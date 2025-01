The Trauma Code: il turno degli eroi, la spiegazione del finale e le possibilità sulla stagione 2

Netflix ha rilasciato The Trauma Code: il turno degli eroi con Ju Ji-hoon, Choo Young-woo e Ha Young venerdì 24 gennaio 2025. Il drama è tratto dal webtoon Trauma Center: Golden Hour scritto da Hansanleega. Segue la storia di Baek Kang-hyuk, interpretato da Ju Ji-hoon, un traumatologo che ha eseguito interventi chirurgici e salvato vite in zone di guerra. Ora è stato nominato capo del reparto di traumatologia di un ospedale universitario, che è stato trascurato per anni. Mentre combatte la politica interna dell’ospedale, Baek Kang-hyuk lavora per trasformare il reparto in un centro traumatologico, con l’obiettivo di salvare la vita di un maggior numero di persone.

Alla fine di The Trauma Code: il turno degli eroi, Baek Kang-hyuk è riuscito a ottenere l’approvazione per la creazione di un Heleport insieme a un elicottero EMS che aiuterà a ricevere i pazienti traumatizzati il più rapidamente possibile, senza perdere la golden hour.

Il drama ha dato un finale olistico alla stagione pilota. Sebbene le possibilità di rinnovo di una seconda stagione siano elevate, Netflix non ha ancora confermato la notizia.

La spiegazione del finale di The Trauma Code: il turno degli eroi: Yang Jae-won diventa il chirurgo capo del paziente Baek Kang-hyuk

Dopo il ritorno dalla missione in Sud Sudan nell’episodio 8 di The Trauma Code: il turno degli eroi, Baek Kang-hyuk ha saputo che il chirurgo generale Han Yu-rim (Yoon Kyung-ho) si era recato sul luogo dell’incendio. Baek Kang-hyuk ha preso in prestito l’auto del ministro Kang e si è recato direttamente sul posto.

Nel frattempo, Yang Jae-won, Cheon Jang-mi e Park Gyeong-won hanno accompagnato Lee Hyeon-jong all’ospedale. Sul posto, Baek Kang-hyuk, che stava per controllare l’ultimo paziente, è stato colpito da un’esplosione ed è caduto pesantemente a terra. Aveva le vertigini e sospettava che potesse trattarsi di un’emorragia interna. Yang Jae-won è diventato il chirurgo principale dell’operazione di Baek Kang-hyuk. All’inizio Yang Jae-won era indeciso se fare una TAC o un intervento d’urgenza per salvarlo entro la Golden Hour. Ha seguito gli insegnamenti di Baek Kang-hyuk per prendere una decisione. In base alle sue osservazioni, Yang Jae-won ha deciso di eseguire un intervento chirurgico d’urgenza.

Yang Jae-won ha risposto nervosamente ma con sicurezza e Baek Kang-hyuk è rimasto impressionato dal suo lavoro. A sorpresa, Baek Kang-hyuk ha chiamato Yang Jae-won per nome.

Con l’avvicinarsi della fine di The Trauma Code: il turno degli eroi, Baek Kang-hyuk ha rivelato la verità sul fatto di essere diventato un medico. Baek Kang-hyuk ha fatto visita al direttore Choi Jo-eun (Kim Eui-sung) e gli ha chiesto perché non si fosse presentato al lavoro. Questo perché la riunione d’emergenza sull’elicottero dell’EMS era dietro l’angolo. Choi Jo-eun è frustrato nel vedere Baek Kang-hyuk fare le cose a modo suo e gli chiede perché sia venuto proprio all’ospedale universitario Hankuk. Baek Kang-hyuk gli racconta che suo padre non è stato accettato in nessun ospedale a causa delle ferite traumatiche riportate.

Si è inoltre chiesto cosa sia successo alla Choi Jo-eun che ha visto per la prima volta e che ha lavorato duramente per salvare i suoi pazienti. Choi Jo-eun è stata colpita dal senso di colpa e ha approvato il progetto Heleport ed EMS Helicopter.

Possibilità di rinnovo per la seconda stagione di The Trauma Code: il turno degli eroi

Nell’episodio finale di The Trauma Code: il turno degli eroi Yang Jae-won e Baek Kang-hyuk hanno incoraggiato giovani studenti e borsisti a unirsi al Trauma Center. Lì hanno incontrato Seo Dong-ju (Kim Jae-won), il medico militare della missione in Sud Sudan. Seo Dong-ju era fiducioso di entrare nel reparto. Yang Jae-won ha detto a Seo Dong-ju che è il secondo in linea di successione come protetto di Baek Kang-hyuk.

Durante la cerimonia di inaugurazione dell’Heleport, Baek Kang-hyuk ha ricevuto una chiamata durante il suo discorso sui pazienti in emergenza. Il drama si è concluso con la scena in cui i membri del Trauma Center sono saliti sull’elicottero per la loro nuova missione. Durante l’intervista alla SBS Radio del 21 gennaio, è stato chiesto a Ju Ji-hoon se tutti gli eventi mostrati nel webtoon sarebbero stati coperti in otto episodi e, in caso contrario, se ci sarebbe stata la seconda stagione di The Trauma Code: il turno degli eroi.

The Trauma Code: il turno degli eroi, diretto da Lee Do-yoon e scritto da Choi Tae-kang, ha dato una conclusione allo scenario in cui Baek Kang-hyuk ha combattuto per il reparto di traumatologia, che era sottofinanziato. Inoltre, ha anche creato strutture migliori per far arrivare i pazienti con gravi lesioni. Le possibilità di una seconda stagione sono elevate, poiché i creatori potrebbero esplorare altri eventi che hanno avuto luogo nel webtoon con tutti i personaggi. In particolare, Netflix non ha ancora confermato o commentato la seconda stagione.