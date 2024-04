Joe Russo aggiorna sullo stato di avanzamento di Tyler Rake 3

Da quando ha lasciato il MCU con il successo di Avengers: Endgame, Joe Russo è stato impegnato in diversi progetti degni di nota, uno dei quali è il franchise di Tyler Rake, in originale noto come Extraction. Il film d’azione e thriller basato sulla graphic novel di Ande Parks, Ciudad, ha finora due episodi, ma Joe che ha confermato qualche mese fa che Tyler Rake 3 è attualmente in fase di sviluppo.

Le prime due puntate del film di Netflix, diretto da Sam Hargrave e scritto da Russo, hanno come protagonisti Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani e Adam Bessa. Chris Hemsworth interpreta il protagonista, Tyler Rake, un ex operatore SASR australiano diventato mercenario delle operazioni nere. Extraction è stato distribuito su Netflix nell’aprile 2020, mentre il suo sequel è stato presentato nel settembre 2021.

In precedenza è stato rivelato che tre episodi del franchise sono in lavorazione presso Netflix e Russo ha confermato che lo sviluppo è in corso con il regista già a bordo e Chris Hemsworth destinato a riprendere il suo ruolo, dicendo:

“Sì, lo stiamo sviluppando al momento, per capire gli impegni di Chris. Sam Hargrave è tornato a dirigere. È un franchise interessante perché si tratta di un personaggio molto ferito emotivamente, quindi c’è una buona narrazione, credo, per quanto riguarda la sua storia passata e, sapete, il suo rapporto con la violenza è costruito intorno al disprezzo di sé e al senso di colpa. Quindi, credo che questo aggiunga molta consistenza e ci permetta di raccontare altre storie su di lui”.

Joe Russo si concentra sulla narrazione originale dopo la lunga parentesi Marvel

Anche se in precedenza non era chiaro se Joe sarebbe tornato come sceneggiatore per l’imminente Tyler Rake 3, ha assicurato ai fan che tornerà, mentre il programma di produzione sarà organizzato una volta che tutti i calendari saranno stati definiti. Nel frattempo, lui e suo fratello Anthony, chiamati insieme i fratelli Russo, hanno interessanti progetti per il dopo-Marvel. Intendono costruire il loro Star Wars dando priorità a “narrazione originale e nuove idee“.

Come dice Russo: “L’intenzione è quella di costruire il nostro Star Wars. Per noi è importante concentrarci sulla narrazione originale e sulle nuove idee. Semmai, c’è stato troppo. Voglio dire, credo che si possa dire che siamo in una situazione di ripetitività della narrazione e di potenziale abuso del franchise. Quindi, a un certo punto, credo che il pubblico desideri nuove idee e nuove storie. Ed è su questo che ci stiamo concentrando dopo Marvel“.

I fratelli sono noti per aver diretto quattro film del MCU, tra cui Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. I due sono pronti a produrre l’adattamento live-action di Hercules della Disney, che sarà diretto da Guy Ritchie.

Diretto da Sam Hargrave e scritto da Joe Russo, il primo Tyler Rake ha debuttato su Netflix nell’aprile 2020. Basato sulla graphic novel Ciudad di Andre Parks, il film ha introdotto Hemsworth nel ruolo di Tyler Rake, mentre hanno recitato anche Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda e David Harbour. Grazie al successo di quel film, nel 2023 è arrivato il suo sequel e ora un terzo film è stato ufficialmente annunciato. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla trama, anche per via dei vari scioperi verificatisi ad Hollywood e che hanno rallentato lo sviluppo del progetto. Ora che questi si sono risolti, è possibile che maggiori informazioni sul film non tarderanno ad arrivare.