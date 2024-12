The Agency – episodio 1 e 2, recap e spiegazione del finale: Chi è Martian?

The Agency è una serie thriller di spionaggio in onda nel 2024 su Showtime, i cui primi due episodi sono stati rilasciati questa settimana. Basata sullo show francese del 2015 Le Bureau des Legendes, mette insieme questioni avvincenti di politica contemporanea con i soliti personaggi soavi dei thriller di spionaggio, ma in uno stile soddisfacente a fuoco lento. Che ogni schieramento abbia i propri difetti e nessuno, compreso il protagonista che stiamo per seguire, viene chiarito nei primi due episodi di The Agency, quando ci viene presentato l’agente segreto della CIA Martian (Michael Fassbender) e una crisi emergente nell’Europa dell’Est che mette in allarme l’intera sede londinese dell’agenzia.

Attenzione agli spoiler

Powered by

Chi è Martian e perché viene riportato a Londra?

The Agency inizia con un uomo che scende da un piccolo aereo privato, appena atterrato da qualche parte in Inghilterra, e scambia il telefono in un rifugio. In base al suo comportamento e al numero di persone che lo circondano, è chiaro che quest’uomo è una spia, e diventa ancora più evidente da una videochiamata con il suo supervisore pochi minuti dopo. L’uomo racconta gli eventi della sua vita nelle ultime 48 ore e si scopre che è un agente segreto della CIA. Negli ultimi 6 anni ha vissuto in Etiopia sotto falsa identità e il suo obiettivo principale era quello di ottenere contatti di persone che potessero essere disposte ad aiutare la CIA in ulteriori missioni. Come spiega un po’ più avanti nell’episodio, il compito di Martian era quello di incontrare nuove persone e scoprire se potevano essere di interesse per gli USA, creando essenzialmente una rete di contatti per la CIA nel Paese africano. Si ipotizza anche che i servizi segreti americani temessero che in Etiopia potesse crearsi una situazione dannosa per gli Stati Uniti e che per questo Martian fosse stato inviato lì.

Ma quei giorni sono ormai alle spalle, perché Martian viene riportato in Inghilterra e, dopo aver trascorso ore in vari rifugi, gli viene finalmente assegnato un rifugio a Londra. Quando Martian entra nell’appartamento vuoto e inizia a sistemarsi, si rende conto di essere costantemente monitorato dai suoi datori di lavoro. In tutto l’appartamento sono installati segretamente numerosi dispositivi di ascolto che registrano e ritrasmettono qualsiasi conversazione dell’agente con chiunque. Inoltre, viene seguito ovunque da alcuni agenti assunti e Martian si chiede quale sia la necessità di un tale controllo. Quando affronta la questione con il suo superiore, Henry Ogletree, attuale direttore delle operazioni dell’ambasciata americana a Londra, gli viene detto che tutto questo è solo un protocollo standard. Gradualmente si abitua alla sorveglianza e a volte riconosce direttamente i suoi stalker, parlando con loro e persino portando loro gentilmente il caffè e la colazione.

Quando Martian entra nell’ufficio della CIA a Londra e si congratula con tutti per l’enorme lavoro svolto in Etiopia, incontra finalmente la sua responsabile, Naomi, che era stata il suo unico contatto con l’agenzia negli ultimi 6 anni. Ma naturalmente si chiede perché sia stato improvvisamente riportato in Inghilterra e, in particolare, perché sia stato esfiltrazione dall’Etiopia in modo affrettato. Nonostante abbia vissuto in Etiopia per 6 lunghi anni e si sia costruito un’identità convincente, a Martian è stato ordinato di lasciare il Paese e tornare in Inghilterra entro sole 48 ore. Questo significa che ha dovuto stravolgere tutta la sua vita lì, all’improvviso, e rispettare gli ordini dell’agenzia per essere pronto a tornare in patria. Per questo motivo Martian cerca di scoprire chi esattamente ha ordinato il suo ritorno e qual era lo scopo di questa direzione improvvisa, ma per ora non ottiene alcuna informazione. Sebbene un recente sviluppo nell’Europa dell’Est abbia preso di mira l’agenzia e Martian sia stato incaricato di occuparsene, Henry ammette che non era questo il motivo per cui era stato riportato indietro, poiché non c’era modo di prevedere in anticipo una situazione del genere.

Qual è la missione segreta a cui è stata assegnata Daniela?

Per il momento, a Martian viene affidato anche il compito di addestrare un’agente che sta per iniziare a lavorare sotto copertura, con la quale fa conoscenza. Questa agente, Daniela Ruiz Morata, sta per essere inviata in Iran e Henry vuole che Martian la prepari al meglio per una missione così difficile. Durante il tempo trascorso con Daniela in un ristorante di Londra, Martian le affida il compito di scoprire in breve tempo i nomi, le professioni e i numeri di telefono di due uomini a caso presenti nel locale. Daniela riesce a ottenere tutte le informazioni abbastanza velocemente grazie al suo fascino, ma uno degli uomini si interessa a lei.

Il marziano le ricorda che non deve mai usare queste tattiche mentre lavora come agente sotto copertura, perché le persone potrebbero interessarsi troppo a lei. Le fa notare che così facendo creerebbe contatti e legami indesiderati, che in seguito creerebbero sicuramente dei problemi. Sulla base delle sue esperienze, le consiglia di essere coinvolgente per le persone che la circondano ma anche dimenticabile, in modo che nessuno si preoccupi se un giorno dovesse scomparire improvvisamente per ordine della CIA. È interessante notare che le esperienze di Martian in Etiopia gli avevano insegnato tutto questo, anche se in realtà non aveva seguito queste regole fondamentali del gioco della spia, ma di questo parleremo nella prossima sezione.

Daniela continua a ricevere un addestramento in farsi da strada, in modo da potersi mimetizzare nelle strade di Teheran senza destare alcun sospetto. Quando è pronta per la sua missione, incontra Naomi e altri operatori dell’agenzia, dove il suo passaporto originale viene fatto a pezzi e le viene creata un’identità completamente nuova. Avendo studiato ingegneria, Daniela si era recata in Israele per una conferenza, che deve essere immediatamente rimossa dai database per evitare problemi nel suo viaggio in Iran. Le vengono quindi consegnati i dettagli esatti della sua missione: deve prima ottenere un lavoro di ricerca presso l’Istituto di Geofisica di Londra e poi fare conoscenza con un certo professor Reza Mortazevi. Mortazevi, esperto di sismologia presso la London School of Sciences, supervisiona un programma di scambio tra il suo istituto e l’University College di Teheran.

Daniela deve quindi impressionarlo dal punto di vista accademico per essere selezionata come uno di questi studenti di scambio, in modo da potersi assicurare un visto molto valido per recarsi in Iran e non avere problemi con le autorità. Una volta in Iran, la ragazza deve raccogliere informazioni sugli ingegneri nucleari del Paese e sulle loro attuali ricerche, che dovrà trasmettere di nascosto alla CIA. Sebbene tutto questo sembri piuttosto travolgente, Naomi dice a Daniela che la parte più difficile della missione consiste nel calarsi nei panni di un’identità completamente falsa e nell’accettare di non poter più vivere come se stessa per un certo periodo di tempo. Alla fine, Daniela accetta tutte le condizioni e la si vede fare conoscenza con un professore dell’Istituto di Geofisica nel tentativo di essere selezionata come ricercatrice.

Cosa scopre Martian di Sami?

Al suo ritorno a Londra, Martian incontra sua figlia, che non aveva visto negli ultimi 6 anni, mentre visita il suo appartamento. La ragazza che aveva lasciato è ormai una giovane donna e, sebbene Martian abbia lasciato volentieri moglie e figlia a Londra per andare a lavorare in Etiopia, sembra ancora scosso dall’estrema solitudine della sua vita personale. È molto probabile che questo sia il motivo per cui ha iniziato a frequentare una donna in Etiopia, prima di sviluppare un sentimento molto forte per lei. Questa donna era Sami Zahir, una professoressa dell’Università Centrale di Addis Abeba, esperta in antropologia sociale. Nonostante Sami fosse sposata, i due non riuscivano a tenere a bada la loro attrazione romantica. Di conseguenza, la cosa più difficile che Martian ha dovuto fare prima di lasciare l’Etiopia è stata quella di dire addio a Sami. Si è inventato di aver perso interesse e di voler vedere sua figlia, e poi ha messo in chiaro che i due non si sarebbero mai più incontrati e nemmeno parlati.

Tuttavia, la situazione subisce una svolta quando viene a sapere di un attacco terroristico a un’università pubblica di Khartoum, poiché la famiglia di Sami è originaria del Sudan e lei era diretta lì. Incapace di tenere a freno le emozioni e la preoccupazione per lei, Martian si procura un telefono usa e getta e chiama Sami, che si sente sollevata nel sapere che è al sicuro. Tuttavia, il fatto che Sami dichiari di essere a Londra lo sorprende un po’, anche se non sospetta nulla di questa visita improvvisa. Sami dice che sta frequentando un corso di formazione al Royal College di Londra e che la sua visita è stata sponsorizzata dall’UNESCO. Il marziano la incontra subito in un ristorante, dopodiché i due si recano in un albergo e fanno l’amore appassionatamente per tutta la notte. Quando si separano il giorno dopo, Martian nasconde il telefono usa e getta in un vano nascosto del suo appartamento, con la chiara intenzione di contattare Sami anche in futuro.

Tuttavia, poiché la sua vita professionale è immersa in false identità e missioni segrete, Martian pensa di effettuare un controllo su Sami per assicurarsi che non stia mentendo sullo scopo della sua visita. Chiede a un dipendente della CIA di fare un controllo su di lei e la storia di Sami è completamente confermata. Forse per effettuare un ulteriore controllo o, più probabilmente, per rivederla, Martian si reca a una conferenza al Royal College, ma lì scopre una verità sconvolgente. Sebbene Sami Zahir si sia candidata e sia stata selezionata per il posto, per cui ha ottenuto il visto, non ha partecipato nemmeno a un giorno del programma. Questo significa che la donna ha in realtà usato la sua abilità accademica per entrare in Inghilterra e poi andare in giro a fare qualcos’altro a Londra, proprio come è stato ordinato a Daniela. Martian scopre finalmente che anche la sua amata Sami è molto probabilmente un’agente sotto copertura, ma resta da capire dove sia la sua fedeltà e quale sia il vero scopo della sua visita.

Qual è la situazione in Bielorussia?

Negli episodi 1 e 2 di The Agency si verifica una situazione improvvisa in Bielorussia che mette in agitazione l’intera squadra della CIA a Londra. Uno degli agenti sotto copertura inviati dalla CIA in Bielorussia, nome in codice Coyote, viene arrestato dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza. Sebbene i responsabili intervengano e facciano in modo che i loro uomini vadano a far rilasciare Coyote dalla prigione, si scopre improvvisamente che non si trova da nessuna parte e che il suo cellulare è ancora alla stazione di polizia. Come se non bastasse, si scopre improvvisamente che Coyote non ha mai seguito l’addestramento della CIA per essere interrogato sotto l’effetto dell’alcol, poiché era in un programma di riabilitazione e non voleva infrangere la sua sobrietà di 6 anni per il test di addestramento. Ma la notte dell’arresto era effettivamente molto ubriaco, il che significa che deve essere stato interrogato dalla polizia in uno stato simile.

L’ipotesi più temuta è che Coyote abbia erroneamente rivelato alcune informazioni sul suo lavoro con la CIA, a causa delle quali è stato arrestato dalle autorità bielorusse e di cui non si trova traccia. L’altra possibilità è che Coyote sia fuggito per assicurarsi che la CIA non seguisse più i suoi movimenti, ed entrambe le situazioni sono ugualmente preoccupanti per l’agenzia. Coyote potrebbe infatti vuotare il sacco su tutte le operazioni segrete condotte in Ucraina, Russia e altre parti dell’Europa orientale, mettendo in pericolo la vita di tutti gli agenti e delle loro famiglie. Pertanto, il capo della CIA a Londra, Bokso (Richard Gere), e Henry Ogletree (Jeffrey Wright) ordinano di sospendere tutte le operazioni segrete e di esfiltrare gli agenti.

Assistiamo a un tentativo di esfiltrazione degli agenti coinvolti in un programma top secret chiamato Felix in Ucraina. Quattro uomini che lavorano in un campo di assistenza sanitaria in Ucraina vengono informati dell’improvvisa sospensione della loro missione, in quanto fanno parte dell’Operazione Felix, e solo uno di loro è americano, Charlie, che si dà il caso sia il cognato di Henry. Non appena Charlie e i suoi collaboratori ucraini vengono informati, si allontanano dal campo verso il punto di esfiltrazione, ma devono attraversare una zona da poco conquistata dall’esercito russo. Si scatena un duro scontro a fuoco tra le due parti, ma alla fine Felix e la sua squadra riescono a sopravvivere. È già chiaro che l’operazione Felix e questa squadra, composta da Charlie e dai cecchini ucraini, saranno fondamentali per la trama della serie.

Nel frattempo, Martian e i suoi soci vengono a conoscenza di un uomo di nome Alexei Orekhov, proprietario di un’azienda di autotrasporti, che negli ultimi tempi ha lavorato a stretto contatto con Coyote. Alexei inizia a temere per la sua incolumità, poiché lavorava essenzialmente come agente americano sotto copertura a stretto contatto con i russi, e questo fa temere alla CIA che possa presto sviare e raccontare ai russi tutto sulle operazioni segrete. Alexei prenota addirittura un volo per gli Stati Uniti da solo, cosa che sarebbe terribile per la CIA, poiché il suo viaggio negli USA dimostrerebbe che ha legami con il governo. Pertanto, Martian e la sua squadra intervengono, organizzando per lui un volo per Danzica, per visitare il fratello malato.

Tuttavia, la CIA fa in modo che Alexei venga rapito a Danzica e portato segretamente a Londra, dove lo tiene prigioniero e lo fa interrogare da uomini mascherati che si fingono russi. Alexei crede di essere stato catturato da spie russe e inizia a sostenere di far parte di una rete segreta di spie russe. Non volendo correre altri rischi, Martian si reca nella cella degli interrogatori e finge di essere lui stesso un capo dell’esercito russo. Cita alcuni nomi russi di fantasia tratti da “Guerra e pace” di Tolstoj e chiede ad Alexei se anche queste persone fanno parte della rete. Un Alexei terrorizzato non capisce lo stratagemma e dice che sono tutti membri, rendendo evidente che non fa parte di nessuna rete russa e che ha bluffato per tutto questo tempo. Quello che succederà ad Alexei sarà chiarito nell’episodio della prossima settimana ed è possibile che gli venga permesso di andarsene indenne, visto che ha mentito sulle sue connessioni. Tuttavia, la situazione in Bielorussia diventerà sicuramente più complessa e possiamo aspettarci che The Agency diventi più avvincente negli episodi a venire.