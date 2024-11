The Helicopter Heist: la storia vera che che hanno ispirato la serie Netflix

The Helicopter Heist, alias Helikopterrånet, approda su Netflix il 22 novembre. La serie tv, composta da otto episodi, si basa su eventi realmente accaduti, raccontati nell’omonimo romanzo di Jonas Bonnier. La serie cerca di andare oltre quello che è successo il giorno fatidico nel deposito di contanti più sicuro del Paese e di scoprire come potrebbe essere avvenuta la rapina.

Prima di addentrarci nella vera storia di The Helicopter Heist, ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova serie true-crime di Netflix.

Tutto sulla serie The Helicopter Heist: Trama, cast e altri dettagli

La miniserie in otto puntate racconta la storia dell’intricata pianificazione alla base della precisa esecuzione di uno dei crimini più audaci della storia.

In una mattina di settembre del 2009, un elicottero atterrò sul tetto del deposito di contanti più sicuro della Svezia. Ne seguì un bottino incredibile che lasciò tutto il mondo perplesso.

I nervi necessari per realizzare un bottino così ingente con un elicottero sono già di per sé un’impresa. Ma a rendere il tutto ancora più sconcertante è il fatto che, mentre i rapinatori si sono portati via diversi milioni di dollari, la polizia si è limitata a guardare e non ha sparato nemmeno un colpo.

“The Helicopter Heist è una storia di fratellanza e paternità, ricca di personaggi e di emozioni, ma forse soprattutto una storia di Icaro grandiosa e dal ritmo incalzante che parla di vincere o perdere tutto”, afferma Netflix.

Invece di una narrazione documentaristica, il trailer offre una storia emozionante che guarda alle vite complicate delle persone coinvolte. Come due amici hanno messo a segno il colpo, come hanno fatto il lavaggio del cervello ad altri, cosa hanno dovuto affrontare le loro famiglie, la loro situazione e il ruolo del governo, tutto quanto.

La serie vede Mahmut Suvakci, Ardalan Esmaili e Iskra Kostic nei ruoli principali. Daniél Espinosa dirige il progetto come regista concettuale insieme a Jonas Alexander Arnby e Anna Zachrisson. Il film è scritto da Ronnie Sandahl e prodotto da Johannes Åhlund.

La vera storia di The Helicopter Heist

Cosa è successo il giorno del giudizio?

Il colpo iniziò intorno alle 5.15 del 23 settembre 2009. Un elicottero Bell 206, rubato dalla base elicotteristica Roslagens di Norrtälje, è atterrato in cima all’edificio del servizio contanti G4S a Västberga, nella parte meridionale di Stoccolma. I rapinatori, vestiti di nero e con maschere, ne sono usciti, hanno distrutto la stanza di vetro con mazze e si sono calati nell’edificio usando scale di 6 metri.

Hanno piazzato strategicamente degli esplosivi in tutta la struttura per far saltare la sicurezza. Quando questi sono esplosi, il personale di sicurezza e il personale notturno si sono nascosti temendo che l’edificio potesse crollare. In questo modo i rapinatori hanno avuto pieno accesso all’intero edificio.

Hanno usato delle seghe per rompere le serrature delle casse e hanno riempito i sacchi di banconote. Il bottino è stato caricato rapidamente sull’elicottero e i rapinatori sono spariti con circa 150 milioni di dollari. La rapina si è conclusa entro 20 minuti dal loro atterraggio.

La polizia è rimasta impotente

Le forze di polizia svedesi sono arrivate mentre i rapinatori erano in azione, ma non sono potute entrare in scena. Per tenere a bada gli elicotteri della polizia sono state usate mitragliatrici e bombe. Le strade sono state anche cosparse di chiodi da caltropoli per forare qualsiasi veicolo in avvicinamento.

Tuttavia, tre ore dopo che l’aria si era calmata, l’elicottero rubato è stato recuperato dalle foreste a nord di Stoccolma. Le prove trovate, insieme ai filmati delle telecamere a circuito chiuso, hanno permesso alla polizia di fare un passo avanti nelle indagini.

Le indagini e la ricostruzione degli eventi

È interessante notare che un mese prima dell’evento, i servizi segreti svedesi avevano avvertito le autorità che un pilota di elicottero era stato reclutato per una rapina a Stoccolma. Tuttavia, non erano riusciti a confermare la data e il luogo.

L’autore principale è stato indicato come Goran Bojovic, precedentemente collegato ai Berretti Rossi della BIA, la polizia segreta della Serbia. Alla fine sono stati rintracciati anche gli altri scippatori. Uno dei colpevoli, Sadhan Kadhum, si era tagliato la mano sulla scala: il suo DNA l’ha tradito. Il pilota Alexander Eriksson è stato rintracciato alle Isole Canarie, mentre Bojovic è stato braccato nel suo appartamento con un mucchio di denaro.

Sebbene 10 siano stati arrestati, si sospetta che molti altri continuino a sfuggire alla giustizia. Sette uomini sono stati condannati a pene detentive nell’ottobre 2010. Si ritiene che gran parte del denaro rubato, pari a circa 8 milioni di dollari, non sia ancora stato trovato.