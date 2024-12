Kraven – Il cacciatore: quanto è costato il film e quanto serve per il suo successo?

Gli incassi di Kraven – Il cacciatore sono importanti per il futuro dell’Universo Spider-Man della Sony, in quanto ci si chiede quanto sia costata la produzione e quanto debba guadagnare per ottenere un profitto. La data di uscita di Kraven – Il cacciatore ha visto il film diventare l’ultimo progetto confermato dell’Universo Spider-Man della Sony ad essere distribuito nelle sale. A partire dall’uscita del film, non è chiaro se i prossimi film sull’Uomo Ragno saranno ambientati nel franchise incentrato sui cattivi della Sony, il che significa che gli incassi di Kraven – Il cacciatore sono più importanti di quanto si pensasse.

Innanzitutto, gli incassi dell’Universo Spider-Man della Sony sono stati incostanti. La trilogia di Venom si è rivelata redditizia per la Sony Pictures, ma altri episodi come Morbius e Madame Web sono diventati delle famigerate bombe al botteghino. Pertanto, Kraven il Cacciatore non solo deve chiudere l’anno dei supereroi con una nota positiva come ultimo film Marvel del 2024, ma deve anche diventare il primo spin-off di successo di Sony Spider-Man oltre a Venom. Per questo motivo, il budget di Kraven il cacciatore è importante, così come la cifra che deve guadagnare per il successo della SSU.

Il budget di Kraven il cacciatore è di 110 milioni di dollari

Il budget di Kraven – Il Cacciatore è stato contestato da diversi organi di stampa. Tuttavia, si pensa che sia vicino ai 110 milioni di dollari. In un articolo pubblicato da The Hollywood Reporter, il settore ha riferito che il budget potrebbe arrivare a 150 milioni di dollari, ma questo è al lordo degli incentivi fiscali e di altri crediti, quindi non si tratta di un numero completamente accurato. In entrambi i casi, il budget stimato fa di Kraven il cacciatore uno dei film più costosi dell’Universo Spider-Man della Sony, mettendo ancora più pressione sul suo successo al botteghino.

Sony Spider-Man Universe Movie Budget Venom $100-$116 million Venom: Let There Be Carnage $110 million Morbius $75-$83 million Madame Web $80 million Venom: The Last Dance $120 million Kraven the Hunter $110 million

Evidentemente. Kraven – Il cacciatore è più costoso degli altri film SSU della Sony che non siano Venom. Anche in base al costo dichiarato, Kraven il Cacciatore è più costoso di circa 30 milioni di dollari rispetto a Morbius e Madame Web. Rispetto alla trilogia di Venom , il budget netto di 110 milioni di dollari di Kraven il cacciatore è molto simile a quello di tutti e tre, il che è potenzialmente un azzardo, dato che Kraven non è un personaggio così riconoscibile come Venom.

Quanto serve a Kraven Il cacciatore per il successo al botteghino

Vale la pena notare che i budget di Hollywood hanno sempre altri costi che non vengono presi in considerazione. Ad esempio, nel caso di Kraven – Il cacciatore, il budget di 110 milioni di dollari si riferisce esclusivamente ai costi di produzione del film. Tuttavia, come accade per ogni film hollywoodiano a grande budget, la Sony Pictures avrà speso molto di più per la distribuzione del film, il marketing e altri elementi esterni alla produzione. Tenendo conto di questi costi, esiste una regola generale per prevedere quanto un film di Hollywood dovrà guadagnare al botteghino per essere considerato un successo.

Questa regola non ufficiale afferma che i film hollywoodiani spesso devono guadagnare almeno il doppio dei costi di produzione per iniziare a guadagnare un profitto. Per quanto riguarda Kraven – Il cacciatore, il film dovrà guadagnare almeno 220 milioni di dollari per recuperare i costi di produzione, distribuzione e marketing, oltre a qualsiasi altro credito versato da Sony Pictures. Pertanto, qualsiasi guadagno al botteghino mondiale superiore a 300 milioni di dollari garantirà una parvenza di profitto a Kraven – Il Cacciatore , poiché il film spera di battere l’anatra di Morbius e Madame Web.

Quanto dovrebbe incassare Kraven il cacciatore al box office

Con tutti questi numeri e cifre esplorati, la domanda incombente ora è quanto Kraven – Il cacciatore potrebbe guadagnare. A quanto pare, i segnali non sono particolarmente buoni per l’imminente film della Sony basato sulle previsioni di incasso diKraven il cacciatore. Basandosi solo sulle proiezioni nazionali, Kraven – Il cacciatore dovrebbe guadagnare un totale nel weekend di apertura di soli 20-25 milioni di dollari. Si tratta di una cifra considerevolmente inferiore a quella di ogni weekend di apertura dei film di Venom ed è persino inferiore alla famigerata bomba al botteghino di Morbius, che ha guadagnato 39 milioni di dollari nella sua apertura nazionale.

Anche se si prevede che Kraven – Il cacciatore aprirà al di sopra di Madame Web, queste proiezioni sono ancora incredibilmente basse. Dato che nessun film SSU, al di fuori della trilogia di Venom, ha guadagnato più di 170 milioni di dollari in tutto il mondo, queste basse proiezioni non implicano che Kraven – Il cacciatore possa interrompere la tendenza. La speranza rimane solo nel passaparola potenzialmente forte di Kraven – Il cacciatore, nel suo rating R e nella possibilità che superi i numeri nazionali nei territori internazionali.