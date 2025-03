The White Lotus – Stagione 3, episodio 6: la spiegazione della visione di Tim

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler per l’episodio 6 di The White Lotus – Stagione 3

Le visioni di Timothy Ratliff che vede se stesso morire nell’episodio 6 di The White Lotus – Stagione 3 sono collegate alla sua trama e potrebbero suggerire cosa accadrà in futuro. Di tutti i membri del cast, Timothy sta vivendo il periodo più stressante. Sebbene l’episodio 6 aumenti un po’ la tensione tra Laurie e Jaclyn dopo che quest’ultima ha dormito con Valentin ed esplori alcune delle ricadute della trama dell’incesto di The White Lotus, la settimana di Timothy continua ad andare di male in peggio.

La vacanza di Timothy nella terza stagione di The White Lotus continua a essere sconvolta, se non per i suoi crimini da ricattatore e truffatore che vengono alla luce, per il peso mentale che questo sta avendo su di lui. Il quasi suicidio di Timothy nell’episodio 5, lo ha dimostrato senza ombra di dubbio, con l’episodio 6 incentrato sul suo stato mentale. Mentre sembra esserci una qualche forma di chiarezza per Tim, l’episodio 6 non fa che spingerlo ulteriormente verso un percorso doloroso con visioni di morte imminente.

Perché Tim ha una visione di suicidio all’inizio dell’episodio 6 di The White Lotus – Stagione 3

Innanzitutto, Tim si immagina steso morto dopo essersi sparato alla testa, e poi viene trovato da una Piper e Victoria addolorate. La scena è incredibilmente inquietante e presenta alcune performance brutalmente reali di Parker Posey e Sarah Catherine Hook, ma la domanda sul perché Tim abbia immaginato questo rimane. Il motivo è legato al suo tentativo di suicidio alla fine dell’episodio 5. Se Victoria non avesse interrotto Tim, sarebbe stato a pochi secondi dal rendere la sua visione realtà.

Ovviamente, è ovvio che Tim si trova in un momento di buio mentalmente, abbastanza da tentare di togliersi la vita. Solo perché è stato interrotto non significa che questi sentimenti se ne andranno. Naturalmente, uno spazio mentale così traumatico e la consapevolezza di aver tentato il suicidio rimarranno con Tim, spiegando perché ha immaginato di farlo all’inizio dell’episodio 6. Il coinvolgimento di Piper e Victoria mostra anche come Tim stia pensando a cose che non sono state evidenziate nell’episodio precedente, come il modo in cui le sue azioni avrebbero influenzato la sua famiglia.

Perché Tim in seguito ha una visione di uccidere Victoria

Più avanti, Tim ha un’altra visione che riguarda la morte. Questa volta, immagina di usare la pistola che ha rubato nel finale dell’episodio 4, per sparare a Victoria mentre dorme. Tim si scusa e dice di amare Victoria mentre lo fa, prima di puntare la pistola alla propria testa e premere il grilletto. Saxon arriva alla villa e scuote Tim dalla sua immaginazione, con questa visione che si collega a una conversazione che lui e Victoria hanno avuto in precedenza nell’episodio e legata ai crimini che ha commesso.

Victoria menziona che Piper non vorrà vivere in Thailandia senza le comodità dei soldi della sua famiglia. Victoria poi continua dicendo che se dovesse vivere una “vita scomoda” lei stessa preferirebbe non viverla affatto. Timothy è visibilmente turbato da questo a causa della possibilità molto concreta che la sua famiglia perda la sua fortuna a causa delle sue azioni con Kenny Nguyen. Qui sta il simbolismo della seconda visione di Timothy.

In un certo senso, Timothy che spara a Victoria insieme a sé è una forma di pietà nella sua mente. Tim sta lottando per far fronte alla realtà che le sue azioni avranno delle ramificazioni sulla sua famiglia, e la prima visione del suo suicidio è stata un modo per sfuggire a quelle conseguenze. Dopo aver sentito che Victoria odierebbe vivere senza ricchezza, la mente di Timothy la aggiunge allo scenario oscuro come un modo per “risparmiarla” dalla vita che dovrà vivere se lui viene dichiarato colpevole.

La conversazione di Tim con il monaco si aggiunge ai suoi pensieri sulla morte

Per sviluppare ulteriormente il concetto di Timothy che pensa alla morte nella terza stagione di The White Lotus, l’episodio lo fa parlare con il monaco con cui Piper desidera vivere in Thailandia. Timothy chiede di Piper, prima di chiedere al monaco cosa succede dopo la morte degli umani. Il monaco dice a Tim che ogni nascita è una goccia d’acqua che esce dal vasto oceano sottostante. Con l’avanzare dell’età, la goccia raggiunge il suo apice e inizia a ricadere nell’oceano, con la morte che riunisce una persona alla più ampia coscienza dell’universo.

Il monaco dice a Timothy che questo rende la morte una felice riunione, quasi come se qualcuno venisse accolto di nuovo a casa. Questa conversazione colpisce molto Tim e potrebbe persino indicare che sta cercando di giustificare il suo suicidio o la seconda visione che coinvolge un omicidio-suicidio. Come accennato, Tim sta lottando per accettare che la sua vita vada così com’è e sta potenzialmente iniziando a vedere la morte come una via di fuga o, in effetti, un felice ritorno.

Tim morirà davvero nella terza stagione di The White Lotus?

Tutte queste visioni e parole di morte sollevano la questione se Timothy morirà davvero. La vittima della terza stagione di The White Lotus è stata anticipata all’inizio dell’episodio 1, con il furto della pistola di Gaitok e il tentativo di suicidio che hanno portato molti a credere che Tim sarebbe stata la persona ad affrontare una fine prematura. Tuttavia, lo show è stato molto aperto sulle esperienze di Timothy con la morte, specialmente dopo l’episodio 6, suggerendo potenzialmente che sarà davvero la vittima di questa storia.

Nonostante questo, penso ancora che sarebbe troppo ovvio che Tim fosse la vittima della terza stagione di The White Lotus. Ovviamente, più di un personaggio potrebbe morire e quello di Tim potrebbe arrivare in un momento diverso dall’apertura a freddo della stagione, ma dubito che la sceneggiatura renderebbe così ovvio che Tim si sta esponendo alla morte se dovesse davvero morire.