per lei, si trasforma nella Sig. ra Casey pochi istanti prima di arrivare alla “Exports Hall” e dimentica tutto della sua vita come Gemma.

Spiegazione dello scopo delle stanze nel piano di collaudo

Ogni stanza innesca un nuovo Innie per Gemma

Il Dottor Mauer rivela che Gemma ha visitato sei stanze nel piano di collaudo durante il giorno: “La stanza Billings, la stanza Lucknow, St. Pierre, Cairns, Zurigo e la stanza Wellington”. Quando le chiede se ricorda qualcosa delle stanze, lei gli assicura di non ricordare nulla. Per ogni stanza, a Gemma viene assegnato un vestito specifico, che le consente di associare ogni stanza a un capo di abbigliamento. Grazie a questo, anche prima di entrare nella stanza Wellington, la associa a qualcosa di brutto e lo riconosce dicendo “Oh m**da!” non appena posa gli occhi sul suo vestito per la stanza.

I nomi delle seguenti stanze sono stati rivelati finora:

Allentown

Dranesville

Siena

Lucknow

Loveland

Wellington

St. Pierre

Zurigo

Cold Harbor

Quando entra nella stanza Wellington, si trasforma in un’innie che sembra aver paura del Dottore. Scissione ha stabilito che le innie sono “create” da Lumon per esistere “eternamente” in uno spazio specifico. Ciò suggerisce che l’innie della stanza Wellington ha trascorso tutta la sua vita a ricevere cure dentistiche, il che spiega perché teme il Dottor Mauer e gli chiede una pausa. In un’altra stanza, Gemma apparentemente si trasforma in un’innie completamente diversa e sperimenta una simulazione che coinvolge un aereo turbolento.

Lumon apparentemente cerca di verificare se qualcuno dei ricordi traumatici innie trapelano nella coscienza di Gemma.

Nella stanza di Allentown, si ritrova a vivere un Natale eterno, dove un uomo, che finge di essere il suo partner, le chiede di scrivere biglietti di ringraziamento di Natale con la sua mano non dominante. Sembra che tutte le stanze sottopongano i suoi specifici innie a traumi e torture. Facendo questo, Lumon apparentemente cerca di verificare se qualcuno dei ricordi traumatici innie trapelano nella coscienza di Gemma. Poiché Gemma sperimenta solo dolore fisico dalle stanze senza ricordi della causa, Drummond riconosce che le barriere di separazione stanno tenendo.

La stanza di Cold Harbor spiegata: cosa c’è dentro?

È l’unica stanza in cui Gemma non è mai stata

Gemma dice che la stanza di Cold Harbor, che in precedenza non aveva nemmeno un nome, è l’unica stanza in cui non è mai stata. Quando chiede al Dottore cosa succederà dopo aver visitato quella stanza, lui dice: “Vedrai di nuovo il mondo e il mondo vedrà te”. In risposta, chiede se potrà tornare da Mark dopo la stanza di Cold Harbor. Con suo sgomento, il dottor Mauer dà una risposta criptica, dicendo: “Mark trarrà beneficio dal mondo che stai creando”. Mentre solo il tempo ci dirà cosa contiene la stanza di Cold Harbor, apparentemente completerà il test che Lumon ha condotto su Gemma.

Poiché il nome di ogni stanza corrisponde a un file su cui l’innie di Mark ha lavorato nel dipartimento MDR, è difficile non credere che Mark abbia inconsapevolmente “progettato” gli innie di Gemma. Ciò significa che anche Cold Harbor avrà un’altra innie distinta Gemma, che sarà sottoposta a un test finale. La stanza di Cold Harbor apparentemente determinerà l’efficacia della procedura di separazione, aiutando Lumon a capire se le barriere di separazione reggono anche quando gli innie sono esposti ad alcune delle situazioni più traumatiche.

Perché il Dottore mente a Gemma su Mark

Sembra che stia conducendo un test su di lei

Quasi a metà dell’episodio 7 della seconda stagione di Scissione, il Dottore apparentemente gioca con la mente di Gemma, sostenendo che Mark è andato avanti. Cerca anche di convincerla che anche lei si è innamorata di qualcun altro da una delle stanze del piano di test. Gemma non gli crede e gli fracassa la testa con una sedia prima di tentare di lasciare Lumon. Il Dottor Mauer apparentemente fa questo per rendere Gemma più accondiscendente, temendo che il suo desiderio di riunirsi a Mark possa renderla ribelle.

Potrebbe averlo fatto anche per verificare se ricordava qualcosa delle stanze. Chiedendole se si sente più incline a una delle stanze, spera di capire se i suoi ricordi intimi di una di esse sono trapelati nella sua coscienza. La rabbia di Gemma verso le affermazioni del Dottore conferma che non ricorda nulla delle stanze.

Il significato di “Chikai Bardo” spiegato

La morte dell’ego è un tema ricorrente nell’episodio 7 della seconda stagione di Scissione

Dopo la gravidanza fallita, Gemma riceve lettere dalla clinica per la fertilità che stava aiutando lei e Mark con il trattamento di fecondazione in vitro. Il flashback richiama l’attenzione su una delle carte che Gemma riceve per posta, che è simile a quella che Dylan aveva rubato dall’O&D nella prima stagione di Scissione. Quando Mark vede la carta e dice che mostra un uomo che colpisce qualcuno, Gemma spiega che rappresenta “Chikai Bardo”, la morte dell’ego. Gli dice che la carta rappresenta la lotta di una persona con i propri demoni.

Secondo il buddismo, il bardo si riferisce a uno stato liminale tra la vita e la morte. Esistono sei stati di bardo, che rappresentano il viaggio di una persona dalla nascita alla rinascita. “Chikai Bardo” è il quarto, che segna l’inizio del processo di morte. È un passaggio fondamentale che implica la dissoluzione del sé o dell’ego. Perfino la posa dell’uomo sulla carta “Chikai Bardo” è chiamata Virabhadrasana Warrior Pose II, che è una delle tre pose che servono come metafore per la morte dell’ego.

Poiché la morte dell’ego è un tema così ricorrente nell’episodio di Scissione, è difficile non credere che sia qualcosa che Lumon vuole che Gemma raggiunga.

Prima che Gemma colpisca il dottor Mauer con una sedia, tira fuori dallo scaffale La morte di Ivan Il’ič di Lev Tolstoj, che parla anche di un uomo che comprende il vero scopo della sua vita durante i suoi ultimi giorni lasciando andare il suo ego e la vita artificiale. Poiché la morte dell’ego è un tema così ricorrente nell’episodio di Scissione, è difficile non credere che sia qualcosa che Lumon vuole che Gemma raggiunga. Potrebbero cercare di creare esseri umani più evoluti attraverso questi esperimenti. Oppure, potrebbero essere spinti da qualcosa di ancora più sinistro.

Cosa intende Drummond quando dice che dovranno dire addio a Gemma

Potrebbero non aver bisogno di Gemma una volta completato il progetto

Mentre osserva i progressi di Gemma attraverso uno schermo, Drummond dice che alla fine dovranno dirle addio. I cenni a “Chikai Bardo”, alla Virabhadrasana Warrior Pose II e al libro di Leo Tolstoy suggeriscono anche che Gemma sperimenterà un certo tipo di morte una volta completato il progetto Cold Harbor. Tuttavia, solo il tempo dirà se questa sarà una morte letterale o metaforica e come avrà un impatto sulla narrazione di Mark.

Perché Devon vuole chiamare Harmony Cobel per aiutare Mark e la reazione di Reghabi spiegata

Si rende conto che Cobel sa molto di più su Lumon di chiunque altro

Nella stagione 1 di Scissione, Devon ha incontrato Gabby Arteta al Demora Birthing Retreat. Con sua sorpresa, Gabby non è riuscita a riconoscerla quando l’ha incontrata fuori dal ritiro. Devon collega i puntini nella stagione 2 di Scissione e si rende conto che Gabby è stata probabilmente amputata, consentendo al suo innie di sopportare il dolore della gravidanza mentre il suo outie è libero dal trauma del parto. Rendendosi conto che questo potrebbe aiutarli a entrare in contatto con l’innie di Mark, suggerisce di andare alle cabine del ritiro.

Pensa anche di chiamare Cobel, ma Reghabi si infuria all’idea. L’ex chirurgo di Lumon afferma che Cobel è stato cresciuto da Lumon, suggerendo che Cobel è stato coinvolto nell’azienda fin da un’età molto giovane. Reghabi alla fine se ne va quando Devon cerca di chiamare Cobel, ma Devon sembra convinto che l’ex caposala troncato potrebbe essere in grado di aiutarli. Nell’episodio 7 della stagione 2 di Scissione, Devon considera di chiamare Cobel perché capisce che lei ne saprebbe molto di più su Lumon di loro e che potrebbero trarre beneficio dalla sua conoscenza.