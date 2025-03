The White Lotus – Stagione 3: Jason Isaacs parla del suo personaggio come di una “tragedia shakespeariana”

Jason Isaacs parla del drammatico futuro di Timothy nella terza stagione di The White Lotus. Timothy è il patriarca della famiglia Ratliff e dalla terza stagione di The White Lotus, episodio 1, è chiaro che si è cacciato nei guai. È in vacanza con sua moglie Victoria (Parker Posey), sua figlia Piper (Sarah Catherine Hook) e i suoi figli Lochlan (Sam Nivola) e Saxon (Patrick Schwarzenegger). Con i loro accenti tipici della Carolina del Nord e le loro strane relazioni, i membri della famiglia Ratliff sono stati tra i personaggi più chiacchierati della terza stagione.

Parlando con Entertainment Weekly, Jason Isaacs ha discusso del futuro del suo personaggio nella terza stagione di The White Lotus dopo i drammatici eventi dell’episodio 4. Isaacs ha iniziato giustificando il motivo per cui Timothy ha iniziato a prendere pillole, dicendo che “tutta la sua vita sta andando a rotoli e [lui] sta cercando di capire cosa fare al riguardo”. L’arco narrativo in cui Timothy alla fine si ritrova, dice Isaacs, è “roba da tragedia shakespeariana”. Ha ricordato di aver pensato “Devo fare le cose in grande, o si va in scena o si va a casa” quando si trattava di dare una buona interpretazione di White Lotus. Guarda la citazione completa di Isaacs qui sotto:

Si droga fino allo stordimento per cercare di non pensare al fatto che la sua intera vita sta andando in pezzi e per cercare di capire cosa fare al riguardo. In realtà è stata una bella sfida: ricordo che mentre leggevo i copioni pensavo: “Wow, devo tenere le polveri per cinque o sei episodi, e poi questa merda inizia davvero”.

Non hai visto altre cose che stanno arrivando, ma ricordo di aver pensato: “Sarà meglio che mi impegni a fondo e produca qualcosa qui”, perché ci sono molte parti che puoi affrontare e raccontare una storia molto drammatica senza che il tuo personaggio passi attraverso qualcosa di estremo. Ma ci sono grandi e vecchie interpretazioni in arrivo.

[L’arco di Timothy è] roba da tragedia shakespeariana. Si è tenuto tutto dentro per molto tempo. Arriva un momento in cui se ne vanno, se ce la fanno e sono vivi, perché chi lo sa, ma sarà inevitabile, il grande segreto che ha custodito.

Non so come ho fatto, il pubblico vedrà se ce l’ho fatta o no. Sta a loro giudicare, ma ricordo solo di aver pensato: “Devo fare le cose in grande, o vai alla grande o vai a casa”. E poi quando succedono cose di cui non posso parlare in particolare, deve entrare in gioco qualcos’altro, e c’è una mania e un terrore a cui devi accedere. Devi arrivarci. Voglio dire, devi essere il più reale possibile. E sì, ci sono stati alcuni cambi di marcia interiori necessari.

Cosa significa per il resto della terza stagione di White Lotus

Timothy è in una situazione piuttosto difficile dopo la fine dell’episodio 4 della terza stagione di The White Lotus. Dopo aver recuperato il telefono, che aveva finalmente abbandonato durante il terzo episodio, riceve una telefonata e scopre che i suoi problemi legali con gli affari loschi a casa potrebbero portarlo in prigione e/o fargli perdere la casa. Dice che preferirebbe letteralmente morire piuttosto che andare in prigione. Verso la fine dell’episodio, il personaggio è visto mentre sbircia nell’ufficio di Gaitok, dove c’è una pistola in una scatola. La pistola in seguito scompare, e si dà molto per scontato che Timothy l’abbia presa.

L’ultima volta che il pubblico ha visto Timothy, il personaggio era vivo. La citazione di Isaacs implica in realtà che il patriarca dei Ratliff sopravviverà per diversi episodi, poiché menziona il fatto di dover “tenere la polvere da sparo asciutta per cinque o sei episodi” prima che la sua storia si concluda completamente. Dato che l’attore non vuole rovinare la sorpresa al pubblico, è possibile che Timothy si spari ancora nell’episodio 5 o 6, ma il modo in cui Isaacs inquadra le cose suggerisce che arriverà all’episodio 8, anche se il personaggio non riuscirà a lasciare l’isola vivo.