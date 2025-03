The White Lotus – Stagione 3: ecco la sostituta di Jennifer Coolidge, ed è il personaggio più divertente

Jennifer Coolidge non è presente in The White Lotus – Stagione 3, ma il nuovo ciclo ha effettivamente una perfetta sostituta per il suo personaggio, ed è di gran lunga l’elemento più divertente del cast. Come le altre stagioni di The White Lotus, la terza stagione introduce un cast completamente nuovo di personaggi unici, ognuno interpretato da un fantastico attore caratterista. Tuttavia, Tanya McQuoid di Jennifer Coolidge è scomparsa dopo la sua morte nella seconda stagione.

Tanya McQuoid è stata uno dei pochi personaggi principali che è tornato nella seconda stagione di The White Lotus dopo aver fatto il suo debutto nella prima stagione, con ciò che molto probabilmente ha a che fare con il fatto che è un personaggio preferito dai fan. Purtroppo, Tanya è morta alla fine della seconda stagione di The White Lotus, il che significa che non è potuta tornare nella terza stagione. Mentre Belinda Lindsey di Natasha Rothwell e Greg Hunt di Jon Gries riappaiono, c’è un vuoto a forma di Tanya nei cuori di molti fan di The White Lotus.

Victoria di Parker Posey è un’ottima sostituta di Tanya in The White Lotus – Stagione 3

Sebbene Jennifer Coolidge non ci sia, Victoria Ratliff di Parker Posey è un’ottima sostituta di Tanya in The White Lotus – Stagione 3. Victoria Ratliff è un nuovo personaggio nella terza stagione, è la madre della ricca e rigida famiglia Ratliff. Nella terza stagione, la maggior parte della storia di Victoria è incentrata sul suo tentativo di localizzare il suo lorazepam scomparso, mentre suo marito cerca di nasconderle il suo scandalo finanziario.

Victoria e Tanya hanno molte somiglianze in The White Lotus. Entrambi i personaggi sono diventati noti per i loro manierismi linguistici unici, con tutti i tipi di umorismo che derivano dalle loro battute. Sono anche entrambi personaggi incredibilmente ignari, spesso non hanno idea di cosa stia succedendo intorno a loro. I due personaggi hanno molto in comune, il che li rende entrambi i personaggi più divertenti da guardare nelle rispettive stagioni di The White Lotus.

Victoria e Tanya sono entrambe persone piuttosto antipatiche, ma fantastici personaggi

Come molti personaggi di The White Lotus, Victoria e Tanya sono entrambe persone piuttosto antipatiche. Tuttavia, questo è il motivo per cui sono così divertenti da guardare. Nella stagione 1 di The White Lotus, Tanya approfitta di coloro che vede come inferiori a lei. Tanya promette di aiutare Belinda ad avviare un’attività di massaggi, anche se la abbandona completamente dopo aver trovato Greg. Nella stagione 2, Tanya è maleducata e insulta Portia, rendendola ancora più antipatica.

Nel frattempo, Victoria ha molti difetti simili, è maleducata, snob e crede di essere migliore di molti a causa della sua classe sociale. Victoria è troppo sicura di sé e inconsapevole, creando alcune dinamiche interessanti in cui è sicuramente l’antagonista. Mentre questi tratti rendono Victoria una cattiva persona, la rendono un personaggio divertente, il che significa che è la perfetta sostituta di Tanya in The White Lotus – Stagione 3.