The Electric State, la spiegazione del finale: cosa significa il colpo finale?

The Electric State sembra inizialmente concludere la storia di Michelle con una nota agrodolce, ma la scena finale del film lascia agli spettatori qualche speranza sul destino di un personaggio. Nei suoi primi momenti, The Electric State dei fratelli Russo presenta un’esposizione che rivela come, dopo aver sperimentato una crescente minaccia da parte dei robot ribelli, gli esseri umani siano riusciti a superarla uccidendo molti robot e convincendone altri a vivere in una zona separata e recintata. Nella linea temporale attuale del film, i robot sono illegali al di fuori della zona di esclusione loro assegnata, ma uno di loro arriva in qualche modo a casa di Michelle e afferma di essere controllato da suo fratello.

Dopo aver pianto la morte di suo fratello per diversi anni, Michelle spera che possa essere ancora vivo. Di conseguenza, parte con il suo nuovo robot per scoprire la verità sul destino di suo fratello. Lungo il percorso, incrocia Keats e i suoi amici robot, che accettano di aiutare Michelle a trovare suo fratello. Nel finale di The Electric State, Keats e Michelle convincono tutti i robot della zona di esclusione a combattere con loro, scatenando una guerra tra umani e robot.

Chris è ancora vivo? Il significato dell’ultima inquadratura di The Electric State

L’ultimo arco narrativo di The Electric State suggerisce che Michelle stacchi la spina a Chris per salvare il mondo da Skate. Tuttavia, nell’ultima inquadratura, il robot, Cosmo, che Chris utilizzava in precedenza per comunicare con Michelle, si rialza. Questo suggerisce che Cosmo si sia trasformato in un normale robot Cosmo o sia riuscito in qualche modo a conservare parte della coscienza di Chris. Se fosse vero, Michelle potrebbe finalmente riunirsi a suo fratello. Anche se non è con lei in carne e ossa, stare con Cosmo potrebbe aiutarla a superare il suo dolore.

In un precedente arco narrativo, The Electric State aveva stabilito che Chris non era un bambino normale. Era molto più intelligente di un essere umano normale, ed è uno dei motivi per cui è stato preso di mira da Ethan Skate.

Per questo motivo, sembra possibile che abbia trovato un modo per far sì che la sua coscienza continui a esistere anche dopo che Michelle ha deciso di lasciarlo andare. Se Netflix decidesse di ampliare la trama del film, il ritorno di Chris nel finale di The Electric State potrebbe essere il trampolino di lancio perfetto per la narrazione di un sequel.

Perché Michelle stacca la spina a Chris nel finale di The Electric State

Quando Michelle incontra Chris nel mondo virtuale attraverso il neurocastore, Chris le dice che il Sentre potrebbe farlo esistere in questo modo per almeno i prossimi cento anni. Le rivela che il suo cervello condivide una relazione simbiotica con il Sentre, sottintendendo che se gli succede qualcosa, anche tutti i droni e i neurocastori collegati al Sentre cesseranno di esistere. Allo stesso modo, la distruzione del Sentre porterà anche alla sua morte. Michelle si rifiuta di lasciarlo andare, ma alla fine decide di staccare la spina quando si rende conto che i robot possono vincere contro gli umani solo quando i droni smettono di funzionare….

Per quanto desideri trascorrere più tempo con Chris, serve il bene superiore staccando la spina.

Capisce anche quanto i neurocasters siano stati distruttivi per l’umanità e si rende conto che lasciar andare suo fratello libererà anche l’umanità dalla tecnologia che crea dipendenza. Quindi, per quanto desideri passare più tempo con Chris, serve il bene superiore scollegandolo. Fortunatamente per lei, il finale di The Electric State suggerisce che Cosmo in qualche modo conserva la coscienza di Chris.

Come The Electric State di Netflix cambia il finale del romanzo originale

Come nel film, il materiale originale mantiene il finale ambiguo. Nei momenti finali del romanzo grafico originale, il neurocastello viene rimosso dal fratello di Michelle, con la speranza che possa sopravvivere senza. Il libro presenta anche un’immagine in cui il neurocastello e il drone usati dal fratello vengono visti gettati in mare. Mentre il film di Netflix suggerisce che Chris potrebbe essere ancora vivo, il libro lascia il destino del fratello di Michelle all’immaginazione del lettore. La sequenza finale suggerisce che Michelle sia fuggita con suo fratello per sempre o abbia affrontato la triste realtà del suo tragico destino.

Le conseguenze della chiusura di Sentre

Tutti i droni cadono a terra dopo che la morte di Chris ha portato alla chiusura di Sentre. Anche gli umani che erano dipendenti dai loro neurocasters sono finalmente liberi da una tecnologia distruttiva, e possono tornare a vivere nel mondo reale. In seguito, umani e robot formano un’alleanza pacifica mentre Skate tenta di fuggire dopo che la sua sperimentazione su Chris è stata rivelata al mondo. Alla fine, anche Skate viene catturato e arrestato per i suoi crimini, il che gli impedisce di costruire altre tecnologie distruttive.

I motivi di Ethan Skate in The Electric State spiegati: perché ha rapito Chris

Skate sostiene che i neurocasters consentono agli esseri umani di evolversi e vivere in uno stato di costante piacere, invece di essere oppressi dalle tragedie dell’esistenza. Tuttavia, in fondo, sembra che gli importi poco del progresso generale dell’umanità e spera solo di usare i neurocasters per avere il controllo completo sul mondo. Quando la rete di neurocasters era in fase di sviluppo, Skate ha faticato a trovare un modo per alimentarla in modo efficiente.

Tuttavia, in seguito trovò Christopher, che era stato portato al Sentre dopo un incidente d’auto. Il dottor Amherst aiutò Skate a scoprire che Chris aveva un’energia cerebrale insolita che poteva alimentare l’intero sistema neurocaster. Pertanto, Chris fu tenuto in vita in modo non etico in uno stato comatoso per garantire che la vasta rete neurocaster rimanesse online.

Perché Bradbury ha cambiato idea sui robot

Nell’arco narrativo iniziale di The Electric State, Bradbury vive secondo un unico credo: “Non si può essere senza cuore con le cose che non hanno cuore”. È fermamente convinto che, poiché i robot non hanno un cuore, non meritano l’empatia umana. Per questo motivo, indipendentemente da quanto sembrino consapevoli e umani, Bradbury si rifiuta di mostrare pietà nei loro confronti. Tuttavia, verso la fine del film di fantascienza di Netflix, Bradbury scopre cosa Skate ha fatto a Christopher.

Questo gli fa capire che alcuni umani sono molto più spietati dei robot apparentemente “senza emozioni”. Comincia a rendersi conto che il semplice fatto di avere funzioni corporee umane non è sufficiente a definire la vera umanità di una persona. Di conseguenza, cambia schieramento e si ritira dalla guerra contro i robot togliendosi il neurocastello, comprendendo che non tutti i robot meritano di essere sterminati.

Chi muore nel finale di The Electric State

I robot rischiano la vita per assicurarsi che Michelle salvi suo fratello. Durante la battaglia finale tra droni guidati da esseri umani e robot, molti robot perdono la vita. Dato che i robot non sono esseri umani, ci si potrebbe chiedere se “morire” sia la parola giusta per descrivere il loro destino. Tuttavia, nonostante la mancanza di mortalità tradizionale, il sacrificio dei robot e la loro capacità di combattere insieme dimostra che sono più senzienti della maggior parte degli esseri umani là fuori.

Anche Herman, il compagno robot di Keats, rimane gravemente ferito durante la battaglia. Subito dopo che Keats gli dice che gli vuole bene, il robot chiude gli occhi e muore. Tuttavia, con sorpresa di Keats, una versione più piccola di Herman emerge dalla testa del robot, rivelando che è sempre esistito all’interno del robot più grande. Con questo, tutto finisce bene per Keats che si riunisce al suo amico robot dopo averlo quasi perso. Oltre a diversi robot, anche il dottor Amherst di Ke Huy Quan muore quando Skate lo uccide dopo aver impersonato un drone.

Cosa significa veramente il finale di The Electric State

Invece di limitarsi a criticare la crescita dell’IA e la sempre maggiore dipendenza dell’umanità dalla tecnologia, The Electric State mostra come la tecnologia da sola non possa portare alla rovina dell’umanità. Attraverso la narrazione di Skate, mette in evidenza come la tecnologia potrebbe diventare un canale per gli esseri umani corrotti per stabilire il controllo sulle masse e manipolare il mondo a loro favore. In un certo senso, i neurocasters possono essere visti come metafore visive dei social media che agganciano un utente promettendo un flusso costante di dopamina.

Mostrano come si tenda sempre ad affezionarsi così tanto al mondo virtuale attraverso i social media da iniziare a perdere il contatto con la realtà, dando priorità al regno digitale rispetto alle connessioni significative del mondo reale. Come afferma Michelle nel suo discorso finale in The Electric State, le tecnologie progettate per sfruttare il cervello e la coscienza umana sono dannose sia per l’umanità che per la società nel suo complesso. Pertanto, nella ricerca del progresso e dell’evoluzione, gli esseri umani devono procedere con cautela ed evitare di essere troppo ambiziosi come Ethan Skate.